SAS-piloter: 6 prosent sier de har tillit til ledelsen

I en medlemsundersøkelse svarer 37 av 601 piloter at de har tillit til SAS-ledelsen. – Enorm tillitskrise, sier pilotleder.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

93,8 prosent av SAS-pilotene svarer «nei» på spørsmål om de har tillit til SAS’ tidligere og nåværende ledelse.

Det kommer frem i en medlemsundersøkelse gjennomført av SAS Pilot Group (SPG) i slutten av juli, som E24 har fått tilgang til.

622 av rundt 900 aktive SAS-piloter har besvart undersøkelsen, hvor nesten 50 prosent av dem har base i Oslo, mens rundt 25 prosent har base i henholdsvis København og Stockholm.

Overveldende «nei»

Resultatet ble gjort kjent for SAS-ledelsen for rundt to uker siden, men ifølge SPG har de ikke fått respons fra ledelsen.

622 aktive SAS-piloter har besvart undersøkelsen, men 21 av dem hoppet over spørsmålene om tillit.

Det vil si at 601 piloter svarte på spørsmålet om de har tillit til den forretningsmodellen SAS-ledelsen har valgt.

96,7 prosent av disse svarte nei.

Et annet spørsmål i undersøkelsen er om respondenten anser at SAS som arbeidsgiver under nåværende ledelse har respektert den skandinaviske modellen og sine medarbeidere.

98,3 prosent svarte nei.

SPG: Ikke overrasket

– Undersøkelsen viser en enorm tillitskrise for SAS-ledelsen. Og det kan vi slutte oss til, sier leder Martin Lindgren i SAS Pilot Group.

– Det er også en ekstrem mangel på tillit hva gjelder den veien SAS-ledelsen har valgt å gå, når 98 prosent av våre medlemmer anser ikke at SAS følger den skandinaviske modellen.

– Vil du kalle det oppsiktsvekkende?

– Både og. Resultatet overrasker ikke, dette har vi kjent til veldig lenge. Vi har sett at medlemmene har hatt sterke synspunkter på hvordan SAS styres og hvordan de håndterer relasjonen mellom ansatte og ledelse.

Leder Martin Lindgren i SAS Pilot Group. Vis mer

– Det som er oppsiktsvekkende er at det er en så stor andel. Undersøkelsen besvares av 622 av de om lag 900 pilotene som finnes i SAS, så det er sterk frekvens, og mange svarer at man mangler tillit i stor utstrekning.

– Dette mener vi er undervurdert av SAS-ledelsen.

Før gjenansettelsesretten

Undersøkelsen ble gjennomført før det ble kjent at pilotene som ble oppsagt i løpet av pandemien, likevel ikke kan benytte seg av gjenansettelsesretten som de mener de ble lovet.

Rundt 5.000 ansatte har måttet gå, blant dem 560 piloter, og hvorav rundt 200 er norske. Disse pilotene ventet på gjenansettelse idet pandemien ga seg, men har måttet se SAS flytte driften til datterselskapet SAS Connect, hvor de ikke har den samme retten, ifølge ledelsen.

Det har ført til demonstrasjoner blant oppsagte piloter både i Oslo og i Stockholm.

– Om undersøkelsen ble besvart i dag skulle man tro tilliten var enda lavere, om det hadde vært mulig, sier Lindgren.

– Det er så enkelt som at det SAS driver med nå, har ingenting med det skandinaviske arbeidsmarkedet å gjøre. Det er samtlige piloters oppfatning. Dette er helt representativt for SAS-pilotene.

Pressesjef John Eckhoff i SAS. Vis mer

SAS: Resultat av smertefull prosess

Pressesjef John Eckhoff i SAS bekrefter at ledelsen er kjent med undersøkelsen, men tror den er et indirekte resultat av coronapandemien.

– Undersøkelsen viser først og fremst at det er en smertefull prosess å si opp 5.000 ansatte, inkludert drøyt 500 piloter, skriver Eckhoff i en e-post til E24.

Les også Industri Energi med varselskudd til SAS: – Må holde oss for nesen akkurat nå

Samtidig er ikke SAS med på at en så pass stor andel av pilot-stallen har manglende tillit til ledelsen.

– Det at en gruppe av medarbeidere har denne holdningen til ledelsen, er et bilde vi ikke kjenner oss igjen i og som ikke gjenspeiles i SAS’ egne medarbeiderundersøkelser, sier Eckhoff.

SAS-pressesjefen har også fått spørsmål om hvordan SAS-ledelsen vil få sine aktive piloter tilbake på samme lag, og hvor alvorlig det er for SAS-ledelsen at pilotene ikke har tillit til dem.

– SAS følger inngåtte avtaler, og alle våre medarbeidere i Skandinavia har skandinaviske vilkår. Ledelsen prioriterer nå å sikre skandinaviske kunder et best mulig flytilbud og å redde de gjenværende arbeidsplassene i SAS. Dette gjør vi blant annet i dialog med pilotforeningene, som nå er innkalt til forhandlinger, skriver Eckhoff.