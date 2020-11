Selvaag mener bolig-spleiselag mellom Oslo og konkurrenten gjør konkurransen helt umulig

Selvaag Bolig-toppsjef Sverre Molvik liker dårlig at Oslo kommune og Obos nå er i samtaler om å dannet et felles boligselskap. Han frykter offentlige midler vil ruste konkurrenten til å feie utfordrere av banen.

REAGERER: Selvaag Boligdirektør Sverre Molvik (midten), her avbildet sammen med styremedlem Olav Selvaag (venstre) og tidligere konsernsjef Rolf Thorsen. Vis mer

Publisert: Oppdatert: 1. november 2020 12:12 , Publisert: 1. november 2020 11:44

– Jeg synes det er veldig rart at kommunen skal gå inn og samarbeide med én aktør på denne måten, sier Molvik.

– Jeg synes Selvaag skal konsentrere seg om å selv utvikle noe som er bra, i stedet for å kritisere andre for å forsøke å løse byens boligutfordringer, kvitterer Obos-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Det er steile fronter mellom to av landets største boligbyggere, etter at Obos tok kontakt med Oslo kommune med sin idé:

Et nytt boligselskap hvor offentlig og privat kapital går sammen og finansierer kjøp av nye boliger – som deretter selges videre til Oslo-folk til gunstigere betingelser enn markedet ellers byr på.

Både byrådet i Oslo og Obos bekrefter overfor E24 at de er i pågående samtaler om å etablere det nye selskapet, som først ble omtalt av Dagsavisen denne uken.

Boligprisene i hovedstaden er på historisk høyt nivå, og målet er å hjelpe flere inn i markedet.

Les også Obos vil lage boligselskap sammen med Oslo kommune

– Gjør konkurransen helt umulig

Men Selvaag-sjefen er svært kritisk. Molvik sier han frykter Oslo kommune ender opp med å gi Obos et finansielt fortrinn som kan bli brukt til å feie konkurrenter av banen.

– Det er allerede vanskelig å konkurrere mot Obos, som opererer med helt andre avkastningskrav enn et børsnotert selskap som oss. Skal de få kapital av kommunen i tillegg, blir situasjonen helt umulig, sier Molvik.

Han gir et tenkt eksempel:

– En tomt er til salgs for 80 millioner kroner. Mens vi og andre boligaktører må regne hjem lønnsomheten og unngå overpris, vil Obos lett kunne by for eksempel 100 millioner, der kommunen finansierer halvparten, sier Molvik.

– Med en slik finansiell fordel kan de alltid overby oss andre, og likevel få regnestykket til å gå opp. Det mener jeg ikke er riktig. Vi bør konkurrere på like vilkår, sier Molvik.

KRITIKKEN PRELLER AV: Obos-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj mener Selvaag-sjefen ikke har forstått planen deres. Vis mer byoutline Torstein Bøe / NTB

Kommunen dekker halvparten

– Han må synes akkurat det han vil. Men han bør vente med å uttale seg til han vet hva han snakker om, svarer Obos-sjefen.

Han sier de spilte inn sitt forslag til Oslo kommune for en stund siden.

– Vi har sagt til kommunen fra dag én at dette ikke må være noe eksklusivt opplegg for oss. De må gjerne invitere andre boligbyggere med, Selvaag også, sier Siraj.

Han sier den enkle ideen er at de kjøper nyboliger sammen med kommunen, og deretter tilbyr gunstige kjøpsbetingelser for kjøperne av disse.

– Vårt forslag åpner for deleie, leie til eie eller bostart, hvor man kan kjøpe leiligheter rundt om i byen av ulike aktører.

– Dere spytter inn noe, og kommunen betaler resten?

– Vi har sagt at vi kan dekke halvparten av egenkapitalen i selskapet.

Les også Selvaag Bolig sjefen Rolf Thorsen går på dagen

Ansvarlig byråd: Skal ikke tilgodese én aktør

Siraj avfeier Selvaag-sjefens scenario hvor det nye selskapet vil kuppe tomter fra konkurrenter ved å overby dem.

– Vi har ikke spilt inn til kommunen at vi hverken skal kjøpe tomter, eller bygge boliger sammen.

– Er det aktuelt?

– Nå er dialogen pågående og hvordan dette utvikler seg er umulig å si. Men et mulig tomtekjøp fra kommunen må i så fall skje til markedspris, og meningen er at selskapet skal drives kommersielt slik at det selv genererer overskudd til å finansiere de alternative boligkjøpsmodellene langsiktig.

Victoria Marie Evensen (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo, svarer slik på kritikken fra Selvaag-sjefen:

– Dette arbeidet er helt i startfasen og vi vil måtte komme tilbake til detaljer rundt dette, men som kommune er vi selvsagt opptatt av å finne en løsning som ikke tilgodeser enkelte aktører, skriver hun i en e-post.

– For det rødgrønne byrådet er det et mål at vi skal realisere boliger innenfor den tredje boligsektor og gjøre veien inn i boligmarkedet enklere for folk med vanlige lønninger. Et slikt samarbeid kan være et av flere svar på det.