Nicolai Tangen i retten: – Vi lønnsdiskriminerer ikke i Oljefondet

Nicolai Tangen ga et kraftig forsvar av Oljefondet da han møtte i retten.

I RETTEN: Oljefondsjefen vitner i rettssaken der ansatte Elisabeth Bull Daae har saksøkt sin arbeidsgiver.

– Vi lønnsdiskriminerer ikke i Oljefondet. Det er ingen forskjeller som forklares ut i fra kjønn, sier Nicolai Tangen i retten.

Elisabeth Bull Daae (51) har saksøkt Oljefondet, og mener seg lønnsdiskriminert av sin arbeidsgiver.

Hun har lagt frem dokumentasjon og mener hun skulle ha betalt på linje med folk i Oljefondet med investeringsansvar. Hun selv er analytiker.

Dette mener Tangen er en håpløs vurdering, og sier forvaltere har en mye tøffere jobb en analytikere.

– Det at en uten investeringsansvar skal ha like mye lønn som en som har investeringsansvar er som at dommeren i en fotballkamp skal ha like mye som Erling Braut Haaland, sa Tangen.

Nicolai Tangen hilser på saksøker Elisabeth Bull Daae på vei inn i retten.

Dette er saken Elisabeth Bull Daae (51) har jobbet i Oljefondet siden 2004. Hun har en doktorgrad i matematiske modelleringer, og fikk etter hvert en lederstilling i analyseavdelingen. Hun mener hun har blitt presset ut av sin stilling, og at mannlige kolleger har oppført seg nedlatende og trakasserende mot henne. Hun mener også at hun har blitt lønnstrakassert. Rettssaken foregår over fire uker, og topper i Norges Bank, som Nicolai Tangen, er på vitnelisten. Vis mer

Bitter strid i retten

Oljefondsjefen er kalt inn som vitne i rettsaken der Elisabeth Bull Daae (51) har saksøkt sin arbeidsgiver Oljefondet. Hun vil kreve et beløp i timillioners-klassen i oppreisning.

Bull Daae mener hun har blitt trakassert og lønnsdiskriminert i sin tidligere jobb. Hun har jobbet i Oljefondet i 19 år, og har hatt flere ulike lederroller i avdelinger som jobber med analyse.

Norges Bank avfeier anklagene, og mener dette er en trist sak om en arbeidstager som føler seg forbigått og er personlig skuffet over å ikke ha hatt den fremgangen i karrieren som hun ønsker seg.

TO ORD: Nicolai Tangen fikk en kjapp pep talk av fondets advokat, Jan Fougner, før han satt seg i vitneboksen.

De mener Oljefondet har brukt store ressurser på å holde Bull Daae fornøyd.

Tangen skryter voldsomt av hele Oljefondet, og mener det er en «fantastisk» gruppe mennesker.

Han sier i retten at han mener han selv, og Oljefondet, har strukket seg langt for å prøve å finne en løsning med Bull Daae.

– Har du forsøkt å få til en løsning med Elisabeth?, vil advokat for Oljefondet Jan Fougner vite.

– Ja, det har jeg. Vi hadde et ledelsesseminar februar der vi inviterte Elisabeth, selv om hun hadde saksøkt oss, sier han.

Tangen sier han under dette seminaret tilbød to hele årslønner, mulighet til videreutdannelse, og at Tangen skulle være personlig rådgiver om Bull Daae skulle sette opp eget selskap.

– Det er et veldig generøst tilbud, mener jeg. Og det lengste offentligheten tålte at vi kunne gå, sier Tangen.

Vil forsvare Oljefondet

Tangen gir et kraftig forsvar av Oljefondet, og går langt i hevde at saksøker Bull Daae har påført fondet en stor belastning.

– Er det bare Elisabeth Bull Daaes feil at vi er her?, spør Bull Daaes advokat Sigurd Knudtzon.

– Det er sikkert lærepunkter for alle her. Men jeg mener oljefondet har gjort alt vi har kunnet. Vi har brukt enorme ressurser på dette. Dette har påført stress på mange mennesker, ikke bare Elisabeth. Jeg har knapt sett en sak hvor ett menneske har påført så mange mennesker så mye stress over så lang tid.

– Det er harde beskyldninger, sier Knudtzon.

– Jeg forsøker å forsvare fondet mot beskyldninger. Det har kommet beskyldninger om at vi ikke har likelønn, om trakassering, sier Tangen.

SAKSØKER: Elisabeth Bull Daae vil kreve et stort erstatningsbeløp.

– Dyreste rettssaken på lang tid

Saken begynte før Tangen tok over som Oljefondsjef for to og et halvt år siden. Han har likevel vært involvert i arbeidet med å forsøke å finne en løsning etter at Bull Daae gikk til sak. Et sentralt spørsmål er hvordan Oljefondets HR-avdeling har håndtert Bull Daaes stillingsutfordringer.

Tangen mener Oljefondets HR avdeling har gjort jobben sin i saken som har ledet opp til søksmålet.

Det siste han ville var at dette skulle ende i retten.

Når man nå sitter her, mener han saken koster Norge og Oljefondet ekstremt mye penger. Han peker på at en sentral person i søksmålet, porteføljeforvalter i Oljefondet Geir Øivind Nygård, sitter låst i saken i flere uker.

– Han håndterer tusener av millioner av Oljefondet. Dette må være den dyreste rettssaken i Norge på lang tid, sier Tangen.

Såpe på toalett og økologisk melk

Saken slår rot i en konflikt som begynte da Bull Daae ble midlertidig omplasser fra sin lederstilling i 2018. Hun var da sjef i analyseavdelingen i Oljefondet.

Etter omplasseringen mener hun at hun ble presset ut av sin stilling, og at kolleger begynte å oppføre seg trakasserende og nedlatende.

Hun har blant annet fortalt om situasjoner der hun har blitt bedt om å passe på at det er såpe på herretoalettet, eller økologisk melk i fellesarealet.

Oljefondet mener Bull Daae har vært en arbeidstaker som har krevd mye tilrettelegging siden tidlig på 2000-tallet, og har tidligere beskrevet saken som trist.

Problemer med kolleger

Bull Daaes nærmeste leder i Oljefondet, Emil Framnes, vitnet også i retten tirsdag.

Han er ansatt i Oljefondet som Global Head of Equity Transistion, eller sjef for globale verditransaksjoner.

Bull Daae har beskrevet Framnes som en av hennes nærmeste kolleger over flere år, men da saken som har ledet til konflikten og rettssaken startet, følte hun at han gikk bak ryggen hennes.

Under Framnes sin forklaring er Bull Daae flere ganger tydelig uenig og irritert. Flere ganger ser hun strengt på Framnes eller advokat Fougner og rister på hodet.

OLJEFONDET: Jan Fougner og Oda Indseth representerer Oljefondet.

Framnes innleder forklaringen sin med å beskrive Bull Daae som en veldig faglig dyktig person, som håndterte jobben sin godt, men som kunne havne på kant med de ansatte i gruppen hun ledet.

– Det var to til tre ansatte som var i konfliktsituasjoner med Elisabeth, sier Framnes.

– Handlet det om kommunikasjon og ledelse?, vil advokat for Oljefondet Jan Fougner vite.

– Elisabeth er utrolig flink til å se sammenhenger og opparbeide forståelse. Det passer bra til faglige vurderingen, men det kom noen til meg som sa det ble litt intenst, sier Framnes.

En av årsakene til at Bull Daae ble midlertidig omplassert, eller gikk inn i det som kalles et secondment, var ta hun hadde inngått et forhold til en kollega. Det ble vurdert at alle parter ville ha godt av en utbytting, og at man da ville unngå rollekonflikter.

SIVILSAK: Saken går i Oslo tingrett.

Krevende arbeidsforhold

Advokat Fougner vil vite om Framnes oppfattet at Bull Daae ble foreslått i secondmentet også fordi hun var i konflikt med sine kollegaer.

– Var det en medvirkende faktor, eller hadde det ingen forbindelse?, spurte Fougner.

– Det var en konflikt med en medarbeider som sa opp. Hun trakk siden oppsigelsen. Jeg kalte det da «wear and tear», og jeg trodde det var noe vi skulle jobbe oss gjennom. Men det var stor utskiftninger i den gruppen, sier Framnes.

Han sier det ikke bare var forholdet til kollegaen som var årsaken til at hun gikk inn i secondmentet.

Etter hvert som konflikten utviklet seg, mener Framnes at han brukte «uforholdsmessig» mye tid på å håndtere situasjonen, og at flere prosesser stoppet opp, fordi dette tok mye fokus.

– Jeg har sett hvordan dette har påvirket Elisabeth, og det har gått inn på meg. Jeg har brukt mye tid på dette. Man merker at man ikke har den samme energien, sier Framnes.