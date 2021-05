Treningssentrene åpnet igjen: – Jeg har forfalt

Treningsglade medlemmer har i syv måneder ventet på at dørene på treningssentre i Oslo igjen skal åpne. Treningssenterkjeden Fresh Fitness har kalt tilbake alle 500 ansatte som var permittert.

Leo Stuvstad er blant de omtrent 15 medlemmene som var på Fresh Fitness Carl Berner i dag tidlig. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

En drøy halvtime etter at dørene ved Fresh Fitness på Carl Berner i Oslo åpnet var det allerede rundt 15 treningsglade mennesker som hadde trosset regnet for å igjen kunne trene. Blant disse er Leo Stuvstad, som står langs en vegg med speil og danser samtidig som han øver på kroppsbeherskelse med høy intensitet.

– Hvordan er det å være tilbake?

– Jeg kan ikke skjønne spørsmålet, for jeg er så fylt av endorfiner nå. Det er vanskelig å beskrive med ord, sier han.

– Hvordan har det vært å ikke kunne trene da?

– Jeg har forfalt.

Et kjent fjes

Stuvstad er på treningssentret fem til tolv ganger i uken, og møter alltid opp klokken 05. Det er vanlig rutine for den treningsglade mannen, som han syns det er godt å være tilbake i. Han sier selv det verste med pandemien har vært å ikke ha tilgang til treningssentrene og forteller at han har gått fra å veie 109 til 154 kilo under nedstengingen.

Hjemmegym ble fort kjedelig for Stuvstad. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– Sånn blir det når livsstilen er basert på trening. Jeg har Fresh som livsstil, og har hjemmegymutstyr fra Fresh Fitness, men det blir ikke det samme. Man tar for lett på det og det blir for kjedelig.

Stuvstad har også benyttet seg av personlig trener, og har savnet den typen oppfølging. Den ledige tiden har han brukt på studier, lesing og skriving.

– Men det blir bare mental trening.

– Føles bra

Et annet medlem som er glad for å være tilbake er Siiri Seppä. Hun har holdt seg aktiv under nedstengingen, blant annet gjennom løping og rulleskøyter, ellers har hun brukt tiden på lese til veterinærstudiet.

– Det føles bra å være tilbake. Selv om det kan bli smitte igjen er det bra for folkehelsen og psyken, det henger sammen.

Seppä pleier som oftest å trene et par ganger i uken, og helst tidlig eller sent. Hun håper også alle overholder smittevernreglene fremover.

Fresh Fitness-medlem Siiri Seppä tilbake på trening etter nedstengingen. Vis mer byoutline Fredrik Solstad

– Folk virker glade

Lars Fredrik Strøm-Håkonsen er daglig leder på Fresh Fitness Carl Berner. Han sier det vanligvis ikke er så mange på plass så tidlig.

– Klokken kunne vært åtte. Det virker som om folk er glade for å være tilbake.

Etter syv måneder med stengte dører syns han det er godt å åpne igjen, selv om han mener det kunne vært åpnet tidligere.

– Det er helt fantastisk for vår egen del og alle som jobber her. I et folkehelseperspektiv syns jeg man skulle åpnet tidligere, sier han, og legger til:

– Det her kom ikke en dag for tidlig.

Venter kø

Senterleder Anne Hvaleby sier det har vært trist å komme innom under nedstengingen og sett mørke lokaler. Nå som dørene igjen er åpnet er hun spent på hvordan situasjonen blir utover dagen.

– Jeg håper folk benytter seg av åpningstidene, og sprer seg utover, sier hun.

Samtidig kan hun opplyse om at de har en begrensning på 55 personer på sitt senter, og hun tror det kan komme til å bli kø, selv om det kanskje ikke blir i dag.

Senterleder Anne Hvaleby (t.v.) og daglig leder Lars Fredrik Strøm-Håkonsen (t.h.). Vis mer byoutline Fredrik Solstad

Permitterte hentet tilbake

Omtrent 500 ansatte i Fresh Fitness-kjeden, som er en del av Sats-gruppen, har vært permittert siden mars i fjor. Det har vært noen ansatte igjen på det administrative. I andre runde med nedstenging har det vært færre permitterte fordi det har vært åpent andre steder i landet.

– Norge er det markedet i Sats-gruppen som har vært mest rammet. Vi har hatt underskudd siden vi stengte, men har en god finansiell situasjon, selv om det setter begrensninger på utviklingsmulighetene, sier Strøm-Håkonsen.

Alle som har vært permittert i Fresh Fitness er nå kalt tilbake på jobb.