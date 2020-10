Kan bli bryggeristreik frå laurdag

Tilsette i bryggeri og mineralvatnfabrikkar krev minstelønsgaranti. Torsdag startar meklinga.

Fleire av avdelingane til Coca-Cola i Noreg står på streikelista til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Vis mer byoutline Tommy Ellingsen

Publisert: Oppdatert: 6. oktober 2020 13:24 , Publisert: 6. oktober 2020 10:30

Frå midnatt på fredag kan det bli streik blant 880 tilsette på 33 bryggeri og mineralvatnfabrikkar. Det skjer dersom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) og NHO Mat og Drikke ikkje blir einige i løpet av meklinga som startar på torsdag.

Streikeuttak Eden Springs (Norway) AS, Oslo

Coca-Cola European Partners Norge AS Region Oslo

Ringnes AS avd. Gjelleråsen

Ringnes Supply Company AS avd. Gjelleråsen

Hansa Borg Brygg. ASA Sarpsborg

Petpack Drikker AS

Ringnes Supply Company AS Avd Hamar

Ringnes Supply Company AS avd. Imsdalen

Aass Bryggeri AS

Coca-Cola European Partners Norge AS Avd Region Sør,

Grans Bryggeri AS

Ringnes Supply Company AS avd. Farris

Ringnes AS avd. Larvik

Telemark Kildevann AS

Ringnes AS avd. Forus

Ringnes Supply Company AS avd. Forus

Coca-Cola European Partners Norge AS Avd Sør,

Hansa Borg Bryggerier ASA Avd. Kr. Sand

Coca-Cola European Partners Norge AS Avd Sør,

Voss Production AS

Ringnes AS avd. Arendal

Arendals Bryggeri AS

Ringnes Supply Company AS avd. Arendal

Coca-Cola European Partners Norge AS Avd Region Vest

Hansa Borg Brygg. ASA Bergen

Ringnes AS avd. Bergen

Ringnes Supply Company AS avd. Bergen

Olden Brevatn AS

Coca-Cola European Partners Norge AS Avd Region Midtre

E C Dahls Bryggeri AS

Ringnes Supply Company AS avd. ECD

Ringnes AS avd. Trondheim

Macks Ølbryggeri AS Vis mer vg-expand-down

– Me ønsker ein garanti om at minsteløna ikkje skal kunna setjast ned, seier Ann Elise Hildebrandt som er bransjeansvarleg i NNN.

Eit anna krav NNN stiller, er å få halda på ein normarbeidsdag på 7,5 timar.

– Avtalen me har i dag, opnar for tolking. Her er det fare for at arbeidsgjevar kan bestemma at ein skal jobba 7,5 timar éin dag og ni ein annan dag, så lenge gjennomsnittet på ei veke blir 37,5.

Dei 33 bedriftene på lista utgjer dei fleste bryggeria og mineralvatnfabrikkane der NNN har medlemmar, bortsett frå mikrobryggeria.

Kor fort tørste forbrukarar får merka ein eventuell streik, kjem ifølgje Hildebrandt an på kor stort lager butikkane har.

– Det kan nok stoppa opp fortare i utelivet enn i butikkane, spår ho.

NNN har også varsla fare for streik i kjøtindustrien. Her er meklingsfristen sett til midnatt tysdag.