Konkurransetilsynet vurderer å stoppe oppkjøpet av Hansa Borg

Det er særlig konkurransen innenfor sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke Konkurransetilsynet ser på, når de vurderer sammenslåingen av Hansa Borg og Royal Unibrew.

Det er ikke sikkert norske Hansa blir en del av danske Royal Unibrew likevel. Konkurransetilsynet undersøker saken.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det viser et brev i saken som E24 har fått innsyn i.

I januar meldte drikkevarekonsernet Royal Unibrew at de hadde avtalt å kjøpe 75 prosent av aksjene i Hansa Borg Bryggerier, og ville med det bli eneeier av selskapet.

Oppkjøpet verdsatte det norske bryggeriet til 3,3 milliarder norske kroner. Allerede i første melding meldte Royal Unibrew at de måtte ha godkjenning fra myndighetene for å kjøpe Hansa Borg, men at de ventet å få det i første halvår i år.

Det er særlig konkurransen innenfor sider og smakstilsatt alkoholholdig drikke, såkalt «FAB», tilsynet er interessert i. De har blant annet spurt dagligvaregigantene Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 om å svare på en rekke spørsmål om markedet, innkjøp og forhandlinger av drikkevarene.

Hansa er en av de største siderleverandørene i Norge, og har blant annet sidermerket Grevens. De leverer også smakstilsatt drikke som Bulmers og Bacardi Breezer.

Må bestemme seg før 13. mai

Fungerende avdelingsleder for mat, handel og helse, Beate Berrefjord, sier at varselet de sendte i mars er et såkalt 25-dagersvarsel, som Konkurransetilsynet sender til aktørene dersom tilsynet ser videre på sammenslåingen. Det gir dem nye 55 dager til å se på saken før de må bestemme seg.

Det betyr at Konkurransetilsynet må avgjøre om de skal gå videre med saken innen 13. mai.

– Det vi gjør i mellomtiden er å innhente informasjon, analysere data og se på hvilke virkninger en sammenslåing vil ha, sier Berrefjord til E24.

– Vi kan ikke bare ut fra det som står i meldingen beslutte om sammenslutningen bør stanses eller ikke, så da er det naturlig å høre med de som er berørt.

– Hvor mange av sammenslutningene dere blir varslet om går dere videre med?

– De fleste saker kan legges bort relativt raskt, men dersom vi er bekymret for at konkurransen begrenses som følge av sammenslutningen går vi videre med den, sier hun.

E24 har tatt kontakt med administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier, Lars Gill:

– Vi venter til Konkurransetilsynet er ferdige, og har ingen uttalelse før det. Vi er innforstått med at Konkurransetilsynet vurderer det nøye, og vi har svart på alt de har lurt på, sier han.

Avdekket store forskjeller

Konkurransetilsynet har over flere år hatt fokus på dagligvaremarkedet, og la i 2019 frem en rapport som viste at Norgesgruppen gjennomgående fikk lavere priser enn Rema og Coop fra leverandørene. Det samme viste en ny rapport året etter.

Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen satte i 2019 fokuset på dagligvarebransjen og bevilget over seks millioner kroner til tilsynet øremerket til å se på dagligvarebransjen.

Også Støre-regjeringen har sagt at de vil gjøre grep for å gjøre konkurransen i dagligvaremarkedet sunnere.

Torbjørn Røe Isaksen var næringsminister mellom 2018 og 2020. Han ble i 2021 samfunnsredaktør i E24.