TIX vil registrere artistnavnet som varemerke

OSLO/ROTTERDAM (VG) Eurovision-aktuelle Andreas «TIX» Haukeland har søkt om å få artistnavnet sitt registrert som varemerke. På den måten vil han selv ta kontroll over det kommersielle potensialet som ligger i populariteten han har oppnådd.

– TIX skal stå for noe positivt. Det er et navn som betyr mye for mange og da er det viktig at jeg har full kontroll, det er jeg som vet hvordan navnet skal forvaltes på best mulig måte, sier Andreas Haukeland til VG.

Allerede lenge før han vant den norsk MGP-finalen søkte Haukeland Patentstyret om å få artistnavnet sitt registrert som varemerke.

– Det er viktig at han har et bevisst forhold til den merkevaren han bygger opp rundt artistnavnet sitt. På denne måten kan han også sikre seg mot at andre misbruker navnet hans og kan dra økonomiske fordeler av det, sier Patentstyrets direktør, Kathrine Myhre til VG.

– Jeg er blitt kalt TIX store deler av livet mitt og det er viktig for meg å ta eierskap til dette navnet, fortsetter Haukeland

Myhre påpeker at dette tyder på at han ønsker å fortsette å bygge seg opp, som artist og som bedrift.

– Får han innvilget søknaden om varemerkeregistrering, kan han utvikle varer og tjenester knyttet til navnet sitt, sier Myhre videre.

Hun mener at TIX’ varemerkesøknad er interessant av flere grunner – og gir Haukeland skryt for måten han utvikler ideer til verdier.

– Norsk næringsliv har mye å lære av Andreas, sier Myhre.

Hun på peker at Andreas Haukeland har gått uvanlig grundig til verks for å skaffe seg kommersiell enerett til bruken av TIX.

– Der mange varemerkesøkere nøyer seg med å få enerett innen et begrenset utvalg vareslag, har Andreas søkt svært bredt som både for tobakksvarer, øl og forsikringstjenester, sier Myhre.

Det er virkelig et stort spenn på denne listen – fra audiovisuelle apparater, til massasjeapparater, sexhjelpemidler og sexleketøy.

– Jeg har søkt om å beskytte TIX-navnet på alle områder, også områder jeg absolutt ikke kommer til å bruke det. Det er for å hindre at noen skal misbruke det, forklarer Haukeland.

Myhre mener at Haukeland har vært smart i måten han har bygget sin artistkarriere:

– Han tok tak i det et potensielt publikum, russen, hadde behov for og var villig til å betale for, og så skreddersydde han låter for nettopp denne målgruppen. Og med det var Andreas i gang med å skape en business og et levebrød, sier Myhre.

Haukeland er slett ikke den første kjendisen som søker om å få registrert et varemerke. Tidligere i vinter søkte Sophie Elise Isachsen om å få registrere «Basic Bitch» som varemerkenavn. Men hennes søknad ble avvist av Patentstyret.

I begrunnelsen fra Patentstyret het det blant annet følgende:

«BASIC kan bety blant annet «basis-, grunnleggende» og BITCH er et nedsettende ord som kan bety «tispe, drittkjerring». BASIC BITCH er et slanguttrykk i amerikansk populærkultur som brukes nedsettende for å beskrive kvinner som oppfattes å foretrekke vanlige produkter, trender og/eller musikk».

