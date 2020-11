Wizz Air utvider rutetilbudet i Norge

Det ungarske lavprisselskapet skal nå også fly til Haugesund og Finnmark før jul.

KRITIKK: Wizz Air har blitt møtt med motstand etter sitt inntog i Norge. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Publisert: Publisert: 19. november 2020 11:30

Torsdag opplyser Wizz Air i en pressemelding at de også skal fly mellom Oslo og Haugesund, Alta og Kirkenes.

Mandag denne uken la også selskapet frem at det skal begynne å fly mellom Oslo og Stavanger og mellom Oslo og Harstad/ Narvik Evenes.

I tillegg skriver det ungarske flyselskapet at det fremskynder oppstarten av de rutene de allerede har varslet.

Selskapet skal begynne å fly fra Oslo til en rekke norske byer 27. november, i stedet for tidligere varslede 17. desember.

Rutene fra Trondheim og Bodø til flere byer begynner å fly 4. desember, to uker tidligere enn planlagt.

Billettprisene starter på 99 kroner, opplyser selskapet.

Wizz Air varslet at det skulle fly innenriks i Norge i starten av oktober. Selskapet har fått kritikk for at de ansatte ikke får fagorganisere seg, blant annet av statsminister Erna Solberg.

Les også Solberg støtter boikott av Wizz Air

Les også Wizz Air med to nye innenlandsruter før jul