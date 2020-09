Christensen-familien selger til Øgreid-familien

Det er to rike Stavanger-familier som gjør handel sammen når GMC-konsernet selger et av sine datterselskaper til Nordic Steel.

Konsernsjef i GMC-gruppen: Gunnar Magne Christensen jr. Vis mer byoutline Anders Minge

Publisert: Publisert: 22. september 2020 11:05

– Vi er svært glade for at produksjonsenheten til GMC HVAC nå blir en del av oss. Selskapet er anerkjent innenfor sitt fagfelt, sier Børre Lobekk, daglig leder i Nordic Steel Group, i en pressemelding.

GMC HVAC har base i Dusavik i Randaberg og er et ledende selskap på ventilasjon, varme og aircondition.

Over 40 mill. i resultat

«Nordic Steel har over tid bygget opp svært god kompetanse på produksjon til HVAC. Selskapet er i vekst, og med stor kunnskap, de rette fagfolkene og moderne produksjonsfasiliteter, ligger alt til rette for at veksten fortsetter», heter det i pressemeldingen.

Nordic Steel er 50 prosent eid av Øgreid-familien gjennom selskapet Verket Investering. Den andre halvparten er eid av XO Invest. Øgreid-familien er definitiv blant Stavangers mest velstående. Gjennom en rekke storsalg de siste årene har familien bygget seg opp en stor formue. Den siste store handelen var salget av kjøpesenteret Herbarium for rundt 900 millioner kroner like før sommeren.

Knut Øgreid og sønnen Halvor Øgreid eier 50 prosent av Nordic Steel gjennom selskapet Verket Investering. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Nordic Steel hadde i fjor en omsetning på 144,5 millioner kroner med et resultat før skatt på 41,6 millioner kroner.

– Det er helt riktig for oss å gå sammen med Nordic Steel. Vi rendyrker med dette selskapet vårt og her har vi funnet den rette partneren for GMC HVAC. Jeg opplever Nordic Steel som en effektiv og profesjonell leverandør, med dyktige og imøtekommende ansatte, moderne fasiliteter og fremtidsrettet arbeidsmetodikk, sier Egil Sunde, administrerende direktør i GMC HVAC.

Jr. tok over for ti år siden

GMC HVAC er et underliggende selskap i GMC-konsernet som i 2018 hadde en omsetning på 568 millioner kroner med et resultat på minus 4,7 millioner kroner. Fjorårets regnskap er ikke offentlig ennå. Det er familien Christensen som eier GMC-konsernet. Det var Gunnar Magne Christensen senior som bygget opp selskapet, mens sønnen Gunnar Magne Christensen tok over stafettpinnen som øverste sjef i 2010.

Senior står oppført med 118 millioner kroner i ligningsformue, mens junior står med 57 millioner kroner.

«Flere av aktørene på norsk sokkel har benyttet produkter fra GMC HVAC som nå skal inn under paraplyen til Nordic Steel. Et av produktene er de korrugerte stålrørene Simprofile, som er svært fleksible og har en styrke som gjør at de kan motstå store ytre krefter. Rørene brukes spesielt ofte i entreprenør- og betongindustrien», står det i pressmeldingen.

– HVAC er en viktig bransje for oss å være med i, og det er et strategisk riktig grep for oss å overta produksjonen til GMC HVAC. Vi ønsker å være med på store, viktige prosjekter på blant annet havvind og

på installasjoner både internasjonalt og på norsk sokkel, sier Børre Lobekk.

GMC HVAC holder til i Dusavik i Randaberg, men produksjonsenheten flyttes nå til Nordic Steels lokaler på Bryne.

Nordic Steel holder til på Bryne. Vis mer byoutline Nordic Steel

Her kan du lese mer om GMC Øgreid Norsk sokkel Randaberg Stavanger Handel