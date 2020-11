Børspause i Norwegian i påvente av melding fra selskapet

Oslo Børs har stanset handelen i Norwegian-aksjen og tilknyttede verdipapirer i påvente av en melding fra selskapet.

18. november 2020

Det kommer frem i en børsmelding. Hva slags type melding som skal komme fra Norwegian er ikke kjent.

Norwegian-aksjen var ned 0,32 prosent til kurs 0,47 kroner før stansen.

En børspause kan innføres av Oslo Børs hvis man har mottatt en beskjed fra det aktuelle selskapet, hvis det foregår «irregulære kursbevegelser», hvis det er mistanke om at det er ujevn informajsonsflyt til markedet eller «som respons til andre hendelser», ifølge Børsen.

Et selskap kan for eksempel be Børsen stanse handelen før man offentliggjør en melding som vil ha stor betydning for selskapet.

Norwegian er sammen med resten av luftfarten svært hardt rammet av coronapandemien. Selskapet unngikk konkurs i våres da selskapet klarte å lande en omfattende finansieringspakke som sikret selskapet tilgang til tre milliarder kroner i statsgaranterte lån.

Utover sommeren og høsten har selskapet jobbet med en ny redningspakke. Den 9. november varslet regjeringen at de ikke vil stille opp med særskilt støtte til Norwegian, noe konsernsjef Jacob Schram beskrev som å få en «knyttneve i magen».

