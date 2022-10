Marina har solgt en bit av fremtiden sin

LOS ALTOS (E24) Teknologitalenter i Silicon Valley har begynt å omgjøre sin egen fremtid til aksjer. Ett av målene er å utjevne ulikhet. Kritikere mener det nærmer seg slaveri.

Hjemme i stuen hos Marina Mogilko (32) skinner seks plaketter. Hun har fått dem fra YouTube hver gang seertallene på en av kanalene hennes har nådd en ny milepæl.

Siden hun flyttet fra St. Petersburg til USA i 2015, har Moyoutugilko fått en stadig større følgerskare på sosiale medier. Nå er mangler 32-åringen bare litt over tre millioner seere før hun når ti millioner og «diamantplakett» – Youtubes høyeste utmerkelse.

– Da jeg fikk min første sjekk fra Google AdSense i 2016, husker jeg at jeg tenkte «herregud», sier Mogilko.

Beløpet var såpass høyt at hun kunne dra til Apple-butikken i San Francisco og kjøpe en MacBook for pengene, forteller hun.

– Jeg tror det var da jeg bestemte meg for å bli seriøs.

GOD SOM GULL: Plaketten på peishyllen hjemme i Silicon Valley fikk Marina Mogilko da en av Youtube-kanalene hennes nådde en million abonnenter.

Marina Mogilko startet sin første Youtube-kanal da hun og ektemannen forberedte seg på å flytte til USA. De hadde startet et selskap for utenlandsstudier noen år tidligere, og Mogilko studerte til opptaksprøver for å komme inn på amerikanske universiteter.

Hun forelsket seg raskt i YouTube som medium, og da ekteparet landet i San Francisco, fortsatte hun å dokumentere reisen deres.

– Russere er vokst opp med Hollywood-filmer, og jeg tror folk bare ville se hvordan det føltes å være russer i USA, sier Mogilko.

– Så det begynte å ta av.

Et uvanlig tilbud

Etter hvert opprettet Mogilko en ny Youtube-kanal på engelsk, «Linguamarina», som i liket med den første handlet mest om språk. Så gikk hun i gang med en tredje kanal om næringsliv og entreprenørskap, denne under tittelen «Silicon Valley-girl».

Førstnevnte har nå 6,7 millioner følgere, mens den russiske Youtube-kanalen når ut til litt over 1,7 millioner. Den tredje, «Silicon Valley-girl», har 893.000 abonnenter. I tillegg har Mogilko begynt å sette opp egne kurs for influensere.

– Jeg tar alltid utgangspunkt i hva som interesserer meg, sier hun.

– Jeg dokumenterer livet mitt og snakker om hva som opptar meg akkurat nå.

MYE JOBB: Marina Mogilko legger ut minst tre lange videoer på YouTube i uken, og bruker mye tid på research. I tillegg holder hun kurs for influensere.

I desember 2020 ble Mogilko trukket frem som ett av de fremste talentene i sosiale medier i Forbes. Året etter fikk hun et litt uvanlig tilbud: å selge en bit av sin egen fremtid. I fjor høst signerte hun kontrakten – verdt 17 millioner kroner.

En av Mogilkos investorer, Sam Lessin, har hatt troen på denne typen investeringer siden rundt tusenårsskiftet. Han var fascinert av mennesker som bygget bedrifter rundt seg selv, som Martha Stewart. Samtidig begynte han å få øynene opp for gjeldsberget studenter i USA kan pådra seg.

Han startet et eget selskap for å tilby risikokapital til individer, men det gikk ikke spesielt bra.

– Alle trodde jeg var helt gal, sier Lessin i et Zoom-intervju med E24.

Vil børsnotere seg selv

Nå, 20 år senere, har ting endret seg. Det skyldes at det er en langt større forståelse for risikokapital, og at studiegjeldkrisen i USA er blitt dramatisk verre, mener han.

– I tillegg er det ny energi rundt mennesker som varemerker, en slags Martha Stewart 2.0, sier Lessin.

Han er tidligere produktsjef i Facebook og partner i venturkapitalfondet Slow Ventures. Her har de nå opprettet en egen avdeling og satt av 200 millioner kroner til å investere direkte i mennesker.

Hittil har de gjort seks investeringer, deriblant Marina Mogilko og det russiske brødreparet Daniil og David Liberman.

Liberman-brødrene er serieentreprenører og har tidligere jobbet i det kreative teamet i Snap, hvor de fikk mye av æren for en vellykket snuoperasjon for noen år siden, ifølge The New Yorker. I en større reportasje skildrer de hvordan brødreparet har opprettet Libermans Co sammen med søstrene Maria og Anna.

Holdingselskapet omfatter alle fremtidige inntekter fra søsknenes bedrifter i løpet av de neste 30 årene, samt eventuell gjeld og eiendeler.

Den totale verdien er satt til rundt fire milliarder kroner.

Hittil har søsknene solgt rundt tre prosent. Til neste år håper de på børsnotering. Samtidig har de lansert plattformen Humanism, som muliggjør den samme typen investeringer i andre.

– Vi bruker oss selv som forsøkskaniner, sier Daniil Liberman til E24.

Brødrene forteller at de har brukt ett års tid på å sette opp juridiske og finansielle modeller for konseptet. Så langt har de samlet inn rundt 150 millioner kroner og investert i ni personer. I nærmeste fremtid vil de investere i ytterligere 20, før de håper å ekspandere eksponentielt.

Dette vil gi unge mer tilgang på kapital og dermed bidra til å redusere ulikhet, mener de.

– Denne bevegelsen kan endre kursen for all sosial utvikling, sier David Liberman.

Men konseptet har møtt motbør. Kommentator Jemina Kelly i Financial Times kaller det «naivt og tullete» og mener ikke ideen bør tas på alvor i det hele tatt.

– Forestillingen om at det å gjøre folk om til holdingselskaper på en eller annen måte vil gjøre resten av verden mer likestilt, er en utrolig tåpelig og villedet form for tek-utopisme, skriver Kelly.

INNGIKK KONTRAKT: Investeringsordninger som den Marina Mogilko har inngått, har skapt debatt. Ikke alle er positive til denne typen «fremtidskontrakter».

På nyhetsplattformen The Information, hvor Sam Lessin har skrevet en fyllestgjørende artikkel om konseptet, har også leserne ytret innvendinger. Noen av kritikerne sammenligner ordningen med slaveri. Andre påpeker mulige juridiske utfordringer.

Brown-professor Oded Galor synes ideen er besnærende, men har likevel sine betenkeligheter. Galor er grunnlegger av «Unified Growth Theory» som søker å avdekke grunnleggende årsaker til utvikling, velstand og ulikhet. Funnene er kokt ned i boken Menneskehetens Historie, som nylig utkom på norsk.

Økonomiprofessoren er på den ene siden veldig støttende til konseptet - hvis det fungerer på en måte som skaper mer tilgang på like muligheter.

– Økonomisk kan dette være en vinn-vinn-situasjon. På den annen side føler jeg meg ukomfortabel med ideen moralsk, sier han.

– Vanskeligheten er selvfølgelig at vi nærmer oss forestillingen om slaveri, i den forstand at noen vil være i stand til å kjøpe en andel i meg som individ.

– Bedre enn lån

Oded Galor påpeker at tilgang til like muligheter er spesielt viktig i en tid hvor teknologien utvikler seg veldig raskt, og særlig i heterogene samfunn som USA, hvor det er store ulikheter i tilgang på utdanning.

– Hvis disse menneskene faktisk vil trekke barn ut av fattigdom, ikke investere i velstående ungdommer på Ivy League-universiteter, er jeg villig til å se bort ifra spørsmålet om moral og si «OK, det er fantastisk», sier han.

– Men jeg vil at kontraktene skal være begrenset, og det må være mange klausuler for å sikre incentiver til å investere uten at folk blir som slaver.

Assisterende professor Daniel Herbst ved University of Arizona frykter imidlertid at denne typen ordninger bare vil gagne privilegerte.

– Jeg ser ikke for meg at brødrene Liberman akkurat vil havne på gaten, verken med eller uten denne typen kontrakter, sier Herbst, som i fjor publiserte en artikkel om finansiering av menneskelig kapital i samarbeid med Harvard-professor Nathaniel Hendren.

– Dette vil bare hjelpe mennesker som allerede har et stort potensial, sier Herbst.

Brødrene Liberman mener imidlertid at lignende prosjekter har mislyktes før fordi det ble investert i de menneskene som trengte det mest. Derfor vil de først satse penger på mennesker med stort inntektspotensial, for å vise investorer at modellen fungerer.

– Så kan vi utvide til alle, sier Daniil Liberman.

SIKKERHETSNETT: Marino Mogilko sier at hun kan ta mer risiko og satse på forskjellige ideer etter at hun solgte en del av fremtiden sin.

Marina Mogilkos kontrakt har en varighet på 30 år og innebærer at hun gir fra seg fem prosent av inntektene sine, men bare hvis de overstiger et visst beløp. Dersom Mogilko skulle velge en helt ny karrierevei, vil ikke kontrakten lenger gjelde.

Investor Sam Lessin mener denne typen kontrakter er det motsatte av slaveri.

– Jeg vil hevde at slaveri er langt mer beslektet med gjeld, hvor jeg faktisk er pålagt å betale tilbake, sier han.

Akkurat nå er det tre typer mennesker Slow Ventures er interessert i å investere i: influensere, entreprenører og unge, sultne mennesker som ennå ikke har noe å vise til. Sistnevnte er det vanskeligste, medgir Lessin.

Han legger ikke skjul på at han først og fremst mener denne typen investeringer er god forretning. Oppdager du neste Steve Jobs eller Elon Musk, har du skutt gullfuglen.

Men Lessin tror også investeringene kan bidra til utjevning.

– Hvis du er født inn i en rik familie, kan du ta mye mer risiko, og det er veldig urettferdig, sier han.

– Det påvirker muligheter og inntekt i fremtiden.

En ny frihet

Lessin er ikke bekymret for at investeringsobjektene deres skal kjenne noe press fordi de har gått inn med penger, og Marina Molgiko påpeker at investorene hennes ikke blander seg borti hva hun gjør – med mindre hun ber dem om hjelp.

32-åringen sier investeringen har gitt henne en følelse av frihet.

– Når du er ung, har du masse energi til å prøve nye ting, men ikke nødvendigvis så mye penger. Dette endrer hele tankegangen, sier hun.

– Jeg har et slags sikkerhetsnett, og det betyr at jeg kan ta mer risiko.

MER SELVTILLIT: Marina Molgiko kjenner ikke på noe press, men har fått mer motivasjon etter at noen satset penger på at hun kommer til å lykkes.

I hjemmet i Silicon Valley har Mogilko to studioer, hvor hun tar opp Youtube-videoene sine. Noen av midlene hun har fått for fremtiden sin, har hun brukt til å forbedre produksjonen. Andre har hun investert i aksjer eller i lokale oppstartsbedrifter.

Hun forteller at hun har fått spørsmål fra venner og kjente om investeringen kjennes som et slags slaveri, men hun sier at det tvert imot føles motsatt.

– Jeg føler at det er noen som tror på meg, ikke bare ved å si: «Å, du kommer til å klare det». De satser faktisk pengene sine på min suksess, sier hun.

Det gir stor motivasjon og selvtillit.

