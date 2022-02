Hurtigruten vedtar millionbot etter smitteutbrudd

Hurtigruten-sjef legger seg flat etter smitteutbruddet i 2020: – Både selskapet og jeg har tatt fullt ansvar for det som skjedde.

Direktør Daniel Skjeldam i Hurtigruten Cruise AS sier de vedtar boten. Foto: Terje Pedersen / NTB Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter 1,5 år med etterforskning av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen, konkluderte påtalemyndigheten før helgen med at Hurtigruten Coastal AS skal straffes med et forelegg på 1.000.000 kroner.

– Vi opplever at politiet har gjort en lang og grundig etterforskning, og vi har vedtatt forelegget, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group i en pressemelding.

Sommeren 2020 testet 29 passasjerer og 42 ansatte positivt for coronavirus etter de to ekspedisjonscruisene med MS «Roald Amundsen», og flere titalls norske kommuner var nødt til å håndtere syke innbyggere fra skipet.

I ettertid har det blitt klart at ingen smitte ble spredd videre i samfunnet.

Til tross for at skipet hadde flere opplysninger som tilsa smitte om bord, unnlot de å sette inn smitteverntiltak, varsle passasjerer, mannskap eller offentlige myndigheter om dette, skriver politiet i forelegget.

– Vi i Hurtigruten-konsernet har vært opptatt av å snu hver stein for å forstå hva som gikk galt og hvordan vi kan lære av det. Både selskapet og jeg har tatt fullt ansvar for det som skjedde. Det gjør vi også ved å akseptere forelegget vi har fått, sier Skjeldam.

Her lå hurtigruteskipet MS Roald Amundsen i koronakarantene ved kai i Tromsø sommeren 2020. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB Vis mer

– Burde ført til tiltak

To dager før skipet ankom Tromsø havn hadde rederiet flere uavhengige opplysninger som tilsa smitte om bord på skipet, ifølge politiet.

Smittevernoverlegen i Hadsel kommune skal ha varslet ansatte i rederiet om at skipet var sannsynlig smittested for en passasjer fra den første av to seilaser. FHI anbefalte samme dag varsling av passasjerene.

Det skal også ha blitt anbefalt eller besluttet fra helsepersonell om bord å teste to av mannskapet for covid-19, i tillegg til at mannskapet hadde symptomer forenelig med sykdommen.

Likevel unnlot rederiet å sette inn smitteverntiltak, varsle passasjerer, mannskap eller offentlige myndigheter, skrev politiet i en pressemelding før helgen.

Etter utbruddet stoppet Hurtigruten alle seilinger med ekspedisjonscruiseskipene MS Roald Amundsen, MS Fridtjof Nansen og MS Spitsbergen både i og utenfor norsk farvann.

– En foreløpig evaluering viser at det har vært svikt i flere av våre interne prosedyrer. Derfor er vi nå i gang med en full gjennomgang av alle prosedyrer og alle sider av vår egen håndtering, sa konsernsjef Daniel Skjeldam i en melding 4. august 2020.

Lang politietterforskning

Politiet innledet etterforskning av Hurtigruten i august 2020, som de avsluttet i november 2021.

Etter 1,5 år med etterforskning av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen, konkluderte påtalemyndigheten før helgen med at Hurtigruten Coastal AS skal straffes med et forelegg på 1.000.000 kroner, for mangler ved sikkerhetsstyringssystem, beredskap, organisering, rapportering, risikovurdering, tilrettelegging og varsling.

– Hvis rederiet hadde hatt på plass det sikkerhetsstyringssystemet som de etter loven skal ha, så burde summen av den informasjonen som rederiet satt på ha ført til tiltak, varsling og bedre oppfølging for å redusere risiko for videre smittespredning, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i pressemeldingen.

Tapte 639 millioner kroner

Hurtigruten tapte 63,6 millioner euro i tredje kvartal 2021. Beløpet tilsvarer knappe 639 millioner kroner.

Til sammenligning var tilsvarende tap på 43,7 millioner euro på samme tid i fjor.

Til og med utgangen av september har selskapet nå et tap på nær 1,9 milliarder kroner totalt. Dette føyer seg et tap på 1,7 milliarder kroner i 2020.

Samtidig meldte selskapet om rekordhøy booking, sammenlignet med før pandemien.

Bestillinger for 2022 er, per 8. november 2021, 15 prosent høyere sammenlignet med samme periode for to år siden og er en all-time high sammenlignet med nivåer fra før pandemien.