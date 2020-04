Forhåndsbetalte 60.000 kroner dager før konkurs: – Føler meg lurt

Cathrine Heieren Hansen forskuddsbetalte for garderobeløsningen samme dag som Garderobemannen-sjefen varslet de ansatte om at selskapet ville melde oppbud.

Cathrine Heieren Hansen ferdigstilte garderobebestillingen samme dag som de ansatte skal ha fått varsel om at konkurs var forestående. Vis mer Privat

Publisert: Oppdatert: 27. april 2020 11:47 , Publisert: 27. april 2020 11:29

Mandag i forrige uke betalte Heieren Hansen inn nesten 60.000 kroner i forskuddsbetaling til Garderobemannen for en garderobeløsning til familiens nye hjem. Fra før hadde hun betalt inn 10.000 kroner.

Samme dag varslet daglig leder i selskapet Erik Bøckmann de ansatte i en intern melding om hva som ville skje.

I meldingen som E24 har fått tilgang til, skriver Bøckmann til de ansatte: «VIKTIGSTE INFO: Vi kan IKKE si til kunder at vi skal melde oppbud, men vi kan være politisk korrekte uten å lyve».

Fredag slo Garderobemannen, med 22 butikker og 96 ansatte, seg konkurs.

– Tenkte det var trygt

Heieren Hansen og familien skal i juni flytte inn i et nytt hus i nærheten av Sarpsborg. I mars begynte de å se etter garderobeløsninger, og falt til slutt ned på Garderobemannen som leverandør.

– 70.000 er mye penger for oss. Vi har spart opp lenge og følte oss heldige som fikk gode rabatter og god service. Jeg har bestilt derfra tidligere, så jeg tenkte det var trygt, sier Heieren Hansen.

Fredag kveld uken før konkursen fikk Heieren Hansen en faktura fra en selger hos Garderobemannen med et restbeløp på 58.444 kroner på garderobebestillingen. Fra før hadde hun betalt inn 10.000 kroner.

Første virkedag etter å ha mottatt fakturaen, mandag, gikk trekket fra Heieren Hansens konto.

I en melding til de ansatte mandagen før konkursen instruerer daglig leder Erik Bøckmann de ansatte i hvordan de skal håndtere situasjonen. Vis mer Skjermdump fra intranett for ansatte.

– Føler meg lurt

På garderobeløsningen tilbød Garderobemannen opprinnelig Heieren Hansen en god rabatt, men med ett forbehold.

– Ingen kunder vil få avbestille eller få noen kompensasjon. Dette må eventuelt meldes inn til boet, skriver daglig leder Erik Bøckmann i en melding til de ansatte mandagen før konkursen. Vis mer Skjermdump fra intranett for ansatte.

– De var veldig klare på at alt måtte betales slik at vi skulle få rabatten, sier Heieren Hansen.

– Jeg føler meg lurt. De må ha visst at konkursen var rett rundt hjørnet, sier hun.

– De ansatte visste ingenting

Daglig leder Erik Bøckmann sier de ansatte fikk beskjed om konkursen først mandag 20. april.

– Vi informerte de ansatt på mandag om at vi i løpet av uken kom til å melde oppbud. De visste ingenting før denne dagen, utenom at vi jobbet hardt med å unngå dette, skriver han i en epost.

– På mandag ble det gitt klar instruks om at vi ikke skulle be noen om å betale inn penger til oss.

Om meldingen til de ansatte om at de skulle «være politisk korrekte uten å lyve», sier han følgende:

– Sitatet er trukket ut og ble sagt i forbindelse med at vi ba alle butikkene om å få levert ut mest mulig varer til våre kunder, slik at de ikke skulle bli med i boet, skriver Bøckmann.

– Vi presiserte at kunder som fortsatt hadde en restanse (gjenstående beløp å betale, journ.anm.), skulle betale dette, mens alle andre skulle hente sine betalte varer. Selv de som skulle ha både frakt og montering, skulle vi prøve å få levert ut den uken, skriver han.

Anbefalte halv forskuddsbetaling

– Har dere fortsatt å ta imot forskuddsbetalinger de siste par ukene?

– Vi har fulgt de samme betingelsene som vi har hatt de siste ti årene. Fra 1. april ga vi beskjed til alle selgerne om at vi anbefalte å kun ta inn 50 prosent på spesialbestilte varer. Men vi hadde ikke det som et krav, kun en anbefaling, skriver Bøckmann.

– Årsaken var at vi desperat ønsket å øke salget og håpet at dette skulle gjøre det lettere å selge. Skulle vi klare å komme igjennom dette, så var salget helt avgjørende for oss, svarer han.

– Hvorfor har dere hatt praksis med at alt skal forskuddsbetales for å oppnå rabatter eller for at produksjonen skal starte?

– Vi har solgt slik i veldig mange år og aldri fått dette spørsmålet tidligere. At vi må ta 50 prosent forskudd på spesialbestilte varer, kom opprinnelig fra at kunder ikke hentet varene, diskusjoner om korrekt bestilling osv. Vi tapte rett og slett for mye penger. Så denne praksisen har vært slik i minst 20 år, skriver Bøckmann.

