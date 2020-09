Norskeid skip mistenkt for brudd på våpenembargoen mot Libya – bordet i militæroperasjon

Et norskeid skip ble bordet av EU-styrker på vei til Benghazi i Libya. Skipet blir etterforsket for brudd på våpenembargoen mot landet.

Operasjon Irini er en militær operasjon igangsatt av EU for å kontrollere FNs våpenembargo mot Libya, en sentral del av å forsøke å få fred i landet.

Et våpenembargo er et forbud mot eksport av våpen til et bestemt land eller bestemte land.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

Nå melder EUs Operasjon Irini på sine nettsider at tankeren Royal Diamond 7, som seiler under Marshall Islands-flagg, er kontrollert og mistenkt for brudd på embargoet.

Årsaken er at det har hatt flydrivstoff om bord, som EU mener skulle brukes til militære formål.

– Dette er ansett som militært materiell av FN, skriver operasjonen på sine nettsider.

Skipet ble bordet av Operasjon Irini klokken 07.00 torsdag morgen rundt 150 kilometer nord for Libya.

Royal Diamond 7 kom fra Sharjah i De forente arabiske emirater og var på vei til Benghazi i Libya, ifølge operasjonen.

STOPPET: Her blir Royal Diamond 7 stoppet av Operasjon Irini utenfor Libya kyst. Vis mer byoutline OPERASJON IRINI

Ubesvarte henvendelser

Ifølge selskapet Norstar Shipping i Singapore er skipet en del av deres flåte, men eid av det norske selskapet Gsh2 Chem-Prod Carrier I AS, som blant annet driver med utleie og leasing av sjøtransportmateriell.

Det er den norske finansmannen Jørgen Pleym Ulvness som er styreleder i Gsh 2 Chem-Prod Carrier I AS, ifølge Brønnøysundregisteret.

Selskapet eies av Global Skipsholding 2 AS. Pleym Ulvness er også styreleder i morselskapet.

VG har ringt og sendt SMS til Ulvness, men han har ikke besvart henvendelsene.

Selskapenes kontaktperson, Knut Bringedal, har heller ikke besvart VGs henvendelser.

BORDET SKIPET: Operasjon Irini brukte helikopter og firte ned mannskap til Royal Diamond 7. Vis mer

Styremedlem: Mener bestemt det

Svarer gjør imidlertid Alf Olsen, som er styremedlem i Global Skipsholding 2 AS.

– Jeg mener bestemt det, sier Olsen på spørsmål om fra VG om Royal Diamond 7 er deres tankskip.

– Royal Diamond kjenner jeg navnet på, sier Olsen. Han bekrefter at de kjøper managementtjenester fra Norstar Shipping i Singapore.

Arrestert i Indonesia

I årsregnskapet til Global Skipsholding 2 for 2019 blir Royal Diamond 7 omtalt i forbindelse med at det har blitt arrestert av indonesiske myndigheter.

– Selskapets forsikringsgiver håndterer saken og konsernet mottar forsikringsbeløp for tapt leieinntekt basert på markedsrater, står det i årsregnskapet.

Global Skipsholding 2 AS oppgir også å eie Royal Diamond 7 gjennom sitt datterselskap i en kvartalsrapport fra 2015.

Brutt flere ganger

Som et ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj.

Landets militære styrker er delt mellom dem som støtter den FN-støttede regjeringen og dem som støtter opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans mektige LNA-milits.

Våpenembargoen mot Libya er brutt en rekke ganger siden den ble iverksatt.

Egypt, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater er blant landene som gir støtte til Haftars styrker i øst, mens Tyrkia er den viktigste støttespilleren til Tripoli-regjeringen i vest, ifølge FN-sambandet.

Operasjon Irini ble iverksatt i mai i år.

