Norges første konkursbeskyttelse: – Hadde ikke fungert med de gamle reglene

Polarn O. Pyret er første selskap som har fullført en rekonstruksjon under den nye loven som kom som følge av coronakrisen. Selskapet advarer om at ordningen både er tidkrevende og dyr - men også livreddende.

Håvard Wiker er blant landets mest erfarne konkurs-advokater og bostyrere. Nå har han nettopp fullført landets første rekonstruksjon, og sier prosessen ikke hadde vært mulig uten de nye reglene som kom på plass i vår.

Publisert: Publisert: 30. august 2020 14:59

– Vi skjønte ganske raskt at vi måtte minimere risiko med færre butikker og omstille oss enda raskere enn vi hadde planlagt, sier sjef for Polarn O. Pyret i Sverige og Norge, Åse Tosterud.

Hun leder det første norske selskapet som gikk inn rekonstruksjonsforhandlinger, det som på folkemunne kalles konkursbeskyttelse, under den nye loven som regjeringen vedtok i mai.

Nå er barnekleskjeden ferdig med prosessen og har kommet helskinnet ut på andre siden.

– Uten rekonstruksjonsloven hadde denne prosessen vi har gått gjennom vært skikkelig vanskelig å gjennomføre, sier Tosterud.

Åse Tosterud leder Polarn O. Pyret i Sverige og Norge. Hun sier rekontruksjonsprosessen var både dyr og vanskelig, men samtidig helt nødvendig.

– Hadde ikke lyktes

Rekonstruktøren som jobbet med Polarn O. Pyret, var Håvard Wiker. Han har jobbet som bostyrer på noen av landets største konkurssaker, sist med Gresvig som meldte oppbud i vinter.

Han mener, som Tosterud, at det ikke bare hadde vært vanskelig å løse saken før den nye loven, han drar det enda lenger:

– Med Polarn O. Pyret hadde ikke akkorden vi nå har oppnådd lykkes med de gamle reglene.

Akkorden Wiker snakker om er beløpet Polarn O. Pyret skal betale kreditorene sine, og som endte på 26 prosent av det de skyldte, ifølge den ferske kjennelsen fra retten.

Ifølge Tosterud vil kjeden måtte betale eksterne kreditorer rundt fem millioner kroner. Hun påpeker at gjelden stort sett var intern. Selskapet er eid av svenske RNB Retail and Brands.

Til slutt vil Polarn O. Pyret sitte igjen med ti lønnsomme butikker i Norge. Samtidig har netthandelen vokst fra 17-18 prosent av omsetningen til å stå for mellom 30-40 prosent siste året. Selskapet har også begynt å selge varene sine på Boozt, og ekspanderer videre globalt med Zalando og Amazon i Tyskland som første marked.

Disse selskapene har søkt om konkursbeskyttelse under de nye reglene: Dilla Holding

Inno Entreprenør

Polarn O Pyret Norge

Mobile Invest Group

Remøy Sea Viking

Contexo

Blåfjell

Blåfjell Holding

Bugg Engineering Vis mer vg-expand-down

Hjelper at staten ikke står først i køen

Frem til nå har bare ni selskaper søkt om konkursbeskyttelse under den nye loven.

Wiker har flere teorier om hvorfor ikke flere har benyttet seg av ordningen som skulle hindre at mange selskaper gikk konkurs.

– Den kanskje viktigste delen er at staten ikke lenger trenger å bli betalt tilbake i fullt som prioritert kreditor, sier han.

Tidligere måtte staten få betalt alle skatter og avgifter før andre kreditorer fikk noe som helst, mens nå kan statens krav sidestilles med private kreditorer. I tillegg tror Wiker at det at man kan gå under den gamle minimumsgrensen på dividende (dekning av kravene) til kreditorene, hjelper. Denne grensen var på 25 prosent.

I tillegg trenger man bare å overbevise majoriteten av kreditorene på avtalen man ønsker å inngå målt i beløp, mot tidligere to tredjedels flertall i både beløp og antall.

Tosterud i Polarn O. Pyret har sine egne teorier om hvorfor ikke flere har søkt om konkursbeskyttelse.

– Vi var allerede i gang med denne prosessen i Sverige og visste hva som skulle til. Jeg tror det var avgjørende for oss, for det er ikke en enkel prosess.

– Men det er en komplisert prosess, og jeg forstår godt at mange avventer og lurer på hva det innebærer å gjøre dette. Det er også verdt å merke seg at det koster mye penger og tid, sier Tosterud, som ikke ønsker å fortelle hvor mye prosessen kostet for dem.

Polarn O. Pyret-sjef Åse Tosterud er glad for å være gjennom rekonstruksjonsprosessen, men er samtidig tydelig på at Polarn O. Pyret sammen med resten av varehandelen har mange tøffe år foran seg.

Kom seg ut av lange dyre leiekontrakter

Tosterud sier det er to ting man må ha god kontroll i dagens varehandel, det er varelager og lokalkostnader. Førstnevnte var ikke noe problem for kleskjeden, men mange av leiekontraktene var inngått langt frem i tid, og var for høye.

Dette innebar nå en stor risiko med både betydelig økning i valutakostnader samtidig som man må kunne tåle betydelig omsetningsnedgang i fysiske butikker i dagens usikre marked.

– For oss var noe av det viktigste at vi gjennom rekonstruksjonen kunne avslutte leiekontrakter med tre måneders frist for butikker som ikke har tilstrekkelig lønnsomhet, slik at vi fikk tilpasset bedriften til dagens nye virkelighet, sier Polarn O. Pyret-sjefen.

Vanligvis er det svært kostbart å komme seg ut av lange leiekontrakter som ikke kan brytes.

Også Wiker sier forhandlinger med gårdeiere har vært en stor del av nøkkelen til suksess med Polarn O. Pyret.

– I denne saken er det jo forhandlingene med gårdeierne som har tatt tid. Det hjelper at vi som advokatkontor har vært i bostyrere i mange konkurser som har involvert mange av de samme gårdeierne.

– På den måte har vi Polarn O. Pyret fått hjelp av de tidligere konkursene, sier Wiker.

