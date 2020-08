Bareiere frustrerte over nasjonal skjenkestopp: – Urettferdig

Selv om det hovedsakelig er Oslo og noen få andre byer hvor smitten øker, må alle landets barer stenge skjenkekranen ved midnatt. I byer med lave smittetall, møtes tiltaket med lite forståelse.

Bareier i Tromsø, Pål Markussen, synes lite om det nasjonale skjenkeforbudet, og mener kommunene heller burde ha bestemt selv hvem som måtte stenge kranene basert på lokale forhold. Vis mer Foto: Tor Andre Markussen / ITromsø

Etter at coronasmitten igjen har økt den siste tiden, kom regjeringen med nye innstramminger fredag. Denne gangen var beskjeden at barer og utesteder må stanse skjenkingen ved midnatt.

Selv om smitten hovedsakelig er på fremmarsj på Østlandet, er reglene nasjonale, og rammer dermed utesteder også andre steder i landet.

–Jeg synes det er teit at det blir likt over hele landet når mange steder ikke har like mye smitte, spesielt for småstedene som har vært flinke med smittevern, sier bareier Pål Markussen i Tromsø, én av byene i Norge som ikke har stigende smittetrend per dags dato.

Det er ikke satt noen dato for når skjenkestoppet skal opphøre, men regjeringen vil ta en ny beslutning i september.

Få kommuner med stigende trend

Selv om smitten øker på landsbasis, er det hovedsakelig åtte kommuner ifølge VGs oversikt som viser stigende smittetrend. Dette er Oslo, Indre Østfold, Halden, Bodø, Trondheim og Lillestrøm.

De resterende 348 kommunene har enten en flat smittetrend eller så finnes det ikke registrerte tilfeller.

– Det blir ikke helt rettferdig, jeg synes heller kommunene kunne fått bestemme, sier Markussen, som er medeier i barene Bastard og Blå Rock Café i Tromsø, og som i år begynte byggingen av et tredje utsted.

– Så det var jo god timing, sier han om de siste månedene som har vært tøffe for utelivsbransjen.

De to-tre siste timene med skjenking er noen av de mest lønnsomme for barene, og kan for mange stå for mellom 50–80 prosent av dagsomsetningen.

Bardriver i Stavanger, André Kvilhaug, mener det er urettferdig at alle landets barer må stenge ved midnatt, når det bare er noen få kommuner som har stigende smittetrend. Men han synes det er enda mer irriterende at bransjen ikke har fått det han mener er en ordentlig grunn til at tiltakene går utover barene, og ikke hjemmefester eller stengte grenser. Vis mer FOTO: Håvard Tanche-Larsen Knutsen / Stavanger Aftenblad

– Nærmest smittefri sone

Men det er ikke bare i Tromsø bareiere reagerer på det nasjonale skjenkestoppet. Det gjør også André Kvilhaug, som driver to barer i Stavanger, en by som heller ikke har en stigende smittetrend.

– Jeg synes det er ganske urettferdig. Det virker veldig tilfeldig, og spesielt i Stavanger, hvor jeg føler vi har hatt en nærmest smittefri sone, sier Kvilhaug som driver Pjolter & Punsj og Gimlet i Stavanger.

Han er for øvrig mer fortvilet over det han mener er mangel på informasjon, enn at skjenkestoppet ble nasjonalt.

– Jeg synes skjenkestoppet virket tilfeldig, som en PR-jippo for å vise at man gjør noe. Men vi er nødt å få vite hvorfor ting blir gjort. Jeg føler ikke vi har fått noen god grunn til at vår bransje rammes så hardt.

Både Markussen og Kvilhaug mener det som har kommet frem i mediene de siste ukene viser at det ikke er utestedene som har skylden for smittespredningen, men heller hjemmefester, cruiseturisme og åpne grenser.

– Jeg tror jeg så fem hjemmefester på vei hjem fra jobb natt til søndag, sier en tydelig oppgitt Kvilhaug.

Bergen-bar: – Så det komme

En av dem som så skjenkestoppet komme var Jan Thomas Monclair, medeier i Bargruppen i Bergen.

– Vi driver en bar i København i tillegg til i Bergen, og i Danmark har vi hatt skjenking til klokken 23.30 fra juni. Vi har med andre ord vært forberedt på at dette kunne komme, og samme dag som reglene kom i Norge satt vi faktisk å diskuterte dette, sier Monclair og legger til:

– Det er fint lite vi kan gjøre annet enn å tilpasse oss.

Han er ikke frustrert over at reglene nå er nasjonale, men sier første dagen med skjenkestopp forrige helg gjorde at lørdagen ble «ekstremt stille», og tror at mange som planla å gå ut, heller ble hjemme.

Jan Thomas Monclair, medeier i Bargruppen i Bergen, merket effektene av skjenkestopp ved midnatt. Vis mer Elias Dahlen/Bergens Tidende

Alle de tre bardriverne E24 har snakket med mener de har et solid fundament som gjør at de tror det vil være mulig å ri ut stormen som coronakrisen har vært for bransjen.

Monclair i Bergen roser samtidig regjeringens økonomiske tiltakspakker.

Det samme gjør Kvilhaug i Stavanger. Begge håper at både kontantstøtten og permitteringsordningen utvides for barbransjen om skjenkestoppet opprettholdes utover høsten.

I juli ble det klart at kontantstøtten for bedrifter ble utvidet til og med august, som gjør at mange av selskapenes faste kostnader dekkes av staten. Men i august måned, hvor skjenkestoppet gjelder, får selskaper kun 50 prosent av faste kostnadene dekket som følge av en utfasing av kontantstøtten.

