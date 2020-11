Stortinget utfordrer Erna Solberg om luftfarten

Onsdag ble statsminister Erna Solberg utfordret i Stortinget på å gi nye redningspakker for å sikre arbeidsplasser i norsk luftfart, mens Norwegian-ansatte demonstrerte utenfor. – Vi har ikke tatt lett på noen arbeidsplasser, sier statsministeren.

Flere stortingsrepresentanter stilte spørsmål om regjeringens redningspakke for norsk luftfart til statsministeren i Stortingets muntlige spørretime.

I Stortinget utfordret blant andre Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum statsministeren til å etablere en kompensasjonsordning også for luftfarten, for å sikre at Norge fortsatt kan beholde aktiviteten i de tre flyselskapene Widerøe, Norwegian og SAS.

– Skal det være norske arbeidsplasser i luftfarten, eller skal det være utenlandske? spør Vedum i Stortinget onsdag.

– Ser statsministeren det som et mål at SAS, Norwegian og Widerøe også etter denne coronakrisen skal betjene det norske folk og fly i Norge? spør Senterpartiets leder.

Vedum advarte mot at utenlandske konkurrenter kan ta over norsk luftfart, og viste til ungarske Wizz Air som har sagt at de ikke har fagforeninger. Dette har ført til at en rekke norske fagforeninger og statsministeren selv har sagt at de ikke ønsker å fly med selskapet.

– Jeg syns statsministeren tar det litt lettvint, sier Vedum.

– Hvis vi ikke gjør grep så er det aktører som Wizz Air som vil ta over, sier Vedum.

Viser til Norwegians gjeld

Statsministeren svarer at det er krevende å skulle bidra med skattebetalernes penger til selskaper som Norwegian, som har en betydelig gjeld til blant annet utenlandske leasingselskaper. Hun avviser at regjeringen har tatt lett på arbeidsplassene i luftfarten.

– Nei, vi har ikke tatt lett på noen arbeidsplasser, vi, svarer Erna Solberg på Vedums spørsmål.

Da regjeringen avslo Norwegians bønn om flere milliarder kroner i støtte tidligere denne måneden, viste de blant annet til det kriserammede selskapets høye gjeld. Statsministeren sendte derfor Vedums spørsmål i retur.

– Er det slik at representanten Vedum har tenkt å klinke ut 48 milliarder kroner i gjelden til Norwegian, eller er det 20 milliarder han har tenkt å gi, eller er det 15 milliarder han har tenkt å gi? Eller hva er det han egentlig har tenkt å gi for å være sikker på at du har arbeidsplasser, når du har et selskap som har så høy gjeld? spurte statsministeren i Stortinget.

– Det er 48 milliarder i gjeld i dette selskapet. Mitt utgangspunkt er at dette først og fremst er noe de må ta et ansvar for, de som har ansvar for gjelden og har garantert for dette, og at vi ikke nå bør sende skattebetalernes penger rett i hendene på ventureselskaper og andre, sier Solberg.

Sp la frem forslag

Senterpartiet la onsdag frem et representantforslag i Stortinget om en krisepakke for luftfarten som skal vare til 2022, og en kompensasjonsordning for flyselskap med norsk driftstillatelse.

«I dag ser det ut som om den andre smittebølgen i Norge og Europa vil kunne vare gjennom vinteren 2020/2021. Det er lite som tyder på at sommeren 2021 vil være upåvirket av koronasituasjonen, uavhengig av om det blir introdusert virksomme vaksiner våren 2021. Alt dette fordrer at det kommer på plass en langsiktig kriseplan for norsk luftfart», skriver Senterpartiet i forslaget.

Luftfarten var ikke omfattet av regjeringens kompensasjonsordning for næringslivet som ble etablert i vår, men flyselskapene har fått lånegarantier for milliarder av kroner fra regjeringen.

Regjeringspartiene og Frp ble denne uken enige om å droppe flypassasjeravgiften frem til 2022, som et bidrag til å dempe utfordringene. Partiene sa også at de vil vurdere en egen kompensasjonsordning for luftfarten.

Norwegian-ansatte aksjonerer

Samtidig med spørretimen aksjonerer ansatte i det kriserammede flyselskapet Norwegian utenfor Stortinget. De ønsker mer støtte for å unngå konkurser i luftfarten.

Leder for pilotene i Norwegian, Alf Hansen, mener at regjeringen ikke har tatt alvoret innover seg.

– Sylvi Listhaug (Frp) har gitt lovnader om en redningspakke for luftfarten, Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tar opp redningspakken i Stortingets spørretime og vi har hatt gode samtaler med Sverre Myrli (Ap). Når vi i tillegg har positive samtaler med Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og Helge Orten i Høyre, gir det oss håp, sier Hansen.

– Det er kommet noe mer til luftfart i statsbudsjettet, men ikke på langt nær nok til å redde eksisterende infrastruktur og norske arbeidsplasser, sier lederen for de kabinansatte i Norwegian, Rene-Charles Gustavsen, i en melding.

Norwegian fikk nei

Norwegian har bedt om flere milliarder kroner fra staten for å redde selskapet. Tidligere denne måneden sa staten nei, fordi det var for stor risiko for å tape penger.

– At regjeringen nå har besluttet å ikke gi Norwegian ytterligere likviditetsstøtte, er svært skuffende og oppleves som en skikkelig knyttneve i magen for alle i hele Norwegian som har kjempet for selskapet og i en tid hvor våre konkurrenter mottar tosifrede milliardbeløp fra sine lands myndigheter, sa Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Etter dette permitterte Norwegian ytterligere 1.600 ansatte. Fra å ha hatt 11.000 ansatte og 156 fly i drift før krisen, vil det nå være igjen rundt 600 ansatte på jobb og 6 fly i luften.