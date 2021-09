Boys of Europe lyser ut stillinger på tre prosent: – Helt hårreisende

Kleskjeden mener det er ryddigere med faste, små stillinger, fremfor å ansette tilkallingsvikarer. I Handel og kontor reagerer de på utlysningen av stillingsbrøker under ti prosent.

FÅR KRITIKK: Boys of Europe søker etter ansatte med svært små stillingsbrøker. Vis mer

Kleskjeden Boys of Europe har for tiden syv stillingsutlysninger på Finn.no, som er på under ti prosent, hvor den laveste er på tre prosent.

En fulltidsstilling er omtrent 1750 arbeidstimer i året, ifølge Store Norske Leksikon. Da blir tre prosent 52,5 timer, som igjen tilsvarer som omtrent en time i uken. For den høyeste stillingsprosenten tilsvarer det omtrent tre timer i uken.

I arbeidstagerorganisasjonen Handel og Kontor i LO reagerer de på stillingsprosenten.

– Å lyse ut så små stillinger er helt hårreisende, slår nestleder Lena Reitan fast.

På Twitter har flere også reagert på den lave stillingsprosenten.

– Handler om fleksibilitet

– Bruk av lave stillingsprosenter for enkelte stillinger handler om fleksibilitet for begge parter. Vi ser at denne type stilling er særlig attraktive for studenter som har hovedfokus på sine studier og ønsker en liten inntekt ved siden av, skriver Johnny Ottesen, administrerende direktør i Voice, som eier Boys of Europe til E24.

Han forklarer at noen deltidsansatte ikke ønsker å binde seg til mer enn et minimum av jobb, og dermed ønsker en fast stilling med lav brøk slik at de heller kan jobbe mer ved behov.

– For oss som arbeidsgiver handler det om at vi driver relativt små butikker i kjøpesentre med lange åpningstider og varierende trafikk. Det er ikke mulig å få det til å gå opp uten også å benytte deltidsansatte med ulike stillingsbrøker.

Vil ikke at deltid skal gå på bekostning av heltid

I Handel og Kontor kjemper de for at medlemmene skal ha hele og faste stillinger. Det begrunner Reitan med at de som har handelsjobben som levebrød skal ha en lønn å leve av.

– Jeg har ikke noe imot studenter eller andre som jobber deltid, men det må ikke gå på bekostning av de som har det som et levebrød, sier hun.

Hun mener også at selv studenter eller andre som ønsker en lavere stillingsprosent har behov for å jobbe mer enn omtrent 4,5 timer i måneden for å kjenne produktene og være en del av et arbeidsmiljø.

Ottesen påpeker at de har ansatte som er i «ulike livsfaser og har ulike ønsker», dermed ansatte som både jobber fulltid, og nær fulltid, og studenter og skoleelever som ønsker å jobbe mye mindre.

– En god butikk trenger begge deler, skriver han.

– Korrigerer dette for fremtidige stillingsutlysninger

I Twitter-diskusjonen trekkes det frem at stillingsannonsen til jobben på tre prosent «krever at du er fleksibel med tanke på arbeidstid, og at du kan jobbe på dag- og kveldstid i både ukedager og helger, i tillegg til ferier».

Det mener Reitan ikke står i stil med stillingsprosenten, men om det var en hel stilling så måtte man regnet med å jobbe til ulike tider.

– Så har alle krav på å vite når de skal jobbe, sier Reitan.

Ottesen skriver at de mener det løses «godt i dialog mellom butikken og de ansatte», men ser at formuleringen i stillingsannonsen er «upresis med hensyn til krav om tilgjengelighet».

– Vi vil derfor korrigere dette for fremtidige stillingsutlysninger, skriver han.

– Mener det er ryddigere

Voice lyser ikke ut stillingen som tilkallingsvikar fordi behovet er fast, men direktøren påpeker at billigste for dem ville vært rene tilkallingsvikarer uten forpliktelser.

– Men vi mener det er ryddigere med faste stillingsbrøker, skriver Ottesen.

Han mener at en fast stillingsprosent hvor den ansatte har rett og plikt til å jobbe gir forutsigbarhet.

Voice-direktørens erfaring er at ved spesielle behov så tilbyr de ansatte seg å jobbe mer enn den avtalte stillingsprosenten.

I arbeidstagerorganisasjonen jobber de for at lovverket skal endres slik at arbeidsgivere må bevise behovet for lave stillingsbrøker, fremfor at arbeidstager må bevise behovet for hele stillinger.