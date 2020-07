Kleven Verft er konkurs

Flere ledere har på kort tid forlatt selskapet. Långivere skal ha terminert avtale. 400 ansatte er rammet.

Kleven Verft i Ulsteinvik har 400 ansatte, som nå rammes ettersom selskapet kommer til å sende konkursbegjæring. Vis mer Halvard Alvik / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 3. juli 2020 11:09 , Publisert: 3. juli 2020 10:33

Kleven Verft vil sammen med de to datterselskapene Kleven Maritime Contracting og Kleven Maritime Technology sende begjæring om å åpne konkurs i alle de tre selskapene fredag.

Det går frem av en pressemelding.

Konkursbegjæringen vil bli sendt til Sunnmøre tingrett.

Kleven Verft-sjef Tomislav Debeljak sier at deres ambisjon var å utvikle Kleven og etablere deres selskap i Norge.

– Det er derfor sterkt beklagelig at vi ikke nådde en løsning i denne vanskelige situasjonen, sier Debeljak i meldingen.

– Vi har jobbet hardt for å finne løsninger, og sammen med våre ansatte gjorde vi vårt beste, men klarte det ikke. Vi vil ikke si mer om årsakene, sier Debeljak.

Kroatiske eiere

I januar ble det kjent at kroatiske Div Group, ville kjøpe Kleven verft i Ulsteinvik av Hurtigruten.

Bare noen måneder etter at Div Group overtok eierskapet, er nå selskapet konkurs.

Tre långivere skal ha terminert avtalen med det tradisjonsrike verftet, slik E24 skrev i helgen. Verftseieren åpnet da for at konkurs blir et alternativ om man ikke finner en løsning.

Det skal være en gruppe norske banker, sammen med Innovasjon Norge og Giek som har terminert avtalen.

Nordea og Innovasjon Norge har samlet i overkant av 1,2 milliarder kroner i såkalt frivillig pant i selskapet, viser pantheftelser fra Brønnøysundregistrene. Dette er sikkerhet i lån som er knyttet opp til blant annet varelager og driftstilbehør.

Sjefer har gått av

Både administrerende direktør Kjetil Bollestad og finansdirektør Ola Beinnes Fosse har på kort tid forlatt Kleven Verft.

Tidligere administrerende direktør Kjetil Bollestad sa opp sin stilling ved verftet for to uker siden.

– Det var dårlig stemning mellom den nye eieren og meg ettersom DIV Group fremmet en dårlig kultur. Jeg hadde ikke lyst til å være en del av den kulturen, sier Bollestad til E24.

– Jeg føler veldig med de ansatte, sier Bollestad.

– Veldig tungt for de ansatte

Ordfører i Ulstein Knut Erik Engh sier følgende om situasjonen i Kleven Verft:

– Jeg synes det er bra at det endelig har kommet en avklaring. Selvfølgelig er det en veldig tungt for de ansatte, og dette vil få flere store konsekvenser utover Kleven.

– Det er klart at dette fører til mye aktivitet for leverandører og andre i næringslivet ellers.

– Men når det er sagt, så har vi ikke gitt opp håpet om ny drift. Denne konkursen åpner opp for at vi kan jobbe videre med å utvikle Kleven Verft. Vi håper at det raskt vil komme i drift, og at man får på plass nye eiere som er i stand til å utvikle selskapet videre.

