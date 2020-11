Hotellet har kuttet 8 av 10 ansatte. Norske bedrifter forbereder seg på å permittere 15.000 til før jul.

Hver fjerde arbeidstager innen reiseliv går inn i førjulstiden uten arbeid, viser fersk NHO-undersøkelse. Frem til jul kan ytterligere 15.000 bli permittert.

Resepsjonssjef Lotte Solberg Edvardsen og daglig leder Wilhelm Hartwig er blant de få som er igjen på jobb på hotellet Amerikalinjen. 40 måtte permitteres da regjeringen innførte nye, strenge tiltak. Vis mer byoutline Morten Uglum

– Det begynner i aller høyeste grad å bli alvorlig nå, sier Wilhelm Hartwig.

Han er direktør ved hotellet Amerikalinjen, som ligger midt på Jernbanetorget i Oslo.

Denne uken måtte hotellet permittere 40 ansatte.

– Hovedsakelig folk som jobber i restaurant og bar, men også ansatte på rom og i resepsjonen, sier Hartwig.

Normalt er det rundt 90 ansatte på hotellet. I løpet av året har tallet krympet til rundt 50, som følge av den lave etterspørselen.

Nå er enda flere permittert. Bare 10–15 ansatte står igjen.

– Vi er helt nede på minimumsbemanning, sier Hartwig.

Daglig leder Wilhelm Hartwig har måttet permittere store deler av staben ved hotellet Amerikalinjen på Jernbanetorget i Oslo. Vis mer byoutline Morten Uglum

Venter 10-15.000 permitterte

Norge er i starten av andre smittebølge, varslet regjeringen fredag.

Nye, strenge nasjonale tiltak ble innført. Samtidig varslet Oslo kommune full stans i servering av alkohol. Det har ført til en ny, kraftig økning i antall permitterte.

Det viser en undersøkelse fra NHO, som er næringslivets hovedorganisasjon. Spørsmålene ble stilt til medlemsbedrifter i starten av uken.

Bedriftslederne ble spurt om hvor mange prosent av de ansatte som vil bli permittert fra slutten av oktober til midten av november.

Innen reiseliv svarte bedriftene at vel hver fjerde, eller 26,4 prosent av arbeidsstokken, vil bli permittert de nærmeste ukene.

Innen NHO Transport varsles det at 7,4 prosent permitteres. NHO Service og Handel svarer 4,1 prosent, mens NHO Luftfart venter 3,5 prosent.

Det går mot 10–15.000 flere permitterte fra alle NHOs medlemmer i løpet av kort tid, viser svarene. Det kan bety en mørk førjulstid for mange familier.

– Sten til byrden for mange bedrifter som allerede er i knestående, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum om reglene for permittering. Vis mer byoutline Berit Roald / NTB scanpix

– Allerede i knestående

NHO møter et massivt trykk fra desperate bedriftseiere, ifølge sjeføkonom Øystein Dørum.

– En del bedrifter møter nå den andre koronabølgen og står i fare for å måtte stenge ned. Kostnadene knyttet til permittering med ti dager med lønnsplikt vil legge sten til byrden for mange bedrifter som allerede er i knestående, sier Dørum.

I den første krisepakken i vår ble perioden hvor arbeidsgiver må betale lønn satt ned fra 16 til 2 dager. Men fra og med 1. september må bedriftene igjen dekke lønnen de første 10 dagene etter en permittering.

Ideelt sett mener NHO at perioden med lønnsplikt for arbeidsgiveren burde reduseres betydelig.

Men en generell reduksjon i arbeidsgiverperioden vil ifølge NHO være feil nå fordi:

Redusert arbeidsgiverperiode krever en lovendring. Det vil ta tid.

En lovendring kan ikke gis med tilbakevirkende kraft. Bedriftene som allerede har permittert, vil derfor ikke få glede av endringen.

Det finnes en risiko for at kortere arbeidsgiverperiode kan føre til økt permittering i bransjer som er lite rammet av koronaen.

Dørum mener derfor at bruk av den gjeldende kompensasjonsordningen har en rekke fordeler:

– Den er enkel, den har automatisk tilbakevirkende kraft fra og med september og den treffer bare de bedriftene som sliter mest, sier han.

Vil at staten skal betale mer

NHO ser for seg to mulige løsninger:

Enten defineres permitteringskostnader som en del av de «uunngåelige kostnadene» som bedrifter får delvis kompensasjon for.

Eller så økes kompensasjonsgraden for de faste kostnadene.

Reiselivsnæringen har selv bedt om 80 prosent kompensasjon, men NHO har ment at 70 prosent i utgangspunktet er tilstrekkelig.

Dørum erkjenner at en slik ordning må ha et visst sjablongpreg.

– Noen vil få for mye og andre for lite. Vi må som alltid veie millimeter-rettferdighet opp mot enkelhet, sier han.

– Er det mulig å redde alle bedrifter som rammes av pandemien?

– Nei, vi hverken kan eller skal redde alle. At bedrifter bukker under er en naturlig del av det kapitalistiske kretsløpet. På branntomten skal nye bedrifter knoppskyte. Men hvis mange bedrifter går over ende samtidig, kan det forsterke krisen.

– Hvor lenge kan vi fortsette å tappe Oljefondet for å løse dagens problemer?

– Utgangspunktet er at nasjonens formue er plassert i folk, bedrifter og penger. Hvis en milliard fra Oljefondet kan hindre at vi mister mer enn en milliard i arbeidskraftformue, så skal vi gjøre det.

– Men kontrollspørsmålet vil alltid måtte være: Er dette fornuftig pengebruk? Bidrar det til å øke vekstevnen vår og dermed fremtidig velferd? Og det er selvfølgelig en fare for at når milliardene sitter så løst som nå, så havner noen av dem på avveie, sier Dørum.

Restaurantsjef Robert Carlsson er en av 10–15 ansatte som er igjen på jobb på hotellet Amerikalinjen i Oslo. De nye smitteverntiltakene sendte denne uken 40 ansatte ut i permittering. Vis mer byoutline Morten Uglum

Håper på lunsjgjester

Da landet stengte ned i mars, ble ledelsen nødt til å stenge hele Amerikalinjen i to måneder. I mai åpnet de for hotellgjester igjen, men bare i helgene.

I denne runden håper direktør Hartwig at de klarer å holde åpent.

– Det er mye som er endret siden sist. Vi har et strengt smittevernregime på plass. Det gjør at vi er trygge på at vi kan fortsette å servere frokost og lunsj også fremover, sier Hartvig.

Han krysser fingrene for at hotellets sentrale beliggenhet skal bli redningen.

– Vi velger å satse på at oslofolk stikker innom og spiser førjulsfrokost og lunsj, selv om de ikke kan drikke alkohol. Og forhåpentlig får vi også flere hotellgjester i tiden fremover.

