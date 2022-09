Leilighet på 19 kvadrat solgt for nær 3,5 mill.

Boligmarkedet i Oslo er sulteforet på små ettromsleiligheter, ifølge Nordvik-megler Konstantin Karlsson. Prisveksten vil bare fortsette om det ikke bygges flere mindre boliger, mener han.

Siden slutten av august har to leiligheter i dette borettslaget på Bjølsen i Oslo blitt solgt med en kvadratmeterpris på nær 190.000 kroner.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag ble en ettromsleiligheten på 19 kvadratmeter på Bjølsen i Oslo solgt for nær 3,5 millioner kroner.

Salgssummen tilsvarer en kvadratmeterpris på nesten 190.000 kroner, nær dobbelt så mye som gjennomsnittlig kvadratmeterpris i hovedstaden – som attpåtil er landets soleklart høyeste.

Les også Boligprisene steg kraftig i august

Konstantin Karlsson, eiendomsmegler og partner i Nordvik Nydalen

Ettromsleiligheten ble i april 2018 solgt for 2.280.000 kroner. Siden den gang har leiligheten kun fått et malingsstrøk, ifølge megleren.

– Vi har sett at prisene på de minste ettromsleilighetene virkelig har skutt i været de siste to-tre månedene. Den viktigste forklaringen på prisveksten er at det knapt bygges leiligheter på denne størrelsen i Oslo, sier Konstantin Karlsson, eiendomsmegler og partner i Nordvik Nydalen.

Beliggenhet og planløsning er alfa og omega for kjøpere som ser etter de minste leilighetene i Oslo, ifølge Nordvik-megler Konstantin Karlsson.

Les på E24+ Slik jobbet Marius seg oppover til en bolig til 7,7 millioner kroner

Ettroms satte prisrekord

Megleren satte i slutten av august prisrekord i bydel Sagene i Oslo, da han formidlet salg av en 15 kvadratmeter stor leilighet for drøye 2,8 millioner kroner

– Mange ser ut til å ha en oppfatning om at alt under 35 kvadratmeter blir for lite. Vår opplevelse er at veldig mange kan tenke seg å bo i en mindre bolig, så lenge den har sentral beliggenhet, god standard og en gjennomtenkt planløsning, sier Karlsson.

Les på E24+ Renten på boliglån stiger mye mer enn innskuddsrenten

Den 15 kvadratmeter store Oslo-leiligheten ble solgt for over 2,8 millioner kroner, til tross for at den hverken hadde soverom eller sovealkove.

Baard Schumann, tidligere sjef i Selvaag, tror prisveksten vil fortsette.

Voldsom prisvekst

Siden 2014 har snittprisen på leiligheter i Oslo under 30 kvadratmeter mer enn doblet seg, viser tall fra DNB Eiendom som E24 tidligere har omtalt. Flere eksperter tror prisveksten bare vil fortsette.

Tidligere Selvaag-sjef Baard Schumann uttalte nylig til E24 at han forventer at kvadratmeterprisen på Oslo-leiligheter mellom 14 til 20 kvadratmeter vil ligge på 300.000 kroner i løpet av fire til fem år.

Årsaken, mener Schumann, er den trege boligbyggingen i Oslo, samt leilighetsnormen som i praksis forbyr bygging av leiligheter under 35 kvadratmeter i fire sentrumsbydeler i hovedstaden.

Les også Klar endring i boligmarkedet: – Prisfesten er over

– Bygges knapt små leiligheter

Nordvik-megler Karlsson er enig med Schumann.

– Etterspørselen etter disse leilighetene har bare økt og økt de senere årene. Samtidig har det knapt blitt bygget boliger på denne størrelsen, dels på grunn av leilighetsnormen i Oslo. Dette har i stor grad bidratt til den voldsomme prisøkningen, sier han.

Både Oslo Høyre og Norges Eiendomsmeglingsforbund har i E24 tatt til orde for å skrote den strenge reguleringen.