Utenlandske anklager mot Huawei påvirker ikke norsk samarbeid

Anklager om innflytelse fra kinesiske myndigheter og spionasje har fått flere land til å revurdere samarbeidet med teknologiselskapet. I Norge forsikrer Telenor at kundenes sikkerhet kommer i fremste rekke.

Selv om Huawei ikke er hovedleverandør av 5G-utbyggingen i Norge, så vil Telenor likevel bestille noe utstyr fra selskapet til sitt norske mobilnett. Vis mer David Becker / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 9. juli 2020 11:35 , Publisert: 9. juli 2020 11:19

I løpet av de siste dagene har flere land i Europa kommet med uttalelser om samarbeidet med Huawei og utbyggingen av nasjonale 5G-nettverk.

Sjefen av det franske nettsikkerhetsselskapet ANSSI fortalte til Reuters at de ikke vil bannlyse teknologiselskapets utstyr fra landet, men fraråder nasjonale telekomselskaper å inngå samarbeid med Huawei.

Den italienske landsavisen La Republica melder også at italienske myndigheter har begynt å diskutere ekskluderingen av det kinesiske utstyret fra Huawei til utbyggingen av 5G i landet.

I Norge derimot forteller kommunikasjonssjef i Telenor, Anders Krokan, at det ikke er noen grunn til bekymring for deres samarbeid med det kinesiske selskapet Huawei.

Samarbeidet fortsetter

Selv om det politiske presset fra utlandet øker, forteller kommunikasjonssjefen i Telenor til E24 at de selv opplever et godt samarbeid med Huawei, og at det kinesiske selskapet er en viktig del av 5G-utbyggingen i Norge.

– Vi har hatt Huawei som leverandør i nettet vårt i Norge siden 2009 og har god erfaring med å samarbeide med dem. Huawei har levert på de strenge sikkerhets- og kvalitetskrav vi har for våre leverandører. Dette er grunnleggende for vårt gode samarbeid, forteller Krokan.

De utenlandske anklagene om spionasje og innflytelse fra kinesiske myndigheter ser heller ikke ut til å påvirke Telenors oppfatning av selskapet.

– Telenor setter strenge sikkerhetskrav som del av vilkårene i våre kontrakter. Som operatør er vi ansvarlig for og drifter nettverkene i samsvar med gjeldende lover, samt høye forventninger og krav fra kundene, forteller Krokan og legger til.

– I Norge er vi underlagt Ekomloven og Sikkerhetsloven og det innebærer at vi skal sørge for forsvarlig sikkerhet i våre nett. I tillegg har vi Telenors egne vurderinger av forsvarlig sikkerhet.

Får bekymringsmeldinger

Både Telenor og Huawei Norge har fått meldinger fra forbrukere som bekymrer seg for de utenlandske anklagene.

– Vi har kun unntaksvis fått henvendelser om dette. Vi håper og tror at våre kunder forstår at sikkerhetsvurderinger inngår i alt vi gjør, og at de skal ha full trygghet som kunde hos oss, forteller kommunikasjonssjefen i Telenor.

Krokan forteller at det er Telenor Norge som er ansvarlig for og selv drifter mobilnettet, med en omfattende og god sikkerhetsovervåkning i bunn, god kontroll på utstyret og et høykompetent sikkerhetsmiljø.

– Vi tar alltid kunders tilbakemelding på høyeste alvor, samtidig håper og tror vi at våre kunder forstår at Telenor setter kundenes sikkerhet fremst.

Da E24 kontaktet Huawei Norge om de utenlandske anklagene om spionasje og samarbeidet med Telenor ville de ikke svare på konkrete spørsmål, men oppsummerer selskapets synspunkt i følgende uttalelse.

– Det har kommet anklager mot oss som ikke har vært basert på fakta eller konkrete bevis. Vi er et privat selskap eiet av de ansatte. Vi har vært i det norske markedet i over 13 år, og vi vil fortsette å levere innovative produkter og løsninger til norske kunder i fremtiden, sier kommunikasjonssjef i Huawei Norge Erik Thomas Ganer til E24.

