Pizzabakeren selges tilbake til gründerne

Det har lenge versert rykter om salg av Pizzabakeren, men nå tar de opprinnelige gründerne kontroll over selskapet.

GRÜNDERE: William Gulliksen og Jan Henrik Jelsa tar tilbake kontrollen i selskapet de sammen startet. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

En av grunnleggerne, Jan Henrik Jelsa, bekrefter i en sms til E24 at to av gründerne, Jelsa og William Gulliksen kjøper tilbake selskapet fra de største investorene Rolf Hodne og Arne Incoronato, samt gründer Arild Ask Bringeland.

E24 skrev i november at eierne av pizzakjeden hadde satt i gang salgsprosessen.

I en melding skriver selskapet at The PB Company, som er eid 50/50 av gründerne, kjøper 100 prosent va aksjene i PB Norge Holding.

Pizzabakeren skriver videre at det pågikk en omfattende salgsprosess i 2020 og 2021, men at et salg til eksterne aktører ikke førte frem.

– Vi blir begge med videre i våre nåværende stillinger og vil fortsatt bidra til at Pizzabakeren fortsetter den eventyrlige utviklingen inn i fremtiden, sier Jan Henrik Jelsa og William Gulliksen i en pressemelding.

Verdsatt til over én milliard

E24 fikk opplyst i høst at EY (tidligere Ernst & Young) hadde fått i oppdrag med å sondere markedet for et mulig salg av Pizzabakeren. Prosessen hadde da allerede pågått en stund og skulle være ferdig før jul – uavhengig om det ble et salg eller ikke.

Etter det E24 kjenner til, skal utgangsprisen i prospektet den gang ha vært på rundt 2 milliarder kroner, men det ble i høst forhandlet om en sum som lå på mellom 1,2 og 1,5 milliarder kroner.

Gründerne har så langt ikke bekreftet hva som ble den endelige salgssummen, men investorene Rolf Hodne og Arne Incoronato er fornøyd med transaksjonen.

– Pizzabakeren har hatt en eventyrlig utvikling siden oppstarten og har på veien skapt store verdier til glede for alle aksjonærer. Vi er svært fornøyde med at salgsprosessen nå har fått sin konklusjon, sier Rolf Hodne i en pressemelding til E24.

De to finansielle investorene kom inn på eiersiden i 2007, og betalte den gangen 180 millioner for aksjene i selskapet.

Pizzabakeren Hva: Pizzakjede som baserer seg på franchisetakere. Det betyr at andre får lisens til å drive virksomheten og forvalte merkevaren. Kjeden satser nesten utelukkende på take away og utkjøring. Størst i Norge og Norden. Hvor: Norge (200), Sverige (16), Kina (1), USA (1), Spania (1), Irland (2) og Nord-Irland (1). Omsetning 2019: 1,2 milliarder kroner. Resultat før skatt 2019: 83,2 millioner kroner. Antall ansatte: Rundt 3000 (deltidsarbeidere medregnet) Eiere: Arne Incoronato (25 prosent), Rolf Smedvig Hodne (25 prosent), Jan Henrik Jelsa og Hans Georg Jelsa (25 prosent), William Gulliksen (12,5 prosent) og Arild Ask Bringeland (12,5 prosent) Vis mer vg-expand-down

Omsatte for 1,3 milliarder

Pizzabakeren solgte pizza for til sammen 1,3 milliarder kroner i 2020.

Det er 100 millioner kroner mer enn året før.

Til sammen har kjeden over 200 utsalgssteder, og er primært franchisedrevet.

Gründerne har så langt respondert lite på E24s henvendelser på telefon onsdag formiddag.

– Jeg har ingenting å si, svarte gründer Gulliksen og la på.

Pizzabakerens historie 1992: Hundvågkrossen Pizza blir etablert. 1996: Pizzabakeren Tasta blir etablert. 2003: Pizzabakeren Invest AS blir etablert av gründerne William Gulliksen, Arild Ask Bringeland, Jan Henrik Jelsa og Hans Georg Jelsa. Samme år blir det første franchiseutsalget etablert på Klepp. 2007: Investorene Rolf Smedvig Hodne og Arne Incoronato kjøper seg inn med 25 prosent hver for 180 millioner kroner. Vis mer vg-expand-down

Publisert: Publisert: 14. april 2021 11:51 Oppdatert: 14. april 2021 12:48