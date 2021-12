Regjeringen vil ikke komme med en lønnsstøtteordning nå

Næringsminister Jan Christian Vestre har onsdag hatt møte med partene i arbeidslivet, som de siste dagene har krevd en form for lønnsstøtte til bedrifter som rammes av de nye tiltakene.

Jan Christian Vestre møtte NHO, Virke og LO fredag forrige uke for et første møte om tiltak for å kompensere for tap i næringslivet. Onsdag møter han partene igjen for å diskutere veien videre. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres...

– Dere vet at det er ønske om en lønnsstøtteordning. Det har ikke vært en del av regjeringens opplegg nå. Vi mener at de tiltakene vi har presentert så langt er kraftfulle og vil ha stor effekt, sier Vestre etter møtet.

Vestre sier også at de merker seg partenes innspill, og vil vurdere om og hvordan det eventuelt skal gjøres mer.

– Det vil også være veldig avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg de neste dagene, de neste ukene. Det er veldig viktig at smitteverntiltakene henger sammen med de støtteordningene vi stiller opp med for næringslivet, sier Vestre.

Før regjeringen gikk ut og innførte strengere coronatiltak, sa næringsminister til E24 at de nå vil gjeninnføre kompensasjonsordningen for næringslivet. Ordningen vil gjeninnføres med små justeringer og vil foreløpig gjelde for november og desember.

– Utålmodige

Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen sier til E24 at de har god dialog med regjeringen.

– Vi fikk fremført viktige synspunkter i forhold til de tingene vi er opptatt av. Som da er justeringen av den nasjonale kompensasjonsordningen, denne lønnsstøtteordningen, og utsatte skatter og avgifter, sier Horneland.

– Så er vi utålmodige da, spesielt på dette med lønnsstøtte.

Horneland forklarer at de har kommet med flere innspill til hvordan den nye kompensasjonsordningen skal se ut.

– Vi har vært tydelige på at vi er glad vi er glade for at den er gjeninnført. Men vi har signalisert et lavere nivå, nå ligger den på 40 prosent, men det mener vi må ned, sier Virke-sjefen som da henviser til hvilket omsetningskrav som ligger til grunn for hvem som får utbetalt støtte.

Les også Regjeringen gjeninnfører kompensasjonsordningen for næringslivet

Regjeringen kom med flere økonomiske grep under pressekonferansen torsdag kveld.

Den kommunale kompensasjonsordningen skal styrkes med ytterligere én milliard kroner. Dette kommer i tillegg til de 200 millionene som er satt av fra før av.

Kompensasjonsordningen innføres med små justeringer. Det blir mildere krav til omsettingsfall og at maks utbetaling blir noe lavere.

I tillegg videreføres flere sektorspesifikke ordninger og gjeninnføringen av blant annet flypassasjeravgiften utsettes til april.

Vestre vil ha tett dialog med NHO, LO og Virke, og flere tiltak diskuteres fortløpende.