Obos-prisene i Oslo steg 3,2 prosent i juli

Etter nedgang måneden før slår prisene på brukte Obos-boliger kraftig tilbake i juli.

På bildet ser du boligbebyggelse på Helsfyr, Vålerenga og Ekeberg i Oslo. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Prisene på Obos-boliger i hovedstaden steg 3,2 prosent i juli, viser nye tall som dekker rundt en fjerdedel av bruktmarkedet i Oslo.

Prisoppgangen er større enn vanlig, ifølge sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

– Den var mye høyere enn forventet, sier Monsvold til E24.

Hun forteller at de på forhånd hadde sett for seg uendret eller svak prisoppgang.

Utviklingen kommer etter at de tilsvarende prisene falt 2,3 prosent måneden før, som var største fall siden 2017.

Opp over 12 prosent det siste året

Monsvold forklarer at prisoppgangen må ses i lys av at det er solgt en høyere andel små leiligheter enn i juni.

Obos regner prisutviklingen fra måned til måned basert på gjennomsnittlig kvadratmeterpris. Små leiligheter har gjerne en høyere pris per kvadratmeter, og en høy andel salg av små leiligheter gir dermed større utslag i statistikken enn større leiligheter med lavere kvadratmeterpris.

– Vi hadde motsatt effekt forrige måned og må se disse to månedene sammensatt. Sett under ett er tallene som forventet.

Juni og juli samlet sett viser at det har vært svak prisoppgang i hovedstaden denne sommeren.

Monsvold presiserer at tallene må tolkes med større varsomhet enn normalt fordi det er få omsetninger å måle utviklingen på i juli.

De siste tolv månedene har prisene på brukte Obos-boliger i Oslo totalt steget 12,3 prosent. Prisene falt i både mars og april, mens de flatet ut i mai.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos. Vis mer byoutline Obos

Høy etterspørsel

– Det er god aktivitet og høy etterspørsel i boligmarkedet i hovedstaden, og antall boliger til salgs ved inngangen til juli var lavere enn tidligere år. Arbeidsledigheten har også falt en del. Dette er isolert sett med på å trekke prisene opp, sier Monsvold i en uttalelse.

Hun sier at balansen mellom tilbud og etterspørsel samtidig er bedre enn den var på starten av året og at økt rente vil kunne dempe prisene framover.

– Alt tyder på at Norges Bank vil sette opp renten i september, og det er stor sannsynlighet for at det kommer et nytt rentehopp i desember. Vi tror derfor på svakt prisfall utover høsten etter noe oppgang i august. Det er også i tråd med normalt sesongmønster. Boligmarkedet virker i det store og hele å være i god balanse, sier Monsvold.

Daglig leder Hans Anders Skjølberg i Obos Eiendomsmeglere sier at utslaget er større enn forventet.

– Vi tenker prishoppet i juli er en korreksjon etter prisfallet i juni som henger sammen med at det da ble solgt en større andel store boliger, sier Skjølberg.

På landsbasis steg Obos-prisene 2,3 prosent i juli, og prisene er opp 10,8 prosent de siste tolv månedene.

Venter nullvekst ut året

Eiendom Norge kommer med de nasjonale boligpristallene for juli onsdag.

Are Oust, boligforsker og førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskolen, tror boligeierne vil gå i null resten av året.

– Jeg tror ting vil være som normalt, det vil si en sterk august, en ok september, og så dårligere ut mot jul. I sum vil prisene fra i dag av og ut året gå i null, sa Oust til E24 i helgen.