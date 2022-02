Europris-sjefen klar for lavpriskrig mot Norgesgruppen

Norges største dagligvarekonsern utfordrer Europris og Normal på lavpris med to nye kjeder. Analytiker tror ikke det er negativt for noen av partene.

– Jeg er alltid glad for konkurranse. Jeg synes det er positivt og hyggelig, sier Europris-sjef Espen Eldal om at Norgesgruppen tar et stort steg inn i lavprismarkedet der Europris har vært en dominerende aktør siden tidlig 90-tall.

– Europris-konseptet har stått seg i tidligere konkurranser, legger han til.

Bare noen uker inn i året annonserte Norgesgruppen sin nye satsning på billig storhandel med kjeden Gigaboks, inspirert av Ullared og Costco.

Tirsdag denne uken ble det kjent at Norgesgruppen kjøper 51 prosent av aksjene i lavpriskonseptet Dollarstore, startet av ekteparet Gudmundur Birgirsson og Sigurbjørg Sigurbjørnsdottir i 2019.

– Gründerene bak Dollarstore er tidligere medarbeidere i Europris. De er dyktige og jeg ønsker dem alt hell, sier Eldal.

Men er det plass til flere konsepter nå?

– Det er alltid vanskelig å svare når man ser fremover, men ser man bakover ser man at det har kommet mange konsepter innen bredt vareutvalg de siste årene. Rusta, Normal, Jula, Biltema. Et segment som går bra vil alltid tiltrekke seg flere konsepter. De som taper mest er de som har spesialistbutikker som har spesialisert seg på enkelte varesegment, sier Eldal.

Et voksende marked

– Hvis man tar det helt high-level så ser man en trend, ikke bare i Norge, men i Europa at lavpris tar større markedsandeler, sier handelsanalytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux, til E24.

Han forklarer at det er lettere for kunder å gjøre undersøkelser på kvaliteten til merkevarene i dag, og at folk i økende grad er opptatt av å få «mer verdi for pengene».

– Trenden gjelder for matvarer, men også for generell retail, der har Europris har en dominerende markedsandel, sier Heiberg.

Markus Borge Heiberg, varehandel-ekspert og analytiker i Kepler Cheuvreux Vis mer

At det kommer nye aktører til, som Dollarstore og Gigaboks, er ikke nødvendigvis negativt for de mer etablerte aktørene. Nye aktører kan heller løfte markedsveksten, ifølge Heiberg, fordi det gjør at kundene blir mer bevisst på slike type butikker.

– Normal har for eksempel løftet hele markedet, så sånn sett er ikke mer konkurranse åpenbart negativt, forklarer Heiberg.

Europris-sjefen forteller også om et voksende marked, og forklarer veksten med en større aksept for å handle billig.

– Kvaliteten på egne merkevarer er blitt bedre og det er en større aksept å handle billig. Mens det før kanskje var litt flaut å handle i billigbutikkene, så er man nå mer ansett for å være en smart kunde, sier Eldal.

Norgesgruppen en reell konkurrent

Men at en aktør som Norgesgruppen, som har dype lommer og bred tilgang på varer, kan gi Europris og Normal reell konkurranse, stikker han ikke under en stol.

– I det nordiske markedet er det viktig å ha god tilgang til produkter, så det er åpenbart at Norgesgruppen kan tilføre noe der som Europris ikke har, på enkelte segment. For eksempel norske merkevarer, sier han.

– Det er tidlig å si om det vil være en sterk konkurrent. Det viktigste med lavpriskjeder er å ha en merkevare som folk forbinder med en lavpris, og der har Europris en veldig sterk posisjon.