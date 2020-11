Staten vil ha inntekter på ulovlig sexkjøp

Skatteklagenemnda mener prostitusjon må anses som skattefritt. Finansdepartementet er ikke enige og sier salg av seksuelle tjenester er skattepliktige.

Finansdepartementet sier inntekter fra salg av seksuelle tjenester ikke er fritatt eller unntatt fra skatte- eller avgiftsplikt. Vis mer byoutline Robert Schlesinger / NTB

Publisert: Publisert: 18. november 2020 06:09

– Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse lagt til grunn at inntekter/omsetning fra salg av seksuelle tjenester, ikke er fritatt eller unntatt fra skatte- eller avgiftsplikt, sier fungerende direktør for juridisk avdeling i Skatteetaten, Kari Alice Frønsdal til Finansavisen.

Men Skatteklagenemnda er uenig: I februar omtalte Finansavisen en prostituert som nektet å betale skatt. Myndighetene antok at 660.000 kroner på ulike kontoer stammet fra rengjøring, men kvinnen sa hun hadde solgt sex, og at hun derfor ikke skulle betale skatt. Dette ga Skatteklagenemnda kvinnen medhold i, fordi det foreligger «en lang og relativt fast praksis for at reglene ikke håndheves».

Kvinnens advokat, René Ibsen, mener at det blir vanskelig for Skatteetaten å hente inn skatt og moms.

– Flere prostituerte har lurt på om de kan registrere seg som næringsdrivende, men det har de ikke fått lov til. De kan heller ikke ha regnskapsfører, for da blir det hallikvirksomhet, sier Ibsen.

Verken Finansdepartementet eller Skatteetaten ønsker ifølge Finansavisen å kommentere saken.

