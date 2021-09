Bowling-gründer lar seg ikke skremme av blodrøde tall: – Vi skal bli størst i Europa

Lucky Bowl-kjeden har tapt over 30 millioner kroner de siste tre årene. Planen er likevel å etablere 15 nye bowlinghaller i Norge – og 30 nye i Sverige.

Egersunderen Rune Skandsen er gründer og eier av Lucky Bowl-kjeden. Han ser lyst på framtiden etter koronapandemien. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Pandemien har bremset oss litt, men framtiden ser lys ut, sier gründer og eier Rune Skandsen.

Det er fra kontoret i Egersund at Skandsen styrer Norges desidert største bowlingkjede – Lucky Bowl – med rundt 200 ansatte og 15 bowlinghaller. Om noen måneder åpner to nye haller i Fredrikstad og Halden, og i løpet av en periode på fire-fem år skal det være dobbelt så mange. I tillegg skal Sveriges erobres med rundt 30 nye haller.

Bygget opp Leos

– Vi har allerede én hall i Stockholm. Den ble etablert relativt tidlig slik at vi fikk en bekreftelse på at konseptet funker også utenfor Norges grenser. I Sverige er bowling mye større enn i Norge, og det bor dobbelt så mange mennesker der. Det er altså ingen grunn til å bygge færre haller i Sverige enn i Norge. Det er bare å gjøre det, men vi må gjøre det i et fornuftig tempo, sier Skandsen.

– Og etter Sverige står neste land for tur?

– Ja, det er litt slik. Vår strategi er å ta land for land. Det nytter ikke å bygge én hall i ti forskjellige land. Da blir det bare surr.

Rune Skandsen er mannen bak Leos Lekeland, et konsept han bygget opp til å bli en stor internasjonal kjede før han solgte seg ut i 2014. Egersunderen vet altså litt om hva som skal til – og hva folk vil ha.

– Det siste halvannet året har folk stort sett sittet hjemme. Jeg tror folk har kjedet seg. Men nå lysner det heldigvis litt og det er tid for å møtes igjen til kjekke sosiale aktiviteter. Det gjør at vi ser optimistisk på framtiden. De to siste månedene før Norge stengte ned i mars i fjor, var våre beste noensinne. Og det er absolutt ingen grunn til å tro at den tiden ikke kommer tilbake igjen, sier Skandsen.

Lyd- og lyseffekter er blitt en viktig ingrediens i bowling. Vis mer

Stengt 200 dager i strekk

Men det rykende ferske årsregnskapet til Lucky Bowl Norge AS viser at selskapet fikk kjørt seg skikkelig i fjor. Omsetningen falt fra 107 millioner kroner i 2019 til rett i underkant av 80 millioner kroner i pandemiåret. Resultatet før skatt endte på minus 14,2 millioner kroner mot minus 7,5 millioner i 2019. I 2018 ble resultatet minus 12,3 millioner kroner. Totalt har altså bowlingkjeden tapt 34 millioner kroner de tre siste årene.

– Det sier seg selv at det har vært veldig vanskelig for oss når vi driver innenfor en bransje som Erna og Bent sier må stenge under pandemien. Noen av våre haller på Østlandet var stengt i nærmere 200 dager i strekk, mens hallene i andre byer har vært stengt mer i rykk og napp, sier Skandsen, som understreker at han støtter regjeringens korona-politikk fullt og helt.

– Jeg er glad jeg har bodd i Norge under pandemien. Landet har blitt ledet på en god måte av forsvarlige personer.

25 mill. i leieutgifter

Skandsen opplyser at Lucky Bowl-kjeden har fått tilført rundt 20 millioner kroner totalt i 2020 og 2021 gjennom statens støtteordninger til næringslivet.

Bowlinghallen på Åsen ble renovert for fem-seks år siden. Vis mer

– Vi har 25 millioner kroner i leieutgifter hvert år. Støtten har altså dekket opp for en del av disse, men totalt sett er 20 millioner en liten del av våre faste utgifter over en periode på halvannet år.

– Hvordan ser tallene ut for inneværende år?

– Vi har hatt mer stengt i år enn i fjor, men vi tror på en bedre høst og vinter i år – og dermed et noe bedre resultat. Oppsummert blir 2020 og 2021 to år som vi bare må legge bak oss som ekstraordinære og covid-19-relaterte. I min bok blir 2022 det året som kommer etter 2019.

Svensk fond kjøpte seg inn

Rune Skandsen eier 27 prosent av Lucky Bowl-kjeden, mens det svenske fondet Helix Kapital Fund har 72 prosent. Den resterende prosenten er delt mellom styrelederen og økonomidirektøren i selskapet.

– Svenskene kom inn på eiersiden i 2017. De var også med meg på reisen med Leos Lekeland, så vi kjenner hverandre godt og har en god kjemi, sier Skandsen.

– Tok du gevinst i forbindelse med at det svenske fondet kjøpte seg inn?

– Nei, det var ren vekstkapital. Så får vi heller ta ut penger i gevinst når vi lykkes til slutt.