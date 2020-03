– Kanskje vi må ansette oss selv og så permittere, så vi kan få dagpenger fra Nav. Er det lov?

Etter to år med etablering, måtte Victors Vinbar stenge kun tre måneder etter åpning. Ekteparet Sletten har nå ingen inntekt, hverken til bedriften eller til seg selv.

TOM KONTO: Paal og Siv Regina Sletten vet ikke hvordan de skal få penger inn de neste månedene. – Vi har fått rentelette og avdragsfrihet på boliglånet, så får vi se. Banken kaster deg jo ikke ut på gaten. Vis mer Hans Jordheim/E24

Publisert: Publisert: 29. mars 2020 20:58

– Tenk om vi har jobbet to år for noe vi fikk gjøre i bare tre måneder, sier Siv Regina Sletten.

Hun og mannen Paal fikk drømmen oppfylt i desember i fjor, da de to endelig kunne åpne Victors Vinbar på Frogner i Oslo, åtte måneder etter skjema.

På veien frem mot oppstart har alt av oppspart kapital blitt spyttet inn i prosjektet, i tillegg til at de har lånt litt hos familie, forteller Siv Regina.

Selv har de makset ut den ett år lange Nav-ordningen med dagpenger under etablering av egen virksomhet.

– Fra april hadde vi tenkt å ansette oss selv og ta ut litt lønn. Men så kom dette, så da går jo ikke det. Dermed kan det bli kroken på døren, sier hun.

Victors Vinbar er første møte med serveringsbransjen for både Paal og Siv Regina. Hun har fra før jobbet over 20 år med IT, han har 30 års erfaring fra bilbransjen.

– Regjeringen har jo til stadighet heiet frem norske gründere og oppfordret nordmenn til å ta risiko. Det har vi gjort, vi har fulgt drømmen vår, men nå føler vi oss litt glemt, sier Siv Regina Sletten.

Går glipp av servering i vårsolen

Ekteparet stengte Victors Vinbar torsdag 12. mars, etter at Erna Solberg hadde vedtatt sterkt inngripende tiltak i nordmenns hverdag for å bremse videre smitte av coronaviruset.

Dermed mistet en rekke norske bedrifter hele inntektsgrunnlaget.

– Og det uten at vi hadde rukket å opparbeide oss driftskapital. Det var jo nå vi skulle dra nytte av høysesongen og bygge opp god likviditet og kapital. Spørsmålet er hva slags kompensasjon man kan få i denne situasjonen. En ting er støtte til husleie, strøm og forsikring, det er prisverdig, men vi har ingenting å leve av. Det har ingen pakker tatt høyde for, sier Paal Sletten.

Regjeringens foreløpig siste foreslåtte krisetiltak overfor næringslivet inneholder blant annet kontantstøtte for dekning av faste utgifter, en forlenget dagpengeperiode for oppsagte og tilskudd til unge vekstbedrifter.

– Dette hjelper ikke oss, etter hva vi kan skjønne, bortsett fra at vi kanskje overlever noen måneder ekstra. Så hva kan vi søke om for å klare oss fremover?

Må i gang senest i juni

Med tom bedriftskonto truer husleie og andre utgifter som Victors Vinbar ikke kommer utenom. Paal og Siv Regina Sletten håper nå å få til en avtale med huseier i håp om å betale halv leie ut året.

– Da tror jeg vi klarer oss. Men det krever at vi kommer i gang med driften senest i juni. Hvis dette varer og vi ikke får åpnet opp igjen før etter sommeren, så er det nok ikke liv laga for oss. Da er drømmen ferdig, sier Siv Regina.

– Dette er jo utenfor vår kontroll, legger Paal til.

– Og det er sikkert mange andre i samme situasjon som oss, men det er uflaks. Det er rett og slett jævlig uflaks.

TRE LØSNINGER: Ekteparet Sletten har sett for seg tre måter de kan få noe inntekt til bedriften den neste tiden. De kan selge tørrvarene de har, deriblant te og sjokolade, de kan tilby takeaway av kald tapas eller de kan be om ren støtte via folkefinansieringsmodellen. Vis mer Hans Jordheim/E24

Har søkt sosialhjelp

I tillegg til bedriftens overlevelse, er ekteparets privatøkonomi et stort usikkerhetsmoment i ukene og månedene som kommer.

– Vi bruker kredittkort for å handle mat, og har naturlig nok redusert eget forbruk betraktelig, sier Siv Regina Sletten.

Det er generelt to måter hun og mannen kunne fått inn penger fra bedriften på.

– Det ene er ved å ta ut kapital fra bedriften, siden alt er gjeld til eier. Men det er jo ingen penger å ta ut, sier Siv Regina.

– Det andre er gjennom lønn, som vi heller ikke har penger til å betale ut. Kanskje vi må ansette oss selv og så permittere, så vi kan få dagpenger fra Nav, men er det lov? Vi vet ikke svaret.

Dermed har Paal og Siv Regina Sletten søkt det de kan fra Nav, som er bostøtte og sosialhjelp.

– Og så søker vi jobber. Paal har søkt sjåførjobb hos Kolonial.no, for eksempel. Kanskje vi kan ha en jobb på dagtid og drive vinbar kun på ettermiddag og kveld. Vi skal i alle fall gjøre alt vi kan for ikke å måtte legge ned, sier Siv Regina.

Bedrifter frykter konkurs

Med fredagens siste hjelpepakker overfor næringslivet, har regjeringen introdusert nye ordninger som de anslår at vil ha en samlet kostnad på 310 milliarder kroner, før løpende kontantoverføringer på 10–20 milliarder i måneden.

Regjeringen har varslet at detaljene for avgrensning og utforming av den siste hjelpepakken vil komme neste uke, og at de vil være klar for å lansere ytterligere hjelp etter som de ser behov for det.

Samtidig er det ikke til å unngå at tiltakene som er innført for å begrense coronavirusets spredning vil få dramatiske konsekvenser for mange, krisehjelp eller ikke.

Ifølge NHO frykter 42 prosent av de mindre bedriftene som har svart på deres undersøkelse at de kommer til å gå konkurs.

– Tallene var ille i starten, og nå er de verre. Jeg finner snart ikke ord lenger, kommenterte NHO-sjef Ole Erik Almlid til E24.

