Betaler tilbake kontantstøtte: – For vår del en moralsk greie

Tross dystre utsikter i mars, har pilene pekt oppover for deler av bilbransjen de siste månedene. Solberg Bil betaler tilbake kontantstøtten de fikk i vår etter å ha sett at de vil gå med overskudd.

Styreleder og eier av Solberg Bil, Ole Solberg, vil ikke ta imot penger fra staten så lenge han tjener penger på egen hånd. Vis mer Per-Åge Eriksen / E24

Publisert: Publisert: 23. august 2020 17:54

Solberg Bil i Skien var tidlig ute med å søke om kontantstøtte for bedrifter, som lar selskaper få dekket en god del av sine faste kostnader av staten.

– Jeg må innrømme at det så ganske mørkt ut en stund, men nesten rett etter at vi hadde levert begynte ting å ta seg opp igjen, sier arbeidende styreleder Ole Solberg til E24.

Flere deler av bilbransjen har nemlig hatt et solid år til nå, og slik det ser ut vil mange gjøre det langt bedre i 2020 enn året før.

Selv om Solberg hadde rett på støtten han mottok, følte han likevel at det ikke var riktig å beholde pengene.

– Når vi etter hvert så at dette ville bli et år der vi ville tjene greie penger, følte ikke vi det var moralsk riktig å ta imot pengene, sier Solberg.

Selskapet fikk opprinnelig 209.000 kroner av staten. Det var Telemarksavisen som omtalte tilbakebetalingen først.

– Treffer kanskje litt feil

Frem til nå har over 30.000 selskaper mottatt 4,5 milliarder kroner i kontantstøtte for bedrifter. Samtidig har mange bransjer, deriblant bil-, båt- og campingbransjen gjort det bra i 2020, til tross for nedstengningen knyttet til coronapandemien.

Solberg sier at han har forståelse for at det muligens ikke var noen bedre å innrette kontantstøtten på, men sier likevel «at støtten kanskje har truffet litt skjevt» og at noen bransjer trenger det mer enn hva for eksempel bilforhandlerne har gjort frem til nå.

– Vi følte det ble feil å motta støtte og samtidig gå med overskudd. Det skurret litt for meg, sier Solberg.

– Synes du at alle som går med overskudd i 2020 bør gjøre det samme som deg?

– Jeg skal ikke mene noe om hva andre må gjøre, men for vår del var det en moralsk greie, sier han.

Styreleder og eier av Solberg Bil, Ole Solberg, er veldig fornøyd med bilsalget så langt i år. Vis mer Per-Åge Eriksen/E24 / Per-Åge Eriksen/E24

Hadde rett på millioner – droppet å søke

Solberg Bil er ikke alene om tankegangen rundt kontantstøtten. Bilkonsernet Birger N. Haug betaler tilbake 1,9 millioner kroner selskapet fikk i mars med begrunnelsen at «andre trenger det mer enn oss».

Et av Norges største bilkonsern Bertel O. Steen droppet å søke støtte, selv om flere av selskapene deres kunne hatt rett på støtte fra staten i vår.

– Året begynte alvorlig da vi fra april måtte permittere 1.400 av 2.600 ansatte på 50 prosent basis. Nybilsalget falt kraftig. Men utover våren og i sommer har det gått stadig bedre for vår del, sier kommunikasjonsdirektør Anders Rikter til E24.

Fra midten av juni var nærmest alle ansatte tilbake igjen i jobb. Resultatene ser ut til å bli bedre enn i fjor, mye på grunn av nye modeller fra Mercedes og Peugeot.

– For oss var de nye ordningene rundt permitteringer av stor viktighet, og noe vi trengte for å bedre kunne sikre arbeidsplasser på sikt. Kontantstøtten er også en positiv ordning, men for vår del er situasjonen i dag ikke av en slik alvorlighetsgrad at vi har søkt om kompensasjon fra ordningen, sier Rikter.

Det er ikke bare i bilbransjen mange gjør det bra om dagen. Også enkelte deler av tekstilbransjen merker at nordmenn har åpnet lommeboken i vår og sommer.

Et av selskapene er Kid Interiør som i kvartalsrapporten torsdag morgen skriver at de har regnet seg frem til at de kunne få 3,5 millioner kroner i kontantstøtte. Men ettersom lønnsomheten og omsetningen økte betraktelig fra i fjor, mente selskapet det ikke var riktig å motta støtten, og droppet derfor å søke.