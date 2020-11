NHO varsler konkursras i frisørbransjen

Avbestillingene strømmer inn til frisører over hele landet etter at regjeringen strammet inn tiltakene, ifølge NHO Service og Handel. Nå slår de frisør-alarm.

Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB scanpix

Publisert: Oppdatert: 8. november 2020 09:46 , Publisert: 8. november 2020 09:09

– Regjeringens varslede tiltak er ikke nok. Vi må få tilbake den brede kompensasjonsordningen vi hadde i vår, og ordningen må vare så lenge krisen varer, sier administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel.

Frisør- og velværebransjen i Norge består av 8.000 bedrifter med 22.000 ansatte, ifølge tall fra NHO.

Nå forteller bransjeorganisasjonen om «et ras av avbestillinger», etter at bransjen allerede har vært gjennom en krevende periode.

I en pressemelding skriver NHO at frisørsalongenes sparepenger ble brukt opp allerede i løpet av våren og sommeren for å holde liv i salongene.

– Eiere og ansatte har vist stor tilpasningsevne. Vi har klart å drive på en måte som har stablet oss opp på beina igjen etter nedstengingen, samtidig med at vi har holdt smitten i sjakk, sier Kaltenborn.

Avbestilte frisørtimer

Administrerende direktør i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) i NHO Service og Handel, Anne-Mari Halsan, utrykker nå bekymring for den kommende julesesongen.

– Det er fortvilet at det nå ikke er faren for smittespredning i salongen som stopper bransjen, men at kundene får beskjed om å holde seg hjemme, sier hun.

Selv om frisørsalongene ikke stenges i denne omgang, er det flere som har avbestilt frisørtimene sine, forteller hun. I tillegg frykter hun at drop-in timene kan forsvinne.

– Dersom det ikke skal komme et konkursras må regjeringen hjelpe bransjen, sier Halsan.

– Trenger hjelp

Bransjen etterlyser nå hjelp fra myndighetene, slik den hadde i vår. NHO viser blant annet til at kompensasjonsordningen fra starten av pandemien er avviklet.

– Mange bedrifter står nå på bar bakke. Det er god grunn til å frykte at vi de neste månedene vil se en rekke konkurser som ellers kunne ha vært unngått, sier Anne-Cecilie Kaltenborn

– Vi ber ikke om mye, kun at de bedriftene som trenger det, uavhengig av bransje, får noe hjelp fra myndighetene. Og hjelpen må komme nå, legger hun til.

