Dr. Dropin med tredobling av omsetningen – men dobler også underskuddet

Askeladden-selskapet er fortsatt i vekst, og planlegger å være det i året som kommer.

Daglig leder Daniel Sørli i Dr. Dropin forteller om et selskap i stadig vekst. Vis mer David Bach

Publisert: Publisert: 5. september 2020 11:13

Det viser årsregnskapet for kjeden, som leveres i disse dager.

Legetjenesten ble startet i 2017, og har 17 fysiske klinikker i Oslo, Asker, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Årsresultatet for 2019 endte med et underskudd på 8,9 millioner kroner, mot et underskudd på 4,8 millioner i 2018.

Samtidig økte salgsinntektene fra 13,7 millioner i 2018 til 36,8 millioner kroner i 2019.

– Vi hadde en tredobling av omsetningen, som var etter planen. Og vi er godt fornøyd med. Resultatet var negativt i 2019 som det var i 2018, men marginen er litt bedre. Det er i tråd med strategien, sier lege og daglig leder Daniel Sørli til E24.

Han legger til at underskuddet også er lavere enn i fjor sammenlignet med omsetningen.

– Da vi startet opp i 2017 var målet å bli landets største tilbyder innen primærhelse. Dit er vi på vei, men vekst er fortsatt første prioritet. Vi investerer i markedsføring, bygging av flere klinikker, utvidelse av tjenestetilbudet og i teknologiutvikling, sier Sørli.

Kan bli nye byer

Rundt 70 leger jobber nå på skift i kjeden, i tillegg til en håndfull sykepleiere, helsesekretærer og et tech- og administrasjonsteam.

Innen 2021 har de som mål å ha signert enda 10 nye klinikker, til en total på 25.

– Selskapet har en vekststrategi som tilsier at vi ikke kommer til å bli lønnsomme i 2020 og sannsynligvis heller ikke i 2021, og i samråd med styre og investorene har vi ikke satt noen dato eller målsetting for når vi må være det totalt sett.

– Men vi ser at de klinikkene som har vært etablert en stund gjør det bra. Det gjør at vi har klokkertro på veksten og de etableringene vi gjør.

Sørli utelukker ikke at kjeden kan dukke opp i flere byer.

– Det er målet, men vi er avhengige å etablere oss i urbane strøk. Det handler om tilgang på lokaler og at de ligger der hvor pasienter har lyst å bruke oss.

Volumet falt i mars

I mars rammet pandemien verden, og faktisk også Dr. Dropin. For det var ikke slik at en legetjeneste opplevde oppsving da verden trengte dem som mest.

– I mars, da pandemien traff Norge, var det veldig mange bransjer som ble rammet, og store deler av Norge stoppet opp. Også i helsevesenet ble det brems, hvilket mange legevakter, fastleger og vi merket godt. Samtidig opplevde vi en mangedobling over natten på videokonsultasjoner.

– Vi måtte bemanne opp veldig for å ta imot alle de bekymringene og det folk lurte på i forbindelse med pandemien og egen helsesituasjon. Mens volumet inn i klinikk falt ganske betydelig. Nå har det normalisert seg igjen, men vi så en klar nedgang under corona også hos oss, sier Sørli.

– Når normaliserte det seg?

– Nå. Nå er vi tilbake på det nivået vi var før corona.

– I kjølvannet av corona gjorde vi en nedbemanning, og en del av det gikk ut på at vi lot en del leger gå inn i offentlige stillinger på sykehus for å hjelpe til, fordi der var etterspørselen etter leger stor. Så nå tar det litt tid å fylle på igjen med ressurser, men vi opplever at Dr. Dropin er et attraktivt alternativ for mange leger.

Ikke kommersielt samarbeid

Dr. Dropin er en del av porteføljen til oppstartsfabrikken Askeladden & Co, som ledes av Martin Schütt.

Askeladden står bak en rekke suksessrike konsepter de siste årene: Mens verdsettelsen på Dr Dropin i den seneste emisjonen var på 300 millioner kroner, har massasjekjeden Squeeze og begravelsesbyrået Verd tatt solide jafs i sine bransjer.

Også disse selskapene er i vekstfasen og går med solide underskudd i 2019.

I tillegg har Askeladden startet eventbyrået Paint´n Sip, hudpleiekonseptet Olio, tannhelsetjenesten Blid og Digg Pizza.

Det neste året vil de lansere nye konsepter innen trening, veterinær, kaffe, underholdning og servering, får E24 opplyst.

Partner og daglig leder Martin Schütt i Askeladden & Co, her avbildet under et tidligere intervju med E24. Vis mer Hanna Kristin Hjardar / E24

Ser muligheter etter corona

Partner og daglig leder Martin Schütt i Askeladden gir Sørli støtte i at planen fortsatt er vekst.

– Dr. Dropin går som planlagt. Selskapet er godt kapitalisert og setter inn alle kluter for videre vekst. Vi er veldig fornøyde med jobben som Daniel og resten av teamet gjør, skriver Schütt i en e-post.

Coronapandemien ga en trøkk for Askeladden-selskapene, som for alle andre, erkjenner han, men mulighetene fremover er desto større.

– For Askeladden og selskapene våre har corona bydd på utfordringer på kort sikt og store muligheter på lang sikt. I juli var det all-time high på mange av selskapene. Nå er vi klare til å gripe mulighetene som kommer, primært i form av mange ledige lokaler i eiendomsmarkedet og bortfall av konkurrenter. Det er mange eventyr foran oss, sier han.

Tidligere har Schütt uttalt at Askeladden har som målsetting å etablere tre til fem nye selskapet i året. Den står de fast på.

– Vi vil fortsette å starte selskaper så lenge kundene ønsker dem. Vår jobb er å sørge for solid kapasitet til å gi selskapene nødvendig støtte. Listen av bransjer der kundene fortjener noe bedre er tilsynelatende endeløs, og vi har vært heldige og klart å rekruttere den yngre garden blant landets flinkeste innenfor business, tech, marketing og andre områder.

Skiller snørr og barter

Til tross for den filosofiske fellesnevneren for selskapene, er både Sørli og Schütt klare på at det ikke er planer om noe kommersielt samarbeid mellom dem.

– Synergiene mellom selskapene er store og mange. Spesielt gjelder dette på utviklings-, finansiering- og driftssiden. En felles kundefront også har muligens også et potensial, men antagelig ikke i form av rabatter. Vår filosofi er at tilbudet til kundene uansett skal være så godt at rabatter ikke er nødvendig, sier Schütt, og får støtte av lege Sørli.

– Askeladden eier fortsatt en betydelig andel av Dr. Dropin, og bistår stadig med alt fra strategi til markedsføring og kapitalinnhenting, det er mange områder vi fortsatt samarbeider tett med Askeladden. Men det er ikke sånn at hvis du klipper deg tre ganger på Cutters så får du en gratis Dr. Dropin-time, vi har ikke startet noen sånn verdikupong-ordning.

– Er det aktuelt?

– Nei, ikke på nåværende tidspunkt. Og så tror jeg man skal skille snørr og barter, bokstavelig talt, fordi har du behov for å gå til legen skal du få gå til legen, ikke frisøren.