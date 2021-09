SR-Banks barometer: Bedriftene forventer rekordvekst

Aldri tidligere har bedriftenes forventninger i Stavanger-regionen steget så raskt som nå. Økt omsetning, økte investeringer og en større ordrereserve er på sitt høyeste nivå siden SR-Bank startet med sitt konjunkturbarometer i 2014.

Pål Eitrheim fra Equinor og Kjetel Digre fra Aker Solutions får for første gang se fundamentene til Hywind Tampens vindturbiner på nært hold i Vikebygd i Vindafjord. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Dette er svært positive tall. Alle indekser er høyere enn ved forrige måling i mai, og alt tyder på god vekst i norsk økonomi det kommende året. Slår forventningene til bedriftene til, kan vi vente oss økt aktivitet og flere jobber. Isolert sett vil dette gi bedring både for bedriftene og for privatøkonomien, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, til Aftenbladet/E24.

– Høyere rente kan bremse

Det rykende ferske konjunkturbarometeret til SR-Bank viser at hovedindeksen er på 63, noe som er – tangering av tidligere toppnivå i 2018 og 2019. Men ifølge Knudsen har bedriftenes forventninger aldri tidligere steget så raskt fra et allerede positivt nivå som nå. Et betydelig flertall venter vekst på alle områder det neste året - selv om det alltid finnes usikkerhetsmomenter.

– Vi vet ikke hvilke uventede farer som kan dukke opp, men det er noe usikkerhet om tilgang på arbeidskraft og innsatsfaktorer. I tillegg kan en sterk vekst i økonomien gi oss høyere renter og mindre offentlig pengebruk, noe som vil kunne dempe utviklingen, sier Knudsen.

Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank. Vis mer

Barometeret viser også at bedriftene har høye forventninger til økt omsetning, økte investeringer og en større ordrereserve – som alle er på sitt høyeste nivå siden konjunkturbarometerets målinger startet i 2014.

600 bedrifter har svart

SR-Banks konjunkturbarometer er en temperaturmåler for næringslivet i Sør-Norge. 600 bedrifter gir sine forventninger til omsetning, lønnsomhet, investeringer, ordrereserve og årsverk for de neste tre og tolv månedene. I tillegg svarer bedriftene på hvordan den faktiske utviklingen har vært i året som har gått.

Er indeksen på 50 prosent, er det like mange positive som negative bedrifter. Er den høyere enn 50 prosent, er det overvekt av positive bedrifter. I en normalsituasjon, med litt vekst i økonomien, vil indeksen typisk være fra omkring 55 prosent. Gjennomsnittet siden 2014 er 57 prosent. Indeksnivå på 60 prosent og over anses å være i den høye enden.

Konjunkturbarometeret deler bedriftene inn i fire hovedkategorier: Industri, bygg og anlegg, varehandel og annet. Industribedriftene er mest positive (67 prosent), foran varehandel (64 prosent), bygg og anlegg (63 prosent) og bedriftene innen andre næringer (63 prosent).

– I alle regionene vi måler; Rogaland, Vestland, Agder og Oslo-regionen, har bedriftene vært preget av en svak utvikling under koronapandemien. Men allerede i mai så vi i konjunkturbarometeret at trenden var i ferd med å snu, og at den økonomiske utviklingen ikke hadde blitt så ille som bedriftene først fryktet. Nå er optimismen høy i alle regioner, sier Knudsen.

Størst trykk i energibransjen

En nærmere titt på bransjene viser at det er spesielt stort trykk i energibransjen. Bedriftene som har mer enn en tredjedel av sin omsetning i olje og gass, er mest positive (74 prosent) til det kommende året. De forventer å ansette mange i perioden.

– Den viktige energisektoren leder an i løftet som nå kommer i økonomien. Det er også i denne bransjen det er størst forventninger til nye ansettelser. For et industriland som Norge, og de industritunge regionene, er det gledelig å se at industrien har klart seg bra gjennom koronapandemien. Nå er det denne delen av næringslivet som har størst vekstforventninger. For meg er det noe overraskende. Jeg hadde nok trodd på mer dempede forventninger siden målingen for mai var såpass positiv for denne bransjen, sier Kyrre M. Knudsen.