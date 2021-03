Tine vil kutte konkurrentenes støtteordninger: – Lite seriøst

Konkurrentene Q-meieriene og Synnøve Finden reagerer sterkt på at Tine vil jobbe aktivt for å fjerne støtteordninger som sikrer selskapene millioner av kroner hvert år. Tine-sjefen mener det burde blitt gjort for lenge siden.

REAGERER: Q-sjef Bent Myrdahl og Q-meieriene har melket markedsandeler fra Tine de siste årene. Vis mer byoutline Jan Inge Haga

– De vil tilbake til monopolet. Det har ikke kommet noen nye aktører inn i markedet på lenge, det tyder jo på at konkurransen ikke fungerer, sier Bent Myrdahl, daglig leder i melkeutfordreren Q-meieriene.

Han reagerer kraftig på Tine-sjefens uttalelser i erkerivalens årsrapport, hvor det står at tilskuddsordningene som gir selskapet han leder store summer hvert år, bør fjernes:

«De konkurransepolitiske tilskuddene har for lengst utspilt sin rolle. TINE har derfor, og vil fortsette å arbeide aktivt for avvikling»

Q og Synnøve Finden mener tonen fra Tine i årsrapporten er en «aggressivitet man ikke har sett tidligere».

– Det er bra at Tine lykkes, men det er veldig spesielt at man da skal jobbe for å krympe den lille konkurransen man har, sier Myrdahl. Selskapet hans har blitt en stadig større konkurrent for Tine, og har nå 28 prosent markedsandel for melk i Norge.

I fjor økte omsetningen med omsetningen med rundt 200 millioner kroner til over to milliarder kroner for første gang, med en bunnlinje på 108 millioner kroner.

Tine: – Nok subsidier

Ordningene Tine vil fjerne ga konkurrentene 183 millioner kroner i 2019. Mesteparten av summen gikk til Kavli-eide Q-meieriene, og nest mest til Scandza-eide Synnøve Finden.

– Det har gått nesten 20 år, og vi har brukt omtrent to milliarder på å øke konkurransen i markedet. Det mener vi er tilstrekkelig, sier Tine-topp Gunnar Hovland.

Han påpeker at Q-meieriene har nærmest like stor markedsandel som Tine i de markedene «Q velger å være til stede i». Hovland peker spesielt på det sentrale østlandsområdet, hvor Tine har markedsandel på søtmelk nede på 50-tallet.

Hen mener det er nok nå. Konkurrentene må stå på egne bein, ifølge Hovland.

NOK: Tine-sjef Gunnar Hovland har fått nok av at konkurrentene får særskilte støtte fra det offentlige for å konkurrere mot Tine. Han mener ordningen som en gang fungerte, ikke lenger trengs, konkurransen må skje på like vilkår, ifølge Hovland. Vis mer byoutline Hansen, Frode

– Overskuddet til Q i 2019 er høyere i prosent enn Tines, og så er jo 2020 et annerledes-år for dagligvarebransjen, så jeg tror ikke vi skal legge det til grunn.

Han vil ha seg frabedt uttalelser fra Q med påstand om ønske om monopol.

– Vi har en felles interesse om at det skal være sterk konkurranse i det norske markedet, men nå synes vi det holder fordi målet med subsidiene oppnådd, sier Hovland.

Q vil ha 40 prosent markedsandel

Q-meieriene mener det er kundene som har gjort at de har små markedsandelene i for eksempel Nord-Norge, og ikke at de velger bort deler av landet.

– Det er forbrukeren som bestemmer, vi skulle gjerne vært utenfor storbyene, sier Q-topp Myrdahl som sier de har riksdekkende avtaler med dagligvarekjedene.

– Men hvor store må Q bli for at støtteordningene ikke lenger trengs?

– Det er litt komplisert. Det ene som går på kapitalgodtgjørelse må vi alltid ha, og distribusjonstilskuddet må vi ha frem til vi har like mange konsummelkmeierier som Tine. Men det generelle konkurransefremmende tiltaket bør kunne settes til null når vi når 40 prosent markedsandel, sier Myrdahl.

Synnøve: - Lite seriøst

Begge leire i meierimarkedet vil konkurrere «på like vilkår», men er helt uenige om hvordan virkeligheten i markedet er.

– Vi synes det er lite seriøst når største aktør angriper de små selskapene på denne måten, sier Sofie Oraug-Rygh, kommunikasjonsdirektør i merkevarehuset Scandza som eier Synnøve Finden.

Hun mener det eneste Tine oppnår med sin retorikk er at konkurrentene finner sammen.

– Det er politisk bestemt at det trengs mer konkurranse i meierisektoren, sier hun med referanse til forrige landbruksmelding.

Synnøve Finden har lagt frem 14,7 prosent av gulostmarkedet (faste hvite oster), opp fra 14,5 prosent i 2019, ifølge selskapet. Tine hadde i fjor 71,1 prosent av dette markedet, men med fallende markedsandel.

– Men Tine er jo en konkurrent, de må vel få lov til å kjempe om markedsandeler, de også?

– Jeg vet ikke om det er Tine-sjefens rolle å angripe de politiske bestemte virkemidlene, det blir feil med hans posisjon, sier Oraug-Rygh.