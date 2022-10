Russland forbyr internasjonal varetransport over Storskog

Russiske myndigheter innfører forbud mot internasjonal varetransport over Storskog, opplyser det russiske generalkonsulatet i Kirkenes.

Storskog grensestasjon i Kirkenes.

NTB

Generalkonsulatet skriver dette i et innlegg på sine Facebook-sider mandag.

Forbudet trer i kraft fra mandag 10. oktober og gjelder kjøretøy registrert i Norge, EU, Storbritannia og Ukraina.

– Levering av varer vil bli utført ved omlasting på russiske eller belarusiske kjøretøy (eller omkobling av semitrailer) på Storskog, skriver generalkonsulatet.

Det blir gitt unntak av omlasting dersom varene står i fare for å bli ødelagt av dette, for eksempel medisinske varer og lignende, heter det videre.

Norge sluttet seg tidligere i år til EUs sanksjoner, blant annet ved forbud av russisk veitransport over grensen. Nå blir et lignende forbud altså gjengjeldt fra russisk side. Det har også vært uenigheter knyttet til russisk varelevering til Barentsburg på Svalbard i lys av sanksjonene. Russiske varer får likevel lov til å komme gjennom mot at de blir undersøkt av norske myndigheter.

NTB har vært i kontakt med Finnmark-politiet, som ikke ønsker å kommentere saken. NTB har også spurt Justisdepartementet om de er orientert om forbudet, men har foreløpig ikke fått noen kommentar.