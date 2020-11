I to byer har hotellprisene økt betydelig

At ikke hotellprisene har falt mer i år henger sammen med hvor lite fortjeneste det er på overnattinger om dagen, forklarer hotellekspert. I Kristiansand og Kristiansund økte prisene med over 10 prosent i tredje kvartal.

NORDMENN BETALER: Hotelldirektør Roger Bach hadde en travel sommer. At utenlandske gjester ble byttet ut med betalingssterke nordmenn, trakk romprisene opp. Vis mer byoutline Anders Tøsse

Publisert: Publisert: 30. november 2020 20:32

Romprisen per tilgjengelige rom har for det meste falt som en stein gjennom året, rett og slett fordi fryktelig mange rom står ledig.

Dette tallet, kalt RevPAR, er mye brukt i bransjen som en indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift.

I tredje kvartal var fallet størst i Gardermoens kommune Ullensaker (-73 prosent), i Oslo (-67 prosent) og i Bergen (-53 prosent). I stort sett alle byer har det vært nedgang.

Men det er et par unntak. Kristiansand (2 prosent), Haugesund (6 prosent), og Kristiansund (16 prosent) hadde alle det bedre i juli til september sammenlignet med fjoråret, viser sammenstillinger i rapporten Norsk Hotellnæring 2020.

Takker offshore-trafikken

Hotelldirektør Roger Bach sier han kjenner seg igjen i tallene. Han er daglig leder ved to hoteller i Kristiansund. Det ene har franchiseavtale med Choice, det andre med Thon.

Det er først og fremst oljeindustrien som har holdt aktiviteten oppe, forklarer Bach.

– Helikoptertrafikk ut på feltet gjør at vi ikke har tapt så mye. Det er også noen karantenehoteller som har tjent ekstra på at utenlandske offshore-arbeidere har måttet sitte 10 dager i karantene.

Roger Bach fikk oppleve den store Norge-sommeren, der Kristiansund for mange utgjorde et stopp på vestlandsferien.

– Det var all time high, vi slet med å få leveranser av sengetøy og å skaffe nok arbeidskraft på kort varsel. Og så får man jo gode priser når det er stort sett norske gjester. Sånn sett har vi vært heldige.

BORTFALL: Roger Bach har vært heldigere enn andre hotelldirektører, men også han kjenner coronakrisen. Som ved at hele julebordsesongen er avlyst. Vis mer byoutline Anders Tøsse

Det er i motbakke det går oppover

Mens romprisen per tilgjengelige rom (RevPAR) jevnt over er betydelig lavere enn i 2019, har det ikke blitt særlig mye billigere å være hotellgjest.

Unntaket er Oslo, der et gjennomsnittsrom var nesten 20 prosent rimeligere i tredje kvartal i år, fra 1.080 til 876 kroner (eksklusive MVA. og frokost).

Oversikten i Norsk Hotellnæring 2020 viser at prisene i de øvrige norske storbyene har gått ned noen steder og opp andre. Aller mest har de økt i Kristiansand (13 prosent til 1297 kroner) og Kristiansund (11 prosent til 969 kroner).

– Kristiansand ble jo sommerdestinasjonen for nordmenn. Hadde vi jukset litt og sett juni, juli og august som et kvartal, tror jeg snittprisen hadde ligget på 1.500 kroner eller mer, sier Tore Rodahl, rådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting, som er med på å lage den årlige hotellbransjerapporten.

– Når det gjelder Kristiansund må man ta med i betraktningen at de kommer fra lave nivåer etter flere dårlige år. Det er i motbakke det går oppover.

Som å pisse i buksa

At hotellprisene ikke har falt i takt med etterspørselen henger sammen med at det er beskjeden fortjeneste på rene overnattinger til de prisene vi har sett i høst, forklarer Rodahl.

– Man er fort ganske nær smertegrensen. Går et hotell særlig mye under 750 kroner så begynner regnestykket ikke å stemme.

Han sier det er positivt at det ikke har blitt noen prisdumping hittil, da det bare ville vært som å pisse i buksa.

– I tillegg er det tvilsomt at hotellgjester som reiser og bor på hotell under dagens smittevernregler er de mest prissensitive.

Tore Rodahl, rådgiver i Wiederstrøm Hotel Consulting. Vis mer byoutline Marcin Ptak

Vil ikke si han er skånet fra krisen

Samtidig som hotelldirektør Roger Bach er takknemlig for at hotellene ser ut til å komme seg greit gjennom pandemien, vil han ikke gå med på at de er skånet fra coronakrisen.

– Nei, det vil jeg ikke si. Store deler av markedet vårt er også forsvunnet, eksempelvis hele julebordsesongen.

Hotellene han drifter har nå en omsetningsnedgang på omtrent 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, forteller Bach.

– Men vi er godt fornøyd med at vi ikke har hatt noen permitterte siden juni. Siden vi først og fremst er bed and breakfast-hoteller, rammes vi ikke så hardt av kurs- og konferanse-stoppen. Så jeg tror vi skal klare å komme oss godt gjennom krisen til vi får vaksinen på plass.

