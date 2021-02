Illustrasjon: Christian Bloom – Et friskt pust i en bransje med nesten utelukkende mannlige toppledere Hun vant europacupen med Bækkelaget, «slet ikke ut lesesalen» og ville jobbe med u-hjelp. Nå har Tonje Wikstrøm Frislid landet som toppsjef for det nye flyselskapet Flyr.

Christian Bloom (illustrasjon)

Lasse Lønnebotn

En dag for tre år siden måtte selv Tonje Wikstrøm Frislid ta en time-out. Rett etter at hun sluttet i Norwegian og begynte i ny jobb, fikk hun vite at hun hadde brystkreft. Flere operasjoner ventet.

Å være syk var ille nok, men for henne ble det nesten like tøft å legge bort jobb, aktiviteter og forventninger til seg selv. Å ikke lenger være best og ha full kontroll, ble en øyeåpner for henne. Venner av Wikstrøm Frislid forteller at hun brukte tid på å finne ut hva som var bra for henne, men at hun brukte pausen godt og kom styrket ut av det.

Hun ble kreftfri.

Hun ble frisk.

Og litt klokere.

