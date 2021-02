Dagligvarekjøp økte med 30,5 milliarder – Norgesgruppen er den store vinneren

Dagligvareomsetningen bikket for første gang 200 milliarder kroner i Norge. Til tross for vanvittig vekst, taper Rema og Coop terreng mot erkerivalen.

VINNEREN: Norgesgruppen-topp Runar Hollevik har grunn til å smile etter 2020, for selskapet har som eneste dagligvarekonstellasjon som øker markedsandelen. Vis mer byoutline Bjørge, Stein

Det var åpenbart at dagligvarebransjen ville oppleve sterk vekst i 2020, men nå viser tallene nøyaktig hvor mye mer vi brukte på smør, ost og brød i norske dagligvarebutikker under pandemiens første år: 30,5 milliarder kroner, en vekst på 17,1 prosent fra 2019.

Det viser en fersk rapport fra analysebyrået Nielsen.

Veksten alene tilsvarer 12.322 kroner per husholdning i året som gikk.

Det store hoppet skyldes både at grensen er stengt for handel i utlandet, men også at mange nordmenn har mer penger på bok ettersom rentene er lave og penger man ellers brukte på å spise ute eller reising, har blitt brukt på andre ting.

Vinnerne og taperne

Selv om dagligvarebransjen som helhet tjente mer penger i år, har det fortsatt vært en kamp om å vinne markedsandeler. Her er det kun én vinner, ifølge Nielsen.

Kiwi-eier Norgegruppen er den eneste dagligvarekonstellasjonen som øker markedsandelen sin i fjor på bekostning av konkurrentene i Coop, Rema og Bunnpris.

Årsaken er at lavpriskjeden Kiwi vokser med 0,8 prosentpoeng samtidig som resten av butikkjedene Norgesgruppen eier ikke svekker seg like mye som konkurrentene.

Samtidig vokser Coop Extra mest (+0,9 prosentpoeng) og Rema er tross flat utvikling fremdeles største enkeltkjede med 23,2 prosent av markedet.

Norgesgruppen øker sin markedsandel med 0,36 prosentpoeng til 44,09 prosent av det totale markedet. Rema ligger rimelig flatt, og Coop går tilbake 0,14 prosentpoeng.

Dette er for øvrig også utviklingen slik den har vært de siste årene.

FLAT UTVIKLING: Rema-eier Ole Robert Reitan kan glede seg over sterk utvikling for dagligvarebransjen, men lavpriskjeden Rema 1000 tar ikke markedsandeler i rekordåret. Vis mer byoutline Foto: Siv Dolmen

Lokkevarene økte mest

Det er ikke tilfeldig at tobakksvarer og drikkevarer vokser med henholdsvis 42,8 og 22,2 prosent gjennom 2020.

For både brus, øl og tobakk er blant lokkevarene som får nordmenn til å krysse grensen, og som plukkes opp i det som nå er stengte taxfreebutikker.

Økningen i salget av disse produktene har vært så massiv at Stortinget bestemte seg for å utrede grensehandelen i en egen stortingsmelding hvor man skal legge frem konkrete tiltak for å få bukt med grenselekkasjen.

Utviklingen har også fått umiddelbare konsekvenser ved at regjeringen og samarbeidspartier senket alkoholavgiften for første gang på nesten 20 år.

