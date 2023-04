NHO: Regjeringen kan sikre norske bedrifter Ukraina-kontrakter.

Når Ukraina skal bygges opp etter krigen, kan det by på store muligheter for norske bedrifter. Men NHOs leder går ikke med på at de utnytter et land i nød.

Jernbanelinjer, kraftkabler, kommunikasjonssystemer, energikilder...