Norwegian vil øke med inntil 20 fly i 2022

Norwegian vil øke flåten fra 51 til 60–70 fly neste år. Selskapet skal i løpet av året selge like mange billetter innenriks som før pandemien, sier toppsjef Geir Karlsen.

Norwegians toppsjef Geir Karlsen planlegger å øke flåten til 60–70 fly neste sommer. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Vi skal nå utnytte flåten vår maksimalt gjennom vinteren, men vi er fortsatt litt for små. Planen er derfor at vi mot neste sommer øker antall fly til mellom 60 og 70, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen til Aftenbladet/E24.

Han forteller om et svært godt billettsalg i september og oktober.

– Du er fornøyd?

– Nei, ikke fornøyd, for det er fortsatt er et stykke igjen før vi selger like mange flybilletter som vi gjorde før pandemien. Men i løpet av 2022 skal vi innenriks opp til samme nivå som før krisen.

Krise: Sånn så det ut på Stavanger lufthavn, Sola den 20. mars 2020. 11 av Norwegian sine flaggskip Boeing 787 Dreamliner var parkert sammen med 16 fly av typen Boeing 737. Vis mer

– Ingen fare

Selv om vintersesongen innebærer mindre flytrafikk enn sommeren, frykter ikke Karlsen overskrifter om konkursfare og pengekrise i selskapet.

– Ja, det kan jeg faktisk garantere. Det blir ingen medieoppslag om konkursfare for Norwegian denne vinteren, sier han. – Nå er vi der vi skal være. Gjennom gjeldsforhandlingene fikk vi svært fleksible avtaler for flyene våre. Kort fortalt handler det om at vi bare betaler for de timene vi flyr. Dermed kan vi opp- og nedjustere aktiviteten vår raskt og kostnadseffektivt.

Alle i arbeid

Selskapet har i dag rundt 3000 ansatte, og fra 1. oktober er alle i arbeid.

– Når vi nå åpner basene våre, blir det en helt annen og bedre arbeidshverdag for våre ansatte. Det er bedre for dem, og det er bedre for selskapet.

Når basene åpner kan totalt 100 piloter og 165 kabinansatte i Bergen, Stavanger og Trondheim starte arbeidsdagen hjemmefra og slippe å reise til Oslo-basen først.

Ifølge Karlsen har selskapet behov for noen flere ansatte, spesielt kabinansatte, og spesielt i Stavanger. Men han vil foreløpig ikke tallfeste behovet.

Det er ikke konkrete planer om nye destinasjoner ut fra Stavanger, Bergen eller Trondheim. Inkludert utlandet flyr Norwegian i dag til fem destinasjoner fra Sola, 13 fra Flesland og fem fra Værnes.

Barbert Norwegian Før pandemien hadde flyselskapet over 11.000 ansatte og 156 fly i drift. I dag er det rundt 3000 ansatte og 51 fly i flåten. Vis mer

Les også Norwegian vurderer flere innenriksruter i Danmark

Økt konkurranse

– Innenriks har det kommet et nytt flyselskapet på rullebanen, Flyr. Denne måneden starter de for eksempel opp ruten Stavanger-Oslo. Merker dere konkurransen?

– Vi i Norwegian er veldig vant til konkurranse, først og fremst fra SAS. Flyr opererer vel 3–4 fly i dag, og det skal vi takle bra. Billettsalget vårt er som sagt økende, og jeg ser lyst på framtiden.