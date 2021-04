Coronapandemien gir ketchup-krise i USA

Etter mer enn ett år med nedstenginger, smittefrykt og flere stengte dører står restaurantbransjen i USA nå overfor en ny krise, nemlig ketchupmangel landet over.

Coronapandemien fører med seg flere kriser enn global økonomisk usikkerhet, økende smitte og lavere oljepris. I USA er det nemlig ketchup-krise, etter at takeaway har blitt den nye normen.

Når maten pakkes og sendes ut, øker etterspørselen etter porsjonspakker med ketchup. Wall Street Journal skriver at ketchupmangelen påvirker både små restauranter og store kjeder.

Prisene på ketchup-pakkene har økt med 13 prosent siden januar 2020, og ifølge en rapport fra Plate IQ som overvåker restaurantbransjen har dette gått utover ketchupflaskene. Når ingen sitter ved bordene kjøpes det heller ikke inn ketchupflasker til restaurantene.

Ketchupkongen sliter

Med en markedsandel på over 70 prosent i USA sliter «ketchupkongen» Kraft Heinz med å produsere nok pakker.

Steve Cornell, som har ansvaret for segmentet «Specialty and Away from Home» i Kraft Heinz sier de trenger tålmodighet mens de øker produksjonen.

Selskapet planlegger å åpne to nye produksjonslinjer i april, og vil dermed kunne øke produksjonen med 25 prosent - som er mer enn 12 milliarder pakker i året.

Selskapet fant også opp en ketchupdispenser uten berøring for å imøtekomme etterspørselen etter coronasikre alternativ til ketchupflasker.

– Vi gjør alt vi kan, sier Cornell til avisen.

Økt ketchupforbruk

Ifølge Wall Street Journal er ketchupen den mest konsumerte sausen i amerikanske restauranter. I fjor ble det solgt omtrent 300.000 tonn ketchup til serveringssteder, ifølge analysebyrået Euromonitor.

Enda mer ketchup konsumeres hjemme, og pandemien bidro til å dytte ketchupsalget opp til over én milliard dollar i fjor, det tilsvarer 8,5 milliarder kroner. Det er en økning på 15 prosent fra 2019.

Ketchupen som selges i USA dyrkes vanligvis i store innenlandske fabrikker med tomater dyrket i Central Valley i California. Heinz bruker en egen variant av tomater de selv dyrker som en hybrid av visse typer for å få den smaken og teksturen den ønsker.

Siden Heinz har den største andelen av markedet, ble de mest påvirket da etterspørselen plutselig skjøt i været.