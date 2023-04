Enighet i lønnsoppgjøret mellom YS og LO og Oslo kommune

Rammen på oppgjøret i Oslo kommune endte høyere enn frontfaget, med en ramme på 5,4 prosent.

UNNGÅR STREIK: Det er enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune. I bildet Oslo rådhus fotografert tidligere i år.

LO Kommune Oslo, Unio, Akademikerne og YS har alle kommet til enighet med Oslo kommune.

– Vi har fått et godt oppgjør som ligger over frontfaget. Med dette oppgjøret får våre medlemmer mer å rutte med, sier leder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Oppgjøret har en ramme på 5,4 prosent som er over frontfaget som endte på 5,2 prosent.

Tillegget på lønnstabellen er 6,0 prosent, minimum 32.600 kr med virkning fra 1. mai 2023, heter det i en pressemelding fra YS.

Forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Therese Thyness Fagerhaug, er fornøyd med å ha fått gjennomslag for kravene Unio stilte inn i oppgjøret.

– Vi har fått gjennomslag for våre hovedkrav om en ramme godt over frontfaget og reallønnsvekst for alle, sier hun.

Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo, sier forhandlingene har vært krevende, men at de er fornøyd med resultatet:

– Vi er fornøyde med et resultat som løfter ansatte med høyere utdanning. Det er avgjørende for at kommunen ikke skal tape i konkurransen om denne kompetansen.

Oslo kommune er et eget tariffområde og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området.

Lørdag kveld ble Arbeidsgiverorganisasjonen KS og de fire forhandlingssammenslutningene i LO, Unio, YS og Akademikerne enige om en forhandlingsløsning i mellomoppgjøret for kommunesektoren. Oppgjøret endte også med en ramme på 5,4 prosent.

Tidligere samme dag kom også Unio og staten til enighet og endte med en ramme på 5,2 prosent – på lik linje med frontfaget.

Dagen før kom LO, YS og Akademikerne til enighet med staten, og endte også med en ramme på 5,2 prosent.