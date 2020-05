Hurtigruten vil ikke seile før tidligst midten av juni

Først 16. juni åpner Hurtigruten for at det kan bli en gradvis gjenåpning av driften. Men det krever støtte fra norske myndigheter.

Coronakrisen gjorde at Hurtigruten 18. mars stanset mye av driften. Nå opplyser selskapet at driftsstansen må forlenges til midten av juni.

– Vi håper på en gradvis opptrapping fra midten av juni. Men for at det skal være mulig, må vi ha finansielle avklaringer på plass, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i en kommentar.

Selskapet planlegger nå en gradvis oppstart av seilinger fra midten av juni. Dette innebærer at første avgang vil være med MS Finnmarken fra Bergen 16. juni. Deretter vil det bli tatt en beslutning for hver enkelt avgang fra Bergen hver for seg.

«Den gradvise opptrappingen er avhengig av nasjonale og internasjonale reiserestriksjoner, støtte fra norske myndigheter og en rekke andre forhold som er utenfor Hurtigrutens kontroll», skriver Hurtigruten på sine nettsider.

Hurtigruten har lagt frem to konkrete tiltak som kan sørge for at selskapet kan gjenoppta driften:

En kortsiktig løsning der staten midlertidig kjøper mer kapasitet og kompenserer for bortfallet av billettinntekter, slik regjeringen har gjort for tog og fly.

En langsiktig løsning der Hurtigruten får tilgang til likviditetslån gjennom Statens obligasjonsfond eller en låneordning gjennom GIEK.

Permitterte nær 3.000 ansatte

– Starter vi med seilinger i juni, vil det være ren underskuddsvirksomhet i en overgangsperiode. Derfor har vi bedt Samferdselsdepartementet om å øke det statlige kjøpet og kompensere for bortfallet av billettinntekter slik de har gjort for togselskaper og flyselskaper, sier Skjeldam.

Hovedårsaken til at selskapet presenterer en gjenåpning som en «underskuddsvirksomhet» er at reiselivet trolig vil være hardt rammet av strenge reiserestriksjoner i en lengre periode.

– Vi er glade for at mange politikere nå har sagt at solide selskaper som Hurtigruten, som gjorde det bra før coronakrisen men nå står uten inntekter, må få tilgang på låneordninger som sikrer likviditeten. Dette er avgjørende for å sikre den videre driften, sier konsernsjefen.

På grunn av coronakrisen har selskapet sett seg nødt til å ta 14 av 16 skip ut av ordinær drift. Samtidig ble nær 3.000 ansatte permittert. De siste to skipene trafikkerer nå en spesiallaget rute mellom Bodø og Kirkenes.

Bråk om regjeringens kriselån

Forrige uke ble det bråk da Skjeldam gikk ut å kritiserte regjeringen for at Statens Obligasjonsfond vurderer kredittscoren under coronakrisen. Selskapet har fått kansellert billetter for over 700 millioner kroner så langt og fått nedgradert kredittscoren til CCC+.

Regjeringen kom fredag Hurtigruten i møte ved å senke terskelen for kredittvurderingen til CCC+.

– Dette er tilsynelatende et positivt signal. Men det gjenstår å se om grepet har noen faktisk effekt, sa kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til E24 fredag.

– At regjeringen nå lytter og justerer investeringsmandatet til Statens Obligasjonsfond, er et skritt i riktig retning. Men det er for tidlig å si at dette er en god løsning, la han til.