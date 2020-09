Norges Varemesse ber om nødhjelp: – Vi har brukt opp alle pengene vi har på kontoen

100 år etter oppstarten står Norges Varemesse i Lillestrøm i fare for å legges ned. Messesjefen etterlyser samme støtte som ONS i Stavanger og Dyrsku’n på Seljord har fått.

Gunn Helen Hagen, administrerende direktør for Stiftelsen Norges Varemesse, etterlyser samme handlekraft som sørget for nødhjelp til aktører som ONS og Dyrsku'n.

Publisert: Publisert: 11. september 2020 15:19

– Bedrifter som får næringsforbud, må få støtteordninger. Vi kan ikke leve i uvissheten, sier Gunn Helen Hagen, administrerende direktør for Stiftelsen Norges Varemesse.

Gjennom året har hun og Norges Varemesse i Lillestrøm vanligvis fullt opp med 40 arrangementer. Men siden mars i år har den enorme messebygningen stått tom.

Varemessen har blitt tildelt 6 millioner kroner gjennom kontantstøtteordningen mellom april og august. Men ved inngangen til september ble ordningen avviklet.

Til sammenligning har oljemessen ONS i Stavanger nylig fått 21 millioner i nødhjelp og handels- og landbruksmessen Dyrsku'n 11 millioner.

– Norges Varemesse er en hel økonomi. Vi har mange leverandører som vanligvis leverer lyd, lys og tjenester til våre arrangementer og som har hele forretningsideer rundt våre messer, sier Hagen.

Gunn Helen Hagen (t.v.) sammen med kommersiell direktør Liv Kindem inne på Norges Varemesse i Lillestrøm. 80 prosent av de ansatte er per dags dato permittert.

Kritisk til regjeringens beregninger

Ifølge Hagen har varemessen i Lillestrøm en sysselsettingseffekt på 2.000 deltidsstillinger og en årlig verdiskapning på 2 milliarder kroner.

Inntektsbortfallet for 2020 beløper seg til 245 millioner, noe som styrer mot et underskudd på 57 millioner.

– Vi har brukt opp alle pengene vi har på kontoen, for å si det sånn, sier Hagen og legger til:

– Og jeg tror ikke vi er oppe og går igjen før en vaksine er på plass.

Stiftelsen eier også Oslo Spektrum, som får støtte gjennom ordningene for kultur. Varemessen på Lillestrøm er det derimot usikkerhet om.

Norges Varemesse ber om umiddelbar krisehjelp til å dekke årets underskudd samt driftsstøtte for 2021 for å berge selskapet og stiftelsen.

Konkurransevridning

Styret og valgkomiteen i Stiftelsen Norges Varemesse består av representanter for Virke og NHO.

– Enhver bedrift eller arrangør er i sin fulle rett til å ta kontakt med sin statsråd og be om penger til sin bedrift. Vi eller jeg vil ikke bearbeide Dyrsku'n eller ONS for å nå ut og få gjennomslag, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Likevel mener Dørum at det blir mindre greit dersom det blir opp til hver enkelt statsråd å bestemme.

– Vi ønsker at sunne bedrifter skal overleve koronakrisen. Hvis det er enkeltstatsråder som bestemmer over hvem som overlever eller ikke, så er det mindre greit.

– Det vi er opptatt av er at vi skal ha mest mulig generelle krav til kompensasjonsordningene. Får den ene messen mye og den andre ikke så får du en konkurransevridning som ikke sikrer at den beste messen vinner. Vi ønsker konkurranse og at det er de sterkeste og mest lønnsomme virksomheter som overlever, sier Dørum.

Tomme parkeringsplasser utenfor Norges Varemesse i Lillestrøm.

Finansdepartementet svarer

E24 har stilt Finansdepartementet spørsmål om hvordan det kan ha seg at messer som arrangeres en gang i året, eksempelvis ONS og Dyrsku'n, får vesentlig mye mer i kompensasjonsordninger enn Norges Varemesse på Lillestrøm, som har rundt 40 arrangementer i året. Departementet er også spurt om hva som vektlegges når beløpene til varemessene beregnes.

– Regjeringen vil legge frem flere tiltak for bedrifter og næringer som fortsatt er hardt rammet av coronakrisen i slutten av september, svarer statssekretær Maria Strandskog Göthner (H).

– Blant annet vil vi foreslå en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar tilbake permitterte ansatte og lærlinger for oktober, november og desember, og har tidligere varslet at det fremmes forslag om engangsstøtte til ONS og Dyrsku’n, sier hun.

– Vi er i en annen situasjon enn det vi var i mars-april, og nå må vi vri de generelle ordningene i retning av omstilling og aktivitet fremfor kompensasjon.

Videre viser Finansdepartementet til at ONS, som sist hadde messe i 2018, ikke har mottatt støtte under kompensasjonsordningen for næringslivet og at Dyresku'n er registrert som et aksjeselskap og har mottatt 430.655 kroner i støtte fra kompensasjonsordningen for næringslivet i mai 2020.

Gunn Helen Hagen vil ha klarhet i støtteordningene for tiden fremover.

Ber om krisehjelp

Gunn Helen Hagen hadde torsdag besøk av Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre. Hun håper på å få klarhet i støtteordningene for tiden fremover.

– Vi setter stor pris på all støtte og forståelse vi har møtt fra politikere vi har hatt møter med. Samtidig begynner det å haste med å konvertere støtteerklæringer til konkrete tiltak. Vi etterlyser samme handlekraft som sørget for nødhjelp til andre viktige aktører som ONS og Dyrsku’n, sier Hagen.

Norges Varemesse ber om umiddelbar krisehjelp til å dekke årets underskudd samt driftsstøtte for 2021 for å berge selskapet og stiftelsen formål gjennom krisen.

– Uten forutsigbare støttetiltak vil virksomheten i Lillestrøm legges ned og formålet med stiftelsen avvikles, sier Hagen.

