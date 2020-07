I over ti år har Petter Stordalen forberedt seg på en krise – bare ikke denne

Publisert: Oppdatert: 5. juli 2020 10:42 , Publisert: 5. juli 2020 09:59

– Ikke tenk på det som står i avisene om at man bør ha penger i banken nå. Vi må ha penger i arbeid, roper Petter Anker Stordalen i kjent stil i lobbyen på det splitter nye hotellet Villa Copenhagen.

Han åpnet det nye hotellet 1. juli – samme dag som Danmark lettet på overnattingskrav for nordmenn som vil besøke nabolandet. Det gamle hovedpostkontoret i København har gått gjennom en betydelig oppussing for å bli forvandlet til luksushotell. Til sammen har hotellet kostet Strawberry Brothers as, selskapet Stordalen eier sammen med Varner-familien, 1,7 milliarder kroner.

Stordalen angrer ikke på noe, bedyrer han fra podiet foran hotellåpningsgjestene. Det var verdt det.

Hadde klar «krisekonto»

Like positiv var han ikke for tre måneder siden.

Det ble helt stille i Stordalens vanligvis aktive sosiale medier-kontoer rundt 12. mars, da samfunnet stengte ned. Samtidig haglet meldingene mellom ham og finansminister Jan Tore Sanner (H) om kommende statlige redningspakker.

– Jeg tror ikke noe sånt har skjedd i norsk historie før, sier Stordalen til E24 når vi møter ham i København, én dag før hotellåpning.

– Ikke siden krigen?

– Jeg tror faktisk du fikk klippe deg under krigen. Du fikk også lov til å dra til Sverige. Og du måtte ikke i karantene hvis du dro fra Trondheim til Oslo. Du kunne gå på restaurant, du kunne bo på hotell. Hurtigruten gikk fortsatt.

Petter Anker Stordalen (57) Forretningsmann som hovedsakelig driver innen reiselivs- og hotellbransjen. Eier over 200 hoteller i Norge, Sverge og Danmark. Investerer også i eiendom og aksjer.

Nummer 11 på Kapitals liste over Norges rikeste, med en nettoformue på 26 milliarder kroner i 2019.

Eier flesteparten av selskapene sine gjennom Strawberry-konsernet. Morselskapet Strawberry Group eier blant annet hotellkjeden Nordic Choice, privatflyselskapet Jetfly og IT-selskapet Cenium.

Eier også flere hoteller sammen med Varner-familiens selskap Varner Invest, gjennom deres felles selskap Strawberry Brothers. Blant disse er The Hub i Oslo og nyåpnede Villa Copenhagen i Danmark. Vis mer vg-expand-down

Under åpningen av Stordalens danske flaggskiphotell Villa Copenhagen, er det lite som vitner om tunge coronavårmåneder – rent bortsett fra at selve åpningsseremonien hverken involverer pyroteknikk, motorsykkelramper eller zipline-entreer. Det lille publikumet som har møtt opp, får dog være vitne til forretningsmannens debut som poet.

Stordalen ble fornøyd med de statlige redningspakkene. Søknaden om kontantstøtte for vårmånedene jobbes fortsatt med – det tar lang tid å utforme en søknad for et omfattende konsern.

Men kontantstøtte eller ikke – det blir ikke nok til å redde Stordalens selskaper fra økt gjeld.

Det til tross for at han var forberedt på en krise.

Stordalen forteller at hotellkonsernet hadde spart seg opp to milliarder kroner i likvide midler.

– Dere hadde en slags bufferkonto klar?

– Jaja, det hadde gått så lang tid siden forrige krise. Kriser pleier å komme sånn hvert femte, sjette år. Nå hadde det ikke vært krise siden finanskrisen i 2008. Oppgangsperioden har vært en av de lengste vi har hatt etter krigen. Så vi var forberedt på, og hadde stresstestet for, forskjellige typer krise – bare ikke en krise som innebar stengte grenser og yrkesforbud.

The Hub, midt i Oslo sentrum, er Stordalens ett år gamle flaggskiphotell. 12. mars tok Mathilde Solheim (25) imot tusenvis av avbookinger. På én dag ble arbeidshverdagen snudd på hodet.

Bookingavdelingen hun var nyansatt i, fikk lite jobb å gjøre da avbestillingene var behandlet. Solheim ble permittert 50 prosent og flyttet tilbake til den gamle jobben i resepsjonen.

– Det er nye rutiner omtrent hver dag, sier Solheim om arbeidshverdagen når E24 møter henne og hotellsjef André Schreiner på The Hub.

– De har vært fantastiske. Når så store endringer skjer, må man bare få ting til å funke, sier Schreiner om de ansatte.

Det er det yrende liv i resepsjonen denne junidagen. Hotellet har hentet seg litt inn etter bråbremsen i mars.

Belegget, altså hvor stor andel av rommene på hotellet som er fylt fra dag til dag, ligger på rundt 20 prosent, omtrent på snittet for hotellene i Oslo i juni.

Men det er på ingen måte yrende liv når E24 følger Schreiner opp trappene til konferansesenteret.

En folketom sal blir nå brukt til frokostservering for å overholde smittevernskrivet til avstand mellom gjestene. For å få ting til å gå rundt, har ansatte måttet gjøre langt flere jobber enn det stillingsbeskrivelsen sier. Hotellsjefen selv har vært med på å re senger og servere frokost.

Hotellsjef André Schreiner ved The Hub. Vis mer

Schreiner påpeker at 20 prosent er et ganske godt belegg, omstendighetene tatt i betraktning. Han og Solheim har begge full tillit til at Stordalen skal ta dem gjennom krisen, og at situasjonen skal bli bedre og bedre fremover.

– Det skulle bare mangle etter innsatsen han har lagt inn. Jeg har 100 prosent tillit til ham, sier Schreiner.

Sikret nytt milliardlån

2019 ble et rekordår for Stordalens hotellkjede. 2020 skulle slå fjorårets rekord – ikke bli et historisk dårlig år, slik coronapandemien nå legger opp til.

Uten inntekter, men med løpende utgifter til blant annet grunneiere, ansatte – og ikke minst banken, startet avgjørende forhandlingene med sistnevnte for Stordalen i mars.

En bufferkonto var ikke nok alene. DNB gikk med på et nytt lån på én milliard kroner, samt fornyelser av eksisterende engasjementer. Stordalen beskriver forhandlingene som «business as usual».

Petter Stordalen og datteren Emilie under åpningen av Villa Copenhagen 1. juli 2020.

– De har kjent selskapet gjennom 25 år, og vi har økt lønnsomheten hvert eneste år. Da er det sannsynlig at vi blir lønnsomme igjen, bare vi kommer gjennom krisen. Nå er vi i prinsippet finansiert gjennom krisen, sier han.

– Ryker hele bufferkontoen på to milliarder?

– Nei, det tror vi ikke den gjør.

– Hvor mye ryker?

– Du spør om hele ryker, og det tror jeg ikke. Men jeg vet ikke hvordan høsten blir, om myndighetene sier at nå kan vi begynne å ha konferanser igjen, eller når Sverige får kontroll slik at svensker kan reise til Norge og omvendt.

– Kommer ikke i luksusfellen

I 2018 sto Stordalens konsern oppført med et totalt lån på fem milliarder kroner. Da han gjestet NRK-talkshowet «Lindmo» i mai, ble tallet ti milliarder kroner nevnt. Stordalen selv anslår at den totale gjelden hans ligger på langt mer enn det.

– Da Lindmo sa det, tenkte jeg at hun sikkert mente den gjelden som er direkte henførbar på eiendommer, pluss nettogjelden i Choice. Da stemmer det tallet, sier Stordalen.

Han påpeker at det er vanskelig å beregne et klart tall på total gjeld.

Gjennom forskjellige selskaper, de fleste samlet i Strawberry-konsernet, eier Stordalen både eiendom, privatfly, verdipapirer og deler av selskaper som Hurtigruten og charterselskapet Ving med tilhørende flyselskap. Sistnevnte kjøpte Stordalen 40 prosent av høsten 2019. Ifølge DN var kjøpesummen på 2,4 milliarder kroner.

Deler av hotelleiendommene i Norden er også delt med Varner-familien.

– Hva skal jeg ta med? Skal jeg ta med min andel av gjeld i Hurtigruta? Skal jeg ta med min andel i Ving? Skal jeg ta med netto kontantbeholdning i selskapene? Skal jeg ta med private equity-delen hvis vi har eierandeler der? Det er ikke ett svar. Det er så mange parametere.

– Men gjeld er ikke bare gjeld, det er forskjellige typer, sier Stordalen, og sammenligner et boliglån med et forbrukslån – den ene trygg og forutsigbar, den andre «farlig».

– Den gjelden jeg har, er av den første typen.

– Du er ikke bekymret for at gjelden øker?

– Jeg kommer ikke i luksusfellen. Vi har alltid hatt en kontantstrøm som har vært sterk og voksende hvert år. Det var den helt til 1. mars i år.

Grunneiere

Av de 70 hotellene Nordic Choice driver i Norge, eier Stordalen kun ni av eiendommene helt selv og ett sammen med Varner-familien.

Se hele oversikten over hvem som eier Choice-hotellenes eiendommer i Norge nederst i artikkelen.

Mens inntektene omtrent er helt borte fra hotellene, blir leiekostnader en stor utfordring for hotellene. Den vanligste modellen for leieavtaler på hotelleiendommer, er at kontrakten fastsetter en minimumsleie og en omsetningsbasert leie som varierer etter hvor gode inntekter hotellet har hatt i den aktuelle leieperioden.

Avtalene Stordalen har med gårdeierne, varierer fra hotell til hotell.

Ingen av gårdeierne E24 har snakket med, vil gå i detalj på hvordan kontraktene ser ut. Men eiendomsmilliardær Christian Ringnes’ svenske børsnoterte hotelleiendomsselskap Pandox ab oppgir at utleie modellen deres i snitt ser slik ut: Minimumsleie, pluss omsetningsbasert leie på mellom 30 og 40 prosent av hotellenes inntekter fra selve driften, samt mellom 8 og 15 prosent av inntektene fra mat og drikke.

Stordalen kjøpte Villa Copenhagen for 1,7 mrd. kroner sammen med Varner-familien. Se oversikt hvem som eier Stordalens norske hoteller nederst i saken. Vis mer

Choice har vært i forhandlinger med samtlige grunneiere etter at coronakrisen traff reiselivsbransjen. Stordalen er ikke videre imponert over mange av dem han leier av.

– Sannheten er at mens alle har bidratt veldig mye, har gårdeierne bidratt med veldig lite. jeg har vært overrasket over den kortsiktige tankegangen som gjelder.

Justerer ikke minimumsleien

Ifølge administrerende direktør Anders Nissen i Pandox som eier flere av Stordalens hoteller i Norden, hvorav syv i Norge, er det uaktuelt for dem å kutte i minimumsleien.

– Vi sitter midt i hotellmarkedet med eiendommer til en verdi av 65 milliarder kroner, og vi har mistet 70–80 prosent av leieinntektene ettersom vi har omsetningsbaserte leiemodeller. Vi har også tilbudt alle leietagere nye betalingsvilkår, der de får betale leie på etterskudd istedenfor på forhånd. Minimumsleien er ikke aktuell å endre på, sier Nissen til E24.

Administrerende direktør Anders Nissen i Pandox ab. Fotografert i 2015. Vis mer Lars Pehrson/SvD/TT/ NTB scanpix

Stordalen ønsker ikke å kommentere avtaler med enkeltselskaper, men sier følgende når E24 trekker frem Nissens uttalelse:

– Det er veldig underlig at en gårdeier som er langsiktig, skal starte med å si at de ikke er villige til å diskutere noen ting. Når ikke bare bransjen, men land er i krise, så sitter de på sin høye hest og sier «nei, vi skal ikke bidra med noen ting». Det er ikke et samarbeid som er bærekraftig, sier han.

– Det dere har bedt om, er fullstendige leiekutt? Utsettelser er ikke nok?

– Utsettelse betyr svært lite.

– Vil noen av forhandlingene ende i at Choice flytter noen av hotellene sine?

– Som jeg sier, kommenterer jeg ikke enkeltforhandlinger jeg måtte ha med aktører du nevner. Men generelt er det som jeg har sagt i boken min: En forhandling som er god, bør ha to vinnere. Her er det bare snakk om at det er mange tapere, og alle må være med og ta litt. Vi tar aller mest. Hvis alle tar litt, resulterer det at vi fortere får flere tilbake i jobb, og vi sikrer at selskapet kommer raskere tilbake. Det bør være i alles interesse. At noen da åpenbart ikke forstår det og kun ... Jeg synes det er en merkelig innstilling og det er ikke sånn man gjør business, sier Stordalen.

Roser mindre aktører

Bildet er riktignok ikke bare mørkt for Stordalen på gårdeiersiden – han trekker frem at flere aktører hotellkjeden har hatt langvarige avtaler med, har vist seg fra en god side.

Norsk Sjømannsforbund som eier hotellet på Leangkollen i Asker kommune, vurderer å kutte minimumsleien. Det må først godkjennes i styret.

– Det er nærliggende at også eier må være med og bidra til at det langvarige leieforholdet vi har med Choice, kan fortsette. Leangkollen har mye kurs og konferanser, så vi vet at leietager blør. Det må vi dessverre være med på – vi vet at dette er vanskelig, spesielt for de ansatte, sier eiendomsansvarlig Paul Hareide i Norsk Sjømannsforbund.

Stemningen blir langt lettere i lobbyen på Villa Copenhagen når E24 tar opp forhandlingene med Sjømannsforbund, som Choice har leid av i over 20 år.

– Det er helt avgjørende for dem og det hotellet at vi kommer gjennom dette, og det ser de. Hvilken holdning tror du vi kommer til å ha til det hotellet? Vi kommer selvfølgelig til å kjempe for det, for de var også med og bidro da det gjaldt som mest. Det er en helt annen holdning enn andre du har nevnt, sier Stordalen.

Forhandlingene er langt fra ferdige – de vil fortsette ut året, forteller Stordalen. I de tidlige diskusjonene visste både de og Choice lite om hvor omfattende krisen ville bli.

– Nå har vi mye mer kunnskap om det. Dette kommer til å vare ut 2020, langt inn i og kanskje ut 2021.

Flere bilder: Lars Pehrson/SvD/TT/ NTB scanpix, Berit Roald/NTB scanpix, Oscar Farrera/Hurtigruten og Janerik Henriksson/TT/NTB scanpix.

Les også Nordic Choice tar forsikringsselskap til retten

Les også Petter Stordalen fortsetter å dumpe aksjer

Les på E24+ (for abonnenter) Den neste Stordalen