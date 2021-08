Petter Stordalen venter nytt milliardtap i 2021

Stordalen anslår at Nordic Choice vil ha tapt opp mot fire milliarder kroner ved pandemiens slutt. Nå skriver han bok om krisen.

DUELL: Petter Stordalen og Torbjørn Røe Isaksen møter til omelettduell under Arendalsuka. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Selv om han er eier og sånn, er det lov å si at den er skikkelig vond, den omeletten der.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) nikker mot Petter Stordalens omelett, mens han holder frem sitt eget resultat etter en eggeduell på Clarion hotell Tyholmen i Arendal.

Etter et frokostmøte med corona-mimring og diskusjon om arbeidsliv og inkludering etter pandemien, er det klart man må konkurrere litt. Det kan tross alt hende statsråden må finne seg ny jobb etter valget, påpeker Stordalen.

Les også Stordalen om formuesskatt: – Utgjør så jævla lite

Kjøkkenpersonalet på hotellet gir Røe Isaksen skryt for god teknikk i starten, men dårlig stekt sopp trekker ned. Hotelleieren går av med seieren. Konkurrentene får dog ikke sjekket om de er enige, av smittevernmessige grunner. Helseminister Bent Høie har øyne overalt, og er nylig observert i frokostsalen.

Gir ut corona-bok

Folketomme gater i Oslo. Konsernansatte som i panikk stjal doruller fra kontoret. Historiene er mange om hvordan statsråden og hotelleieren husker panikkstemningen 12. mars i fjor.

Røe Isaksen har brukt noe av tiden på å skrive og gi ut bok om konservatisme. Stordalen kan avsløre at også han snart kommer med bok – denne om coronatiden.

– Jeg er elendig til å skrive, så jeg har en ghostwriter som er veldig god. Den skal handle om krise, for jeg har fått en liten åpenbaring. Det er lett å tenke at en krise handler veldig mye om penger, men det handler faktisk veldig mye om kultur og ledelse, sier Stordalen.

Han bedyrer at han i all den tid han har investert i å bygge selskapskultur, tok det en coronakrise til for å forstå den egentlige verdien av det.

– Boken er, som de fleste ting i livet mitt, 80 prosent ferdig. Hvis alt går bra kommer den kanskje i januar neste år, sier Stordalen.

Anslår tap på fire milliarder

Stordalens selskaper har tatt en hard støyt gjennom krisen. Hotelleieren anslår at Nordic Choice-konsernet kommer til å ta store tap også i år.

– Vi tapte omtrent 2,7 milliarder kroner i 2020 og taper sikkert drøyt én milliard i år, så det blir opp mot fire milliarder, sier Stordalen.

Gjennom myndighetenes kontantstøtteordning har konsernet fått 300 millioner kroner. Etter april var det stopp for støtten, noe Choice var lite fornøyde med. I juni uttalte konsernsjef Torgeir Silseth til E24 at han opplevde støttestoppen som et løftebrudd.

Men i frokostsalen i Arendal tegner det ikke til at Stordalen vil angripe regjeringen videre.

– Det synes jeg er greit. Det er et lite plaster på et stort sår, men det var en følelse av de er med oss, spesielt i den første fasen, sier Stordalen rettet mot regjeringens representant på andre siden av frokostbordet.

SMAKSPRØVE: Dommer Nadia Marina Acosta avgjorde omelettduellen i favør sjefen Petter Stordalen, tross skryt til konkurrenten Torbjørn Røe Isaksen for teknikken. Vis mer

Ifølge E24s beregninger kunne 495 millioner støttekroner vært betalt tilbake uten at bedriftene som fikk dem hadde gått i minus. Stordalen ønsker ikke å legge seg opp i om bedriftene det gjelder, betaler tilbake. Om han selv ville betalt tilbake dersom han ikke trengte støtten, har han ikke brukt tid på å reflektere over.

– Jeg konsentrerer meg om tingene jeg selv rår over, sier Stordalen.

Røe Isaksen skyter inn at noe av de feilutbetalte pengene kommer tilbake frivillig.

– Det er opprettet en egen konto i NAV, så de som føler de har vært litt for ivrige på permitteringsavtrekkeren, kan betale tilbake, sier han.

Blir ny hotell-audition

Etter pandemien traff ble rundt 8.000 Choice-ansatte permittert. Mange av dem har sluttet, mange har forlatt Norge og dratt tilbake til hjemlandet.

Det sørget for problemer med bemanning da det plutselig ble bestillings-boom i sommer.

– Jeg håper at neste runde nå blir at man legger til rette for at vi får tilbake den arbeidskraften, for den er vi ganske avhengige av nå. Vi har store utfordringer med å få tak i arbeidskraft, sier Stordalen.

Både han og Røe Isaksen mener inkludering i arbeidslivet igjen må komme på dagsorden når pandemien nærmer seg slutten og arbeidsledigheten begynner å gå ned. Arbeids- og sosialministeren mener norske virksomheter må heve blikket og gi dem som trenger muligheter i arbeidsmarkedet mer enn andre. en sjanse.

– Vi vet hvem de er. Det er flyktningen som kom for noen år siden. Han 23-åringen som droppet ut av videregående og egentlig ikke har gjort noe de siste årene. Personen med hull i CV-en eller historie med psykisk sykdom, sier Røe Isaksen.

Stordalen understreker at Choice har alle intensjoner om å fortsette med rekruttering uten å se for mye på CV. Tidligere har kjeden brukt noe uvanlige rekrutteringsmetoder – som «audition» hvor arbeidssøkere står i kø og får presentere seg selv i to minutter foran en jury.

– Vi må ha de menneskene, og det er mye arbeidskraft vi kan ta i bruk nå. Det blir 100 prosent sikkert flere auditionrunder, sier Stordalen.