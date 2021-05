Sjåførene jubler over Raymonds gjenåpning: – Det kommer nok til å eksplodere litt

Etter måneder med lav aktivitet, åpner utesteder og restauranter i hovedstaden igjen kommende uke. Det gir etterlengtet trafikk for Oslos taxisjåfører.

Drosjeeier Anne Karlsen Hove har måttet la tre ansatte gå under pandemien. Her lytter hun til byrådets gjenåpningsplan, som kommer i grevens tid for næringen. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

David Bach

Adrian Nielsen (foto)

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

– Det er litt vanskelig å si om man skal være glad for klokken 22 eller å ville ha klokken 24, som gjelder for hele landet, men jeg tror det kan være greit å ta det sakte, sier drosjesjåfør Anne Karlsen Hove til E24.

Hun har nettopp lyttet på bilradioen, idet byrådsleder Raymond Johansen la frem resten av trinn 2 i gjenåpningsplanen for Oslo.

26. mai åpner kafeer, restauranter, skjenkesteder og treningssentre opp igjen i hovedstaden. Skjenking tillates frem til klokken 22, og fra 27. mai forsvinner spiseplikten.

Nedstengingen har ført til et bratt år for Oslos over 2.000 drosjesjåfører, så også for Hove i Oslo Taxi.

– Jeg sitter igjen med en tredel av omsetningen min i forhold til det jeg har hatt før. Jeg har også hatt ansatte, det har jeg ikke lenger, forteller hun.

Som en naturlig konsekvens av at utesteder, restauranter og stort sett alt annet har vært stengt de siste månedene, har naturligvis også behovet for taxisjåfører gått ned.

Venter eksplosjon

Samtidig har den nye drosjeloven ført til økt konkurranse i en allerede presset bransje. Det har flere fått føle på karosseriet. Hver femte drosjesjåfør mistet jobben i løpet av 2020, viste tall fra analyseselskapet Enin i desember.

Anne Karlsen Hove har kjørt drosjebil siden 1986 og eid sin egen siden 1996. Oslo Taxi-veteranen sier hun kunne håpet at kulturlivet fikk noe mer åpning nå, enn de 20 personene som tillates når det er faste, tilviste plasser.

– 20 er jo ikke så mange folk. Men det at utelivet er åpent til 22 uten matservering, det kommer nok til å eksplodere litt, sier Hove.

Drosjeeier Anne Karlsen Hove hører på Raymond Johansens pressekonferanse om gjenåpningen av Oslo fredag. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

Samtidig er hun godt fornøyd med hvordan byrådet har håndtert situasjonen gjennom pandemien.

– Jeg må jo si at jeg synes de har vært flinke. Jeg synes ikke vi skal klage, det har vært viktig å ta den totale nedstengingen for å ha en viss kontroll med alt som skjer. Og så er det sikkert veldig mange som har andre meninger enn det, men jeg tror på at vi har vært nødt til å være så tøffe, sier hun.

Oslo Taxi: Nedgangen har vært stor

Ifølge NRK falt omsetningen i drosjenæringen med 90 prosent umiddelbart den 12. mars i fjor, da Norge først stengte ned. I fjor sommer anslo Oslo Taxi at de hadde en nedgang på om lag 30 prosent i antall turer så langt i 2020.

Per i dag ønsker ikke selskapet å gå ut med slik tall, opplyser kommunikasjonsrådgiver Birgitta Lim Ersland i Oslo Taxi, og begrunner det med den økte konkurransen etter lovendringen 1. november i fjor.

– Men vi kan si at nedgangen har vært stor. Alle løyvehaverne er også selvstendig næringsdrivende og er arbeidsgivere for sine egne sjåfører. Sentralen har derfor dessverre ikke tall på antall sjåfører som er permitterte. I administrasjonen har vi hatt og har fremdeles permitteringer, skriver Ersland i en e-post.

– Det skjer ingenting i byen

For Anne Karlsen Hove, som stort sett jobber dagtid og tidlig kveld, har det vært alle de nedstengte arbeidsplassene som har fått størst effekt.

– Veldig mange arbeidsplasser har jo vært stengt. Reiselivet ble borte, det skjer ingenting i byen. Alle de som byen har levd av, sånn som næringsliv, alle konferanser, seminarer, messer, alt sånt ble jo borte, og ingen beveger seg mellom jobb til jobbmøte, ingen er på lunsjmøter, alt som skjedde midt på dagen av forflytning er borte, sier hun.

Nå kan Anne Karlsen Hove hente osloborgere til og fra uteserveringer, som fra onsdag stenger klokken 22. Det passer henne fint, sier hun. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

De sene kveldsturene har hun likevel ikke savnet. Gjenåpningens trinn 2 passer slik sett utmerket.

– Jeg har brukt å jobbe tidlig på kvelden, så jeg har hatt dem på opptur. Glade fulle folk er jo bare hyggelig. Folk som synger og skravler og er i godt humør gjør jo ingenting, men etter klokken 2 så er jeg ikke så glad i dem lengre.