Eksstatsråd blir kryptogründer

Tidligere statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FRP) skal lede nystartet selskap som vil utvinne kryptovaluta. Energien som trengs vil de hente fra gass som i dag brennes opp uten annen bruk.

Tidligere statsråd og statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde satser på utvinning av kryptovaluta.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FRP) har tidligere vært statsråd for samfunnssikkerhet, og hun var før det statssekretær i Olje- og energidepartementet i fire år.

Nå skal hun lede et helt nystartet norsk selskap som vil utvinne kryptovaluta.

Hun har derfor sluttet i Innovasjon Norge, hvor hun har jobbet som rådgiver etter at hun gikk av som statsråd.

Tybring-Gjedde får også en mindre eierandel i det nye selskapet som er døpt Earth, Wind & Power AS.

Andre norske satsinger på kryptovaluta Seetee – Aker og Kjell Inge Røkkes satsing på bitcoin. Seetee har kjøpt bitcoin for en halv milliard kroner. Skal utvinne bitcoin ved bruk av fornybar energi som er til «overs» og skal investere i ulike selskaper i kryptoverdenen.

Arcane Crypto – børsnotert selskap (i Sverige) som satser på flere ulike prosjekter innenfor kryptovaluta

Harmonychain – Selskap som vil utvikle en supercomputer-chip som kan utvinne kryptovalutaene dogecoin og litecoin mer energieffektivt.

Mirai Exchange – norsk kryptobørs som nå utvider satsing til Norden. Har nylig fått investoren Øystein Stray Spetalen inn på eiersiden.

Kryptovault – norsk selskap med to datasentre hvor de utvinner kryptovaluta på vegne av klienter

Norwegian Block Exchange – nok en norsk kryptobørs Vis mer vg-expand-down

Fra faklet gass til krypto

Basis i forretningsideen er å bruke naturgass som i dag ellers bare brennes opp, såkalt fakles, i forbindelse med olje- eller gassproduksjon.

Det nye selskapet Earth, Wind & Power AS skal etter planen omdanne gass som i dag fakles i Afrika og Midtøsten til energien som trengs til å utvinne kryptovaluta.

– Det er et utrolig interessant konsept. Det å kunne bruke gass som pr. i dag kun brennes, og som ikke brukes til noe som helst, til noe fornuftig, sier Tybring-Gjedde til Aftenposten/E24.

– Både det å bidra til reduserte miljøutslipp og å videreforedle en dyrebar råvare industrielt er det ikke hver dag man får være med på.

– Hvordan reduseres miljøutslipp fordi gassen omdannes til energi fremfor at den brennes opp?

– Det å utvinne bitcoin og jobbe med tungregningsmaskiner er ekstremt kraftintensivt. Men vi benytter ikke kraft som ellers ville gått til annen industriutvikling eller til energi for et lands innbyggerne. Her er det en råvare som i dag kun brennes, svarer Tybring-Gjedde.

Oljeknøtt står sentralt i satsingen

De som foreløpig stiller med pengene, er de to norske forretningsmennene Knut Søvold og Gerhard Ludvigsen.

De er gjennom selskapet Nor Energy sentrale investorer i det lille børsnoterte oljeselskapet Petronor E & P. Det har lisenser i tre land i Vest-Afrika.

Søvold er administrerende direktør i Petronor E & P. Og selv sitter Tybring-Gjedde i dag i styret til dette oljeselskapet.

Petronor E & P har tidligere annonsert egne planer om å bruke gass som fakles til produksjon av energi. Og det har inngått avtaler om å prøve å få til dette i Nigeria.

Vil sette opp datasentre i Afrika

Som styreleder har man fått med seg Olav Skalmeraas som jobber i en ledende stilling for Equinor i Brasil. Inn i styret går også sjefen for offshoreleverandøren AGR, Svein Sollund.

– Vi vil knytte oss opp mot steder som i dag brenner gass fordi det ikke er et marked for den gassen. Det brennes årlig i verden over 50 prosent mer gass enn hva Norge eksporterer av gass, sier Skalmeraas.

– Vi vil etablere oss i de land hvor dette gjøres. Det er i Midtøsten, Nord-Afrika, Afrika sør for Sahara og i Sørøst Asia.

Skalmeraas forteller videre at planen så er å sette opp datasentre i nærheten i av slike energikilder. Og så skal de der løse algoritmer for å produsere bitcoin og andre kryptovalutaer.

Slik utvinnes kryptovaluta Kryptovaluta utvinnes, eller mines, ved at datamaskiner yter datakraft til et bestemt nettverk (Block Chain) for å løse matematiske problemer.

De som utvinner, eller miner, kjemper om å være først ute til å bekrefte transaksjoner gjort i en kryptovaluta.

Den første som løser regnestykkene som må til for det, belønnes med helt nyutstedte bitcoins, eller i en annen kryptovaluta dersom man var først til å bekrefte en transaksjon i en annen kryptovaluta.

Når verdien av en valuta som bitcoin stiger, så krever utvinningen stadig mer strøm. Dette fordi regnestykkene blir vanskeligere når flere deltar i konkurransen, som det gjerne gjør når prisene stiger. Vis mer vg-expand-down

Foreløpig finansiert ut 2021

Søvold og Ludvigsen har annonsert store planer tidligere som ikke er realiserte, som da de i 2016 inngikk en gassavtale i Iran med milliardpotensial.

Om dette helt nye kryptoselskapet skal lykkes, så må de lykkes med å hente inn kapital. Foreløpig har Tybring-Gjedde & Co. finansiering ut 2021.

– Vi er nå finansiert frem til vi tar en beslutning om å investere i de første prosjektene. Den beslutningen vil vi ta mot slutten av dette året, sier Skalmeraas.

– Vi har gjort ansettelser og er i ferd med å ansette flere for å få hele staben på plass. Det er prosjektledere, teknisk personell og på finans. Dette vil være på plass om relativt kort tid, sier Tybring-Gjedde.

Hvor store investeringer som vil kreves ønsker de ikke å si noe om foreløpig.

– Størrelsen på investeringene er helt avhengig av hvor vi velger å etablere oss. Energitilgangen er her en vesentlig faktor for prosjektenes størrelse. Vårt konsept er modulbasert og kan skaleres etter tilgang på energi, sier styrelederen.

