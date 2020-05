Viruset har gitt kjempevekst for NHO og LO

NHO har fått 626 nye medlemsbedrifter på vel to måneder. Aldri tidligere har arbeidsgiverorganisasjonen hatt så mange medlemmer som i dag. Også LO og Virke vokser kraftig.

Elise Skjerve i Fortou i Stavanger meldte selskapet inn i NHO da hun ble tvunget til å stenge ned og permittere ansatte i restauranten. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 19. mai 2020 20:24

Bare i mars meldte 350 nye bedrifter seg inn i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Det er over 70 prosent flere innmeldinger enn i mars i fjor. I dag har NHO over 28.000 medlemsbedrifter som sysselsetter 579.000 årsverk. Dermed er det satt ny historisk medlemsrekord for arbeidsgiverorganisasjonen.

– Ja, det er koronasituasjonen som slår inn her. Nye medlemmer strømmet til oss umiddelbart etter at landet ble stengt ned den 12. mars, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland til Aftenbladet.

Måtte permittere

– Jeg har lenge tenkt at jeg skulle meldt oss inn i NHO, og koronasjokket var det som skulle til. Vi måtte permittere ni ansatte da vi stengte ned, og det var viktig for meg å gjøre det riktig. Det var den direkte årsaken til at vi organiserte oss, sier daglig leder Elise Skjerve i restaurantselskapet Fortou til Aftenbladet.

Fortou startet som et lite take away-utsalg ved inngangspartiet til Tou Scene i østre bydel i Stavanger i 2016. I dag er det flere avdelinger, og 17 ansatte. Omsetningen var 12,5 millioner kroner i 2019.

– Vi har hatt en eksplosiv vekst siden starten, og medlemskapet i NHO er en del av profesjonaliseringen vår, sier Skjerve. Hun har ringt NHO-kontoret flere ganger i det siste, og hun er veldig fornøyd med den hjelpen hun har fått. Nå er de fleste permitterte tilbake på jobb igjen.

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland. Vis mer Jon Ingemundsen

Flest småbedrifter

Den familieeide selskapet er en typisk representant for NHO-bedriftene. 80 prosent av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter.

Medlemskontingenten til NHO er avhengig av antall ansatte og omsetning. For Fortou koster det ca. 1000 kroner måneden er være medlem.

– Jeg syns det er ganske billig egentlig. Helt klart verdt pengene, sier Elise Skjerve.

30 frisører på en dag

Bare på én dag, den 12. mars, var det 30 frisører som meldte seg inn i Fagforbundet i Rogaland. Også mange andre strømmer til LO denne våren.

Ved utgangen av første kvartal, altså 31. mars, hadde LO 959.146 medlemmer. Det er 56.006 flere medlemmer enn ved utgangen av første kvartal i fjor, en vekst på 6,2 prosent.

Det er en markant økning i medlemsveksten i LO, som har vært på mellom 0,2 og 0,5 prosent de siste årene.

Selv om det har vært en liten økning i antall medlemmer, har organisasjonsgraden i arbeidslivet gått nedover de siste årene. Dette kan nå ha snudd. Den sterke medlemsveksten i LO fortsatte også i april og mai, om enn noe svakere.

LO-leder i Rogaland Eirin Sund, her fotografert under et arrangement i fjor. Vis mer Jon Ingemundsen

Fellesforbundet opp

Ved utgangen av kvartalet hadde Fellesforbundet en vekst på hele 14 prosent på ett år, med 23.000 flere medlemmer. Norsk Flygerforbund økte med hele 17 prosent, og kom over 1000 medlemmer totalt.

I absolutte tall er det imidlertid Fagforbundet som vokste mest på et år. De fikk 24.553 nye medlemmer og har nå over 391.000 medlemmer. Fagforbundet organiserer offentlig ansatte innen helse og sosial og andre fagfelt og er det største forbundet i LO.

– Det er supert at vi får så mange nye medlemmer, sier LO-leder Eirin Sund til Aftenbladet. – Det er selvfølgelig viktig for LO som dermed styrker seg, men det er også utrolig viktig for den enkelte som nå har kommet i en vanskelig situasjon.

Færre gratispassasjerer

Sund har også et lite spark til dem som ikke er organisert, men som likevel nyter godt av det som fellesskapet forhandler fram i arbeidslivet.

– Jeg har ingenting til overs for gratispassasjerene. Det er samhold og fellesskap som er styrken vår, og som har sørget for at vi har gode ordninger i dette landet også i krisetider. Heldigvis er det flere som nå skjønner dette, og som kommer til oss i LO.

Eirin Sund framhever også det unike trepartssamarbeidet i Norge.

– Vi er svært heldige som har et velfungerende samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. I disse dager viser det hvor viktig dette er. Det har vært utallige møter og telefonkonferanser om hvordan vi skal løse krisen som har oppstått, og jeg mener at vi har klart det på en god måte – selv om alt ikke er perfekt, sier Sund.

Rogaland øker

I Rogaland er det registrert 697 nye LO-medlemmer etter 12. mars, da landet stengte ned. Det reelle antallet er høyere, for LO-lederen har ikke fått oppdaterte tall fra alle forbundene.

Av dem som har rapportert, er der Fagforbundet som har fått flest nye medlemmer, nemlig 300. Handel og Kontor har fått 100 nye, og El & IT har fått 98 nye medlemmer i Rogaland siden midten av mars.

Totalt er det i dag 71. 198 LO-medlemmer i Rogaland, i 157 ulike foreninger.

– Mange av bedriftene som nå har meldt seg inn i NHO har gjort det for å få hjelp til å permittere sine ansatte. Er det ok?

– Absolutt. Det er veldig viktig at det skjer på en ryddig og ordentlig måte, ifølge boka. Jeg heier på alle bedrifter som organiserer seg. Det gir en bedre sikkerhet for at de ansatte behandles bra, sier Eirin Sund.

Glad direktør

Regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland er selvsagt glad for at organisasjonen er så populær, selv om det er et tankekors at det måtte komme en så stor krise for at mange organiserer seg.

– Det er kjempeflott at organisasjonsgraden øker, og det er veldig viktig at alt skjer riktig når ansatte blir permittert, sier Grindland.

Det var spesielt de bedriftene som måtte stenge på noe få timers varsel den 12. mars som meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen, altså innen reiseliv og frisørbedrifter.

– Nå jobber vi veldig mye med å hjelpe medlemmene å håndtere koronakrisen, sier Grindland.

– Vi orienterer om rettigheter som finnes, og hvilke muligheter de har til å få hjelp både på kort og lang sikt.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Vis mer Terje Bendiksby

Virke også opp

Også Virke, hovedorganisasjonen innen handels og servicenæringene med 23.000 medlemsbedrifter, melder om stor pågang.

I mars, april og mai har 2715 bedrifter meldt seg inn i Virke. Det er 979 flere enn i samme periode i fjor, en økning på 56 prosent.

– Mange virksomhetene har opplevd et akutt behov for informasjon og bistand i svært krevende prosesser. Mange får øynene opp hva en hovedorganisasjon kan tilby av juridisk bistand, kurs, nettverk og digitale guider, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.