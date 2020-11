SV vil gi automatisk oppstartsstøtte til bedrifter på bygda

SV mener Norge ikke utnytter mulighetene EØS-avtalen gir for støtte til små og mellomstore bedrifter i distriktene.

Karin Andersen mener EØS-avtalen gir rom for en langt mer aktiv støtte til bedrifter på bygda. Vis mer byoutline Vidar Ruud / NTB

NTB-Birgitte Iversen

Publisert: Publisert: 19. november 2020 06:14

– Vi trenger at folk tør å satse på nye bedrifter i distriktene. Nå under coronakrisen tror jeg mange kvier seg ekstra for å starte opp noe nytt, og staten bør bidra mer, sier lederen av kommunalkomiteen, SVs Karin Andersen, til NTB.

SV mener de har funnet en så langt ubrukt mulighet innenfor EØS-avtalen til å kunne gi mer støtte til bedrifter på bygda.

Andersen sier avtalen gir mulighet til å gi direkte og automatiske investerings- og oppstartstilskudd, samt tilskudd til markedsføringstiltak, til distriktsbedrifter på mellom 15 og 40 prosent, avhengig av hvor i landet bedriften ligger.

– I alle krisepakkene som er gitt, står det «med forbehold om godkjenning fra Esa». Dette kan ta lang tid. Derfor er det viktig å bruke ordninger som allerede er godkjent av Esa, sier Andersen.

Hjelp til reiseliv i omstilling

Hun mener en automatisk støtte blir mer forutsigbart og vil hjelpe flere bedrifter.

– Men det er ikke slik at vi vil kaste penger etter hva som helst. Man må selv legge en egenandel på bordet, og må du låne penger, må også banken gjøre en vurdering av om prosjektet er liv laga. Men vi mener flere vil tørre å starte ved å få en risikoavlastning fra staten, sier Andersen.

Hun mener støtten særlig kan være aktuelt for reiselivsnæringen i distriktene som nå er tvunget inn i en kraftig omstilling. Andersen tror bransjen fremover trolig må innstille seg på mer småskalavirksomhet og en litt annen type turisme rettet mot egen befolkning.

– Da trenger de støtte til å utvikle det. Ingen av krisepakkene har så langt heller hatt en direkte distriktsprofil eller vært spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter, sier hun.

5–6 milliarder kroner

SV mener også at forslaget bør gis tilbakevirkende kraft slik at alle relativt nyetablerte bedrifter blir behandlet likt.

Ifølge anslag partiet har hentet inn, vil en slik støtte ved fem års tilbakevirkende kraft koste 5–6 milliarder kroner.

SVs forslag kommer i forbindelse med at kommunalkomiteen torsdag skal gi sin innstilling til regjeringens distriktsmelding, som kom i fjor høst.

Her kan du lese mer om Bedrift EØS Karin Andersen Omstilling